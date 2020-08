Rekordokat nem olyan könnyű dönteni olyan erős konkurensek között, mint a Honda Civic, a SEAT Leon és VW Golf, így alapos munkára volt szükség. Ahhoz, hogy a legutóbb komolyan elhúzó Civic Type R-t lepipálhassák, három fő pillérre építettek a franciák: súlycsökkentés, futómű, és leszorítóerő.

A súlycsökkentésről már esett szó a külső és belső kapcsán, de van még néhány további tétel, ami nem látható első pillantásra, pl. a 4.5 kilóval könnyebb akkumulátor. Minden részletet összeadva tetemes 130 kilót spórolt meg a Trophy-R, amivel 1306 kilóra sikerült leszorítani a saját tömeget – ezzel pedig 4,35 kg/LE súly/lóerő arányt értek el. Biztató számok egytől egyig.

Egy jó futómű sokszor többet számít, mint a lóerő egy versenypályán, így ezt most sem bízta a véletlenre a Renault. Elöl a Torsen rendszerű részlegesen önzáró differenciálmű segít megküzdeni a lóerőkkel, és Trophy-hoz képest még egy fokkal nagyobbat (-2,05) dől a két kerék, ami stabilabb kanyarodást tesz lehetővé. A hátsó tengelyt lekönnyítették, amiben jelentős szerepet kapott a négykerék-kormányzás likvidálása.

A lengéscsillapítókat az Öhlins szállítja, amely az egyik legkomolyabb név az autósport világában, és ahonnan már lehetett rendelni korábban is opcióként a Trophy kivitelhez. Állítható a ki-és berugózás, valamint a magasság is elöl-hátul. Ez elég komoly cucc, de akinek volt már hasonló, az tudja, sok a macera vele. Éjjel-nappal lehet tekergetni, ha egyszer belekezdünk, és a hőmérsékletváltozás vagy a gumikopás fényében is piszkálni fogjuk egy darabig – amíg rá nem ununk a földön fekvésre.

Van még fontos összetevő odalent – a fék és az abroncsok, itt pedig megint olyat villant a Renault, hogy nem sok szükségét látjuk az utólagos fejlesztésnek. Elölre egy kétrészes, 355 mm-es Brembo fékrendszer került 4 dugattyús (42 mm) nyereggel. Akinek ez nem elég, opcióként most először kerámiafékre is kidobhat néhány további milliót.

A felniken alaphelyzetben a Trophy opciós Bridgestone Potenza S007 semi slick abroncsai feszülnek, amivel eszméletlen jót lehet autózni versenypályán, és az utcán is megállja a helyét, amíg le nem szakad az ég. Ezek a gumik direkt a Mégane Trophy modellekhez lettek kifejlesztve, amiről az RS jelzés is árulkodik.

Az aerodinamika is versenysport magasságokba emelkedett. A motorház légbeömlője mellett van fékszellőztetés, és az első lökhárító valamint az autó alja is azon munkálkodik, hogy ügyesebben terelje a levegőt a hátsó diffúzorhoz. A könnyített hátsó tengely miatt volt nagyon fontos növelni a leszorítóerőt, és ez sikerült is – a Mégane R.S. értékének duplája mérhető.

Motorikusan nincs változás: az 1,8 literes benzines a golyóscsapágyas turbóval 300 lóerőt és 400 Nm-t tud, de érdekes módon csak a hatfokozatú kézi váltóval párosítható. Az 5,4 másodperces 0-100-as sprintidő kiemelkedően jónak számít elsőkerék-hajtással, de ez főleg a félig versenyabroncsok erénye.