Nem különösebben tágas, ellenben igazán elegáns belső térrel fogad a GLC. A hátsó fejtéren javít az elektromos csomagtérajtó-mozgatás módosítása, mert itt nem a fedél tetőlemez felőli végében van a villanymotor, hanem a nyitóteleszkópokban.

Az ülésmozgatás itt is automatikusan süllyeszti az első fejtámlát, ha az utas oldalán előrehúzzuk az ülést, a légrostélyok megvilágítása kékre és pirosra tud váltani a hőmérséklet állításakor, a világos üléskárpit gyönyörű, és a szőnyegek is igen jók.

Szükségtelenül bonyolult a menük és a kezelőfelületek használata, autós újságíróként is kapaszkodnom kell az összes modern Mercedes-ben a túlérzékeny érintőfelületekkel és összetett menükkel. Nagyon messze van az otthonostól, még akkor is, ha a hangulatvilágítás árnyalatát és minden mást is kedved szerint beállítottál a temérdek lehetőség közül.

Vannak spontán kezdeményezései az autónak, amikor a szoftver megpróbálja kitalálni, mivel tehetné szebbé az életet a fedélzeten. A találati arány bizonytalan, de volt, hogy jól tippelt.

Például egyszer töltés közben, álló motornál újraizzította a légkondicionálást, aktiválta a kábel nélküli, wifis AndroidAuto kapcsolatot és varázsütésre újraindult a VálaszOnline kiváló podcastsorozata az idén 150 éves egyesített Budapest történelméről.

390-1335 literes a csomagtartó, a nem zöld rendszámos GLC Coupéban 545-1490 liter. Ennyivel csökkenti a csomagteret az akku a konnektoros hibridben, mert magasabb a padlószint.

A csomagtér végében van egy fedeles rekesz, ahová szépen hajtogatva üggyel-bajjal bejátszható az autóhoz járó mindkét töltőkábel, a 230 voltos és a váltóáramú közterületi töltőhöz való.