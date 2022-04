Óvatosan dobálja élményekkel a HR-V azt, aki közeledik felé. A külső formaterv nem túl perzselő, nem ég bele a szemünkbe, de hosszú távon kellemesebb lehet egy ilyen, mint egy kirívó autó. A belsővel is pont ugyanez a helyzet, ráadásul még alattomos is, mert olyan hangulatfokozó eleme is van, amit nem fogunk észrevenni elsőre. A két első ajtó ablakát bronzos fóliával húzták be, amitől az első pillanattól kezdve meleg fény vesz körül minket. Ez olyan trükk, amit eddig csak Lexusban tapasztaltam, ettől alapból otthonosabb, kellemes érzésünk támad.

Elsőre bántóan magasnak tűnik az üléspozíció, csak átlagosan vagyok magas (180 centi), de nekem is homlokomnál fut a napellenző, vagyis közel a tető a fejemhez. Később megszokható, sőt kényelmessé is válik, belőhető az üléspozíció, de tény, hogy szívem szerint lentebb állítanám az ülést.

Megdöbbentően jók az anyagok az utastérben, valószínűleg a fény is tehet róla, de itt olyan szintű harmóniát találunk, aminek mások még a közelében sincsenek. A HR-V utastere teljesen más, mint a megszokott, erősen hasonlít a Honda e-re, ami közelebb áll egy lakószoba kényelméhez és hangulatához, mintsem egy kisautó-utastérhez. Finom tapintású a bőr, szépek a varrások, ízlésesek a szövetburkolatok, és a műanyagok textúrája és felületei érintésre sem kellemetlenek. Nagyon jó az összhatás, semmi nem tolakodik az ember arcába, azonnal kényelmes érzésünk van, nem kellemetlen, nincs mit megszokni. Zongoralakkból is épp csak egy kevés van, amiért egy tisztességes Hallelujah! is előtört belőlem.

A külső mérethez képest komoly a térkínálat a hátsó üléseknél az utasok számára, ebben tényleg nincs vetélytársa. Ahogy a felnyitható hátsó üléspadnak és az így kialakítható raktérnek sem, kivéve persze a többi Honda, ahol szintén megvan ez a klassz megoldás. A furcsa padlólemez miatt lehetséges így összehajtani az ülést, a benzintank az első ülések alatt van, hátul így értékes teret takarítottak meg és sík lehet a padló. Szükség is van erre a megoldásra, mert alapvető csomagtere 319 literes, ami nem hangzik soknak, még a Toyota C-HR-é is 377 literes, a Suzuki S-Cross pedig 430-cal hódít. A HR-V így nem az a kimondott családi autó, pedig hosszú utakra is nagyon kényelmes a belső.

Betört a legfrissebb digitális trend a Hondához, előfizetéssel mobiltelefonos applikációról is nyitható és indítható a HR-V, ezt a digitális kulcsot pedig bárkivel meg is tudjuk osztani. A fedélzeti multimédia is a legfrissebb, Apple CarPlay- és Android Auto-kompatibilis, a kezelőfelület pedig egészen baráti. A kijelző üvege matt, vagyis nem marad ujjlenyomatos, ismét örömujjongásban törhet ki a tisztaságmániás belső énünk. Hifiben is korrekt a HR-V, a hangzás tiszta és a mély hangok szépen megtöltik az utasteret.