Huligánok! Ez már nem a ti Civicetek

Látszik, hogy alacsony, de egész addig nem tűnik fel, mennyire, amíg bele nem ülünk. Itt tűnik fel először, hogy a Civicben a sportos gének élnek tovább. Ha az Advance kényelmes, elektromos állítású ülései ennyire alacsonyra kerültek, hol fogunk ülni a Type R-ben? Nagy megkönnyebbülés ez, a Civicet még azoknak készítették, akiknek nem kell a „kényelmes beszállás meg a jobb kilátás” miatt crossover vagy SUV.

Kétféle látvány tárulhat elénk a kormány mögött ülve. Az alapváltozatban, illetve a Sport felszereltségben 7 colos félig digitális kijelzőt kapunk, az Advance pedig 10,2 colos monitort tesz elénk. Ezen több információt kapunk elég szép grafikával, a vezetéstámogató rendszerek illusztrációjához használt kis autón pedig még a féklámpa is kigyullad, amikor fékezünk, és a helyzetjelző is, ha a lámpa felkapcsol. Ez persze csak apró kedvesség, mintsem hasznos funkció.

9 colos a multimédia kijelzője, amelyen a Honda legfrissebb rendszere fut. Ezen egyszerűen megtaláljuk a menüket, láthatjuk a hajtás működését, villámgyorsan és stabilan kapcsolódik a telefonunkhoz is és matt a felülete, vagyis nem látszanak rajta az ujjlenyomatok. A kijelzők mellett a belső dizájn is érdekes, a Honda E-vel kezdett új irány mutatkozik a Civicben is.

Keresztül húzták a műszerfalat egy vékony ráccsal, amiben elrejtették a szellőzőket. Ezeket a Honda szerint a konkurenseknél szélesebb tartományban állíthatjuk, hozzá pedig egy fizikai kapcsolós klíma panel is tartozik, ami minden modellben kétzónás. A vékony műszerfal optikailag is szélesíti a teret, és az is segít, hogy a középkonzolon nincs hagyományos váltókar. Hozzá kell szokni a gombokhoz, a kiosztás nem feltétlenül logikus, de aki használt már ilyet az előző modellben, annak nem lesz újdonság.

Vezeték nélküli telefon töltőpad, jókora pohártartók és mély könyöklő alatti rekesz szolgálja a pakolhatóságot, de az ajtózsebekben is elférnek félliteres palackok. A hátsó sorba bejutni könnyű – kivéve, hogy a hátsó ajtókon nincs nyitás érzékelő a kulcs nélküli rendszerhez – a hely pedig elég felnőtteknek is, de a fejtér kicsit szűkös, és mélyen is kell ülnünk. Advance szinten jár a panoráma tetőablak, ettől és a vékony A oszlopoktól rettentő tágasnak tűnik a belső, nagyon jó a kilátás és rengeteg a fény az utastérben .

Sok a műanyag felület, amik nagy része jó tapintású, használtak zongoralakkot is – nem is keveset – valamint különböző díszeket, az összhang mégis remek. Minőségileg is rendben van, a kormány fogása kimondottan jó, a bőr kárpitok puhák, remek tapintásúak és a Civic belső illata is elég jó minőséget áraszt. Mivel a raktér padlója alá került a hibrid hajtásrendszer akkumulátora, így 410 literes, de 1220 literre bővíthető. Hagyományos kalaptartója ennek sincs, az előzőből átvett, oldalról húzható roló szolgál takaróként.