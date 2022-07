50 éves a legismertebb Honda

Nem sok típusról mondható el, hogy 1972 óta, azaz 50 éve jelen van a köztudatban, a Honda Civicről azonban igen, mely tizenegyedik generációja alatt jutott el eddig a mérföldkőig.

Az elmúlt fél évszázad során a világ 170 országában több mint 27,5 millió példányt értékesítettek a Civicből, mely a mai napig ragaszkodik az eredeti gyökereihez: tágas, szórakoztatóan vezethető és gazdaságos kompakt autóként tekint rá a Honda.

Az első Civicet annak szellemében fejlesztették ki, hogy a japánok a hétköznapiságot fókuszba helyező autót akarnak adni a világnak, vagyis nem volt egy vagy több konkrét piac, amire koncentrálni akartak. Az első Hondák egyike volt a Civic, ami eljutott Európába, ahol azonnali sikert aratott kialakításával, üzemanyag-fogyasztásával és praktikumával. CVCC-motorja is úttörőnek bizonyult: az volt ugyanis az első, mely abban az időben a világ legszigorúbb károsanyag-kibocsátási előírásainak megfelelt. A Honda szuzukai gyárában készült a Civic első generációja, az első négy évben 1 millió darab hagyta el a gyártósort.

1980-ban érkezett el az első korszakváltás a Civic történelmében, amit már a továbbfejlesztett, 1,3 literes CVCC-II hajtással dobtak piacra. A paletta ráadásul ezzel a lendülettel tovább bővült: ferdehátút, szedánt és kombit is lehetett már kapni belőle, ezzel együtt megjelent a 1,5 literes motor és az ötfokozatú manuális sebességváltó is. Külsőleg új, kétdobozos trapézkialakítást kapott, a hűtőrács pedig a fényszórákkal együtt szögletesebbé vált.

A Civic népszerűségének folyamatos növekedésével azonban csak három évet élt meg ez a formavilág, 1983-ban már a típus harmadik generációjával rukkolt elő a Honda, ami szélesebb tengelytávot és az eddiginél is szögletesebb kialakítást kapott. Ebben testesült meg először a japánok mai napig is meghatározó, emberközpontú tervezési elve. Ez a széria három kivitelben volt elérhető: a háromajtós változat képviselte a sportosabb irányt, amit egy praktikusabb szedán és egy ötajtós kombi egészített ki. Motorikusan is történt előrelépés ebben az időben: bemutatták a sportosabb Honda Si-t, amit 1,6 literes, soros négyhengeres motorral álmodtak meg.

1987-re és a negyedik Civic érkezésére megújult a típus motorválasztéka, ami már a manapság ismerősen csengő VTEC bemutatkozását jelentette, mely nagyobb teljesítményt, magasabb fordulatszámot és jobb üzemanyag-fogyasztást biztosított.

Az áttörés ellenére már 1991-ben utat tört magának az ötödik generáció: karcsúbb és áramvonalasabb karosszériával folytatta történetét a Civic, miközben a mindennapi funkcionalitásától sem vált meg. Ettől függetlenül a hatodik generációval már arra is törekedtek, hogy értékeiben a kategóriája felett álljon. Az évtizedben meghatározónak bizonyultak a különböző, főleg az üzemanyag-fogyasztás csökkentésére irányuló környezetvédelmi intézkedések, amik új VTEC-motort is eredményeztek, melyhez már automata váltót is kínáltak.

Az ezredfordulón mutatkozott be az új, hetedik generációs Civic, mely 2001-ben már hibrid technológiával is rendelhető volt. Akkoriban az ötajtós kivitel a világ leghatékonyabb sorozatgyártású benzines modellje volt, 29,5 km/l-es üzemanyag-fogyasztással.

Futurisztikus stílusjegyekkel 2005-ben debütált a nyolcadik generáció az európai piacokon. Először ebben a Civicben lehetett a hátsó üléspárnák megemelésével növelni a csomagteret, mivel az üzemanyagtartály az első ülések alatt kapott helyet. A következő Civickel a Guinness-rekordok könyvébe is bekerült a Honda, az átalakított, 1,6 literes DTEC-motor ugyanis a leghatékonyabbnak bizonyult az EU-tagállamokban. A 25 nap és közel 13 500 kilométer alatt végzett teszt során mindössze 2,82 liter volt a 100 kilométerenkénti átlagfogyasztás.

2015-re teljes átalakítással született meg a tizedik generáció, amit két VTEC Turbo-motorral, fejlett vezetéssegítő funkciókkal és asszisztensrendszerekkel vérteztek fel. Merevebb vázzal, illetve nagyobb, dinamikus teljesítménnyel tervezték, ami később a Type R-nek is alapul szolgált, új teljesítményhatárokkal. Annyira betaláltak a Type R-en megjelent fejlesztések, hogy a Nordschleifén 2017 áprilisában új körrekordot állított fel az elsőkerék-hajtású autók között.

Az 50. évforduló évében pedig ugyancsak új fejezet nyílt a többszörös díjgyőztes Civic életében. Az új modellel ráadásul beteljesítette korábban kitűzött küldetését a Honda, miszerint az európai részleg minden sorozatgyártású típusa elérhető már elektromos hajtással is.

Galéria – a Honda első tíz generációja: