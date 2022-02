Eldobja külső tükreit a Hyundai villany-crossovere

Alig egy év telt el a Hyundai Ioniq 5 bevezetése óta, de a gyártó máris bejelentett egy sor módosítást – igaz, ezek nem most, hanem majd csak a 2023-as modellévtől lépnek hatályba, azaz a tavasz végétől, nyár elejétől rendelhetők.

Fontos újdonság a nagyobb kapacitású, 77,4 kWh-s akkumulátorcsomag bevezetése. A modell eddig 58 vagy 72,6 kWh-s akkumulátorral volt rendelhető, az új opció a nagyobbik helyébe lép, az 58 kWh-s alapkiépítés továbbra is a kínálatban marad. A marginálisan nagyobb (+6,6%) kapacitás várhatóan hasonló mértékű növekedést eredményez a hatótávolságban, azaz 481 helyett 513 km-re nő az egy töltéssel megtehető távolság. Mivel az új konfigurációt még nem homologizálták, ez egyelőre csak elméleti számítás.

Ennél fontosabbnak tűnik az újonnan bevezetésre kerülő akkumulátor-kondicionális funkció, amely menet közben úgy szabályozza az akkumulátor hűtését, illetve fűtését, hogy a betervezett töltés időpontjára a töltéshez optimális hőmérsékleten legyenek a cellák. Ez nemcsak felgyorsítja a töltési folyamatot, de az akkumulátor élettartamát is meghosszabbítja. Az opciós szolgáltatás automatikusan működésbe lép, amint a vezető egy töltőpontot ad meg úti célként a fedélzeti navigációs rendszerben.

Felárért egyébként digitális visszapillantó tükröket is rendelhetünk majd az Ioniq 5-höz. A rendszer mindhárom ponton videokamerákkal és monitorokkal helyettesíti a tükröket. A középső kijelző például a hátsó légterelő alatti kamerából kap jelet, és minden helyzetben akadálytalan, széles látószögű képet biztosít. A kamera alapú külső visszapillantó tükrök Koreában már eddig is megrendelhetők voltak, Európában azonban most először jelennek meg a Hyundai kínálatában – a megfogalmazás arra enged következtetni, hogy idővel más modelleken is bevezetik a légellenállást csökkentő, időjárási viszonyoktól függetlenül optimális képet mutató technológiát.

Az újdonságok sorát az adaptív hátsó lengéscsillapítás zárja.