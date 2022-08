Hiába tombol 320 lóerő a motorháztető alatt, az utastérben egyáltalán nem tolták túl a sportos hangulatot. Nincs gyerekkádnyi, kőkemény kagylóülés, és a műszerfal, illetve a teljes berendezés is ugyanolyan, tágas, komfortos mint az átlag Golf-ban. Persze az ergonómia ebben is csapnivaló a simogatós, éjszaka megtalálhatatlan, vezetés közben eltalálhatatlan felületeivel, a kapcsolók öncélú átrendezésével. A klímavezérléshez hasonlóan a lámpakapcsoló komplexum is agyrém, lehet azzal mentegetni, hogy automatán kell hagyni és akkor megold mindent, de mivel kevés autó kapcsol a DRL mellé hátsó lámpát is – a Golf pont nem – így muszáj vele foglalkozni minden alkalommal. Már ha valaki szereti, ha látszik az autója.

Belül a kék kiegészítők jelzik a sofőrnek, hogy egy R-es Golfban ül éppen, az üléskárpitban és a díszöltésekben is ez a szín köszön vissza. A vezető acélpedálokat taposhat, és alul picit lapított, multifunkciós sportkormány forgathat, amin egy különleges, R feliratú gomb is magtalálható, amivel rögtön aktiválhatod a versenymódot, nem kell menüben turkálni. Más kérdés, hogy elég szerencsétlen helyre került a nyilván érintőfelület tapizásával működtethető gomb, ha nem egy nyílegyenes kifutópályán mész 250-nel a naplementébe, hanem a kormányt is használod, akkor tuti, hogy akkor is hozzáérsz majd ehhez a gombhoz, amikor nem akarsz és kapcsolgatsz majd akaratod ellenére.

Praktikumban ugyanazt tudja az R-es változat is, mint a sima Golf: belseje tágas, 190 centis magassággal bármelyik üléssora alkalmas hosszabb távú utazásra is, van benne bőségesen USB töltőpont, apró rekeszek, jól kitalált hely a telefonnak, elől a középkonzolon, hátul pedig az első ülések hátán lévő zsebekben. A minőségérzet remek, jók az anyagok és a kivitelezés is lelkiismeretes munkának tűnik. Csomagtartója 374 literes, ami 6 literrel kevesebb az átlagos, csupán elsőkerék-hajtású Golf befogadóképességénél. Igen, az összkerék-hajtáshoz szükséges gépészet rabolta el ezt a helyet a csomagoktól. A raktér példás, mindent tud, amit kell, a háttámlk ledöntése után szinte tökéletesen sík rakfelületet ad a poggyásznak, van benne szatyortartó, világítás, 12 voltos csatlakozó, és ha muszáj, akkor négy utas mellett is lehet benne hosszabb tárgyakat szállítani.