A ráncfelvarrás a Golf esetében nem járt együtt a külsőt érintő, különösebben látványos változásokkal. A Volkswagen kompakt modelljére új lökhárítók kerültek és a fényszórói is változtak valamicskét. A két lámpatestet összekötő első LED-csík már nem számít forradalmi újításnak a márkánál, de a világító VW embléma már igen. Ilyen eddig nem volt Európában, – legalábbis az autó elején – ezt is a modellfrissítésnek köszönhetjük. Ezek mellett a hátsó lámpatest is 3D-s megjelenést kapott, és természetesen ebben is LED-ek világítanak. Bár az autó orrában van benzinmotor, a kipufogót már csak az autó alá hasalva lehet megpillantani, annyira eldugták.

Hiába ötéves a forma, kifejezetten jól tartja magát, nem érezni fáradtnak a 4289 milliméter hosszú, 1789 mm széles és 1467 mm magas 2630 mm-es tengelytávú karosszériát. Máig működik a széles, lapos felépítés, a jellegzetes golfos profillal, amit a bravúros vasalt élek tesznek érdekessé. A ráncfelvarrásnál kötelező új karosszériaszínek, fekete kontrasztos tetőlemez, illetve friss 17, 18 colos keréktárcsák is érkeztek a Golfhoz.

Az akkumulátor töltőnyílása a vezető oldalán, elöl, az A-oszlop tövében található. A kis ajtó mögött a sima AC töltőaljzat mindenfelé fedél mozgatása nélkül elérhető, a DC gyorstöltőfejet fogadó csatlakozónak viszont van egy további kis műanyag kupakja is. Igen a frissített Golf PHEV hiába „csak” hibrid, mégis lehet gyorstölteni. De erről majd később. Van még egy érdekes apróság a karosszérián: a csomagtartót a hátsó VW embléma billentésével lehet kinyitni, ami úgy működik, mit egy kilincs.