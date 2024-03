Az elektromos járművek piacán sokkal gyorsabb a fejlődés, mint a klasszikus belső égésű autók körében, emiatt aztán a versenyképességet is nehezebb fenntartani.

Három év alatt másodszor frissül ez a villany-SUV 1 /12 Fotó megosztása: 2 /12 Fotó megosztása: 3 /12 Fotó megosztása: 5 /12 Fotó megosztása: 6 /12 Fotó megosztása: 7 /12 Fotó megosztása: 9 /12 Fotó megosztása: 10 /12 Fotó megosztása: 11 /12 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Emiatt a Hyundai 2021-es bevezetése óta már másodszor nyúl hozzá az Ioniq 5 elektromos crossover specifikációihoz: a 2023-as modellévre 72,6 kWh-ról 77,4 kWh-ra növelték a nagyobbik akkucsomag kapacitását, most pedig ezt is lecserélik, méghozzá az Ioniq 5 N sportmodell 84 kWh kapacitású egységére.

Az akkumulátor kapacitásának 9%-os emelkedése alapján joggal feltételezzük, hogy a hatótávolság hasonló mértékben (azaz 481-ről 524 kilométerre) emelkedik – az érték valóban nő, ám hogy mennyivel, azt egyelőre nem árulta el a Hyundai.

A tervezők átdolgozták a modell külső megjelenését: újak a lökhárítók, emiatt 20 mm-rel hosszabb (4655 mm) lett az autó; egyéb méretadatai (1890 mm szélesség, 1605 mm magasság, 3000 mm tengelytáv) nem változtak. A hátsó légterelő 50 mm-rel hosszabb, valamint megújultak az aerodinamikailag optimalizált kialakítású keréktárcsák.

A beltérben jelentősek a változások. Módosult a klíma- és infotainment vezérlőpanel, új a kormánykerék, a padlókonzolon a vezeték nélküli telefontöltő felköltözött a felső szintre, ahol egy sor nyomógomb is megjelent, amelyekről gyakran használatos funkciók vezérelhetők.

A facelift következő hullámában kibővítették a vezetőtámogató és kényelmi funkciók kínálatát. Megújult a navigációs rendszer, a vezeték nélküli szoftverfrissítés funkció, számos rendszerből új generációs verziót telepítettek (digitális kulcs, sávtartó, távvezérelt parkolás), megjelent a kormány elengedésekor figyelmeztető funkció, továbbá a hátsó ülések a távolból dönthetők.

Ezzel sincs még vége azonban a változásoknak, mert az autó alapvető mechanikus szerkezetét is átdolgozták. Merevítették a műszerfali kereszttartót, a hátsó futóművet, extra hangszigetelést kapott a villanymotor, jobb rezgéselnyelő képességekkel rendelkező lengéscsillapítókat építettek be. Növelték az oldalirányú ütközések elleni védelem szintjét: egyrészt merevítették az oldalajtókat és a B-oszlopot, másrészt hátra is beépítettek oldallégzsákokat.

Mindez nem csak az alapmodellt érinti, hanem a frissen bevezetett új modellváltozatot, az Ioniq 5 N Line kivitelt is. Ez a szokásos séma szerint sportosabb, de nem kifejezetten sportmodell: a lökhárítókat és a küszöböket átformálták, a keréktárcsák 20 colosak, az utastérben egyedi a kormánykerék, a pedálsor, valamint az N logóval és piros öltésekkel díszített ülések.

A megújult Ioniq 5 család már rendelhető Koreában, az egyéb világpiacokra valamikor 2024 során érkezik meg az alapos ráncfelvarrás.