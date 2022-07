30 milliót érhet ez a 25 éves Honda

A Honda Civic idén már 50 éves, a japán kompakt jelenleg a 11. generációjánál tart, ami jól mutatja népszerűségét.

Már az 1995-ös hatodik generációt is sokan szerették, szépen fogyott is, de épp ezért mára igen kevés jó állapotú maradt belőle, most azonban egy gyakorlatilag érintetlen példány bukkant fel.

Egy amerikai, japán belpiacos autókat (is) felvásárló autókereskedő, Jose Alvarez igazi időkapszulára akadt, amikor egy mindössze 26 km-t „futott”, a gyári ülésvédő nejlonokkal, be sem szerelt fejtámlákkal kínált Civicet importált a szigetországból.

Ha valamire, erre tényleg áll a patikaállapot, és miután a 25 évesen is makulátlan járgány felkerült a cég, a Vistec R Imports Instagram-oldalára, az ajánlatok is elkezdtek özönleni.

„Tudom, hogy a postaládám a mennyiért kérdését firtató levelekkel. Hat számjegyű összegeket már megfontolnék. Ha túl soknak tűnik, semmi gond, évekig jó helye lesz a magángyűjteményemben is” – mondta Alvarez, aki egyébként már visszautasított egy 70 ezer dolláros (29 millió Ft) ajánlatot is.

A TheDrive igyekezett megtudni a gyártása óta garázsban tartott Civic háttértörténetét is, ám a japán exportőr sajnos nem reagált a kérdéseikre, így talán örökre rejtély marad, miért is nem került piacra a darab.