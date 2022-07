Itt az új Civic Type R, erősebb, mint valaha

Minden idők legkezesebb, legrobbanékonyabb és legerősebb Type R típusaként emlegeti a most bemutatott Civic csúcsmodellt a Honda. Megdolgoztak azért, hogy ez több legyen marketing dumánál: a mérnökök az aerodinamikai jellemzőket, a jármű tömegét és persze a hajtásláncot is a lehetőségek határáig fejlesztették. Ha konkrét számadatokat is csatoltak volna a közleményhez, még boldogabbak lennénk, így most be kell érnünk egy általános ismertetővel.

Az alapokat a közelmúltban bemutatott Honda Civic e:HEV adja, ám aki attól tartott, hogy a sportverzió is villamosított hajtásláncok kap, most megnyugodhat: a Type R motorja kizárólag benzinből nyeri a működéséhez szükséges energiát. Az optimalizált lapátszámú és –formájú turbóval szerelt négyhengeres a Type R-ek történetének legerősebb turbómotorját eredményezte, és bár a pontos számokkal egyelőre adós maradt a Honda, annyit elárultak, hogy a kategória egyik legjobb fajlagos teljesítményével büszkélkedhetnek. Ehhez a feljavított hűtőrendszer és az új, három végcsöves kipufogórendszer is hozzájárul. A megerősített, pontosan kapcsolható sebességváltó működését automatikus gázfröccsel támogatja a motorvezérlés. A fékrendszert a Brembo szállítja.

A karosszéria szélesebb, a futóművet leültették, a 19 colos, matt fekete keréktárcsákra egyedi keverékű Michelin Pilot Sport 4S abroncsokat szerelnek. Újak a lökhárítók, a hátsó oldalajtók és persze a kerékívek; elöl hatalmas rostélyon keresztül jut levegőhöz a motor, az átdolgozott motorházfedélre külön szellőzőnyílást vágtak. Az első kerekek mögötti réseken át szabadon távozhat a kerékdobból a levegő, a hátsó diffúzort közvetlenül a szintén optimalizált aerodinamikájú fenéklemezbe integrálták.

Új a hátsó légterelő alakja, a fokozott leszorítóerőt termelő spoilert hátrafelé megdöntötték, hogy csökkentsék a légellenállását. Az öntött alumínium konzolokra szerelt szárny nem emelkedik olyan magasra, mint az elődmodell azonos komponense, ez pedig jól harmonizál az autó vonalaival.

A karosszériaszínek választéka tudatosan szerény: a képeken is látható fehér mellett piros, kék, fekete és szürke fényezés kérhető.

Az utastérben a korábbinál mély üléshelyzet, mégis jobb körkörös kilátás várja a sofőrt, a nyersbőr hatású kárpittal burkolt ülések a feszes megtámasztást hosszú távon is komfortos üléshelyzettel társítják. A motor, a kormánymű, a felfüggesztés és a motorhang beállításai három előre programozott fokozatban, illetve egy negyedik, személyre szabható üzemmódban állíthatók.

A Type R mindig is komolyan vette a versenypálya-használatot – a most bemutatott verzió prototípusa például a suzukai versenypályán megdöntötte az elsőkerék-hajtású autók körrekordját –, ezért az új modell kibővített funkcionalitású adatrögzítő egységet kapott. Ez valós időben továbbít mindenféle adatokat a felhasználó okostelefonjára, méri a köridőt, az abroncsok tapadása alapján elárulja, milyen oldalgyorsulást bír az autó, valamint rendelkezik egy oktatóprogrammal is, ami segít fejleszteni a vezetői képességeket.

A Honda Civic Type R 2023-tól rendelhető, a gyár már a jövő év elején elkezdi az autók kiszállítását. Reméljük, addigra a teljesítmény- és menetdinamikai adatokat is közzéteszik.

Az új csúcsmodellt bemutató videót ide kattintva nézheted meg!