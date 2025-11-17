A második világháború óta nem épült olyan könnyű Bentley, mint a frissen bemutatott Supersports. Ne legyenek illúzióink: az autó még mindig súrolja a két tonnát, de alulról, és erre állítólag 85 éve nem volt példa. A Supersports, amelyből 500 darab készül csupán, fél tonnával könnyebb az új generációs Continental GT-nél – ez elsősorban olyan módosításoknak köszönhető, mint a hibrid komponens eltávolítása, az összkerékhajtás kiváltása hátsókerék-hajtással, illetve a szénszálas idomok széles körű alkalmazása.

22 fotó

Hozzájárul még a fogyókúrához a titán kipufogórendszer, a négy- helyett kétüléses belső tér, a karbon-kerámia fékek, a speciális, kovácsolt alufelnik – hosszasan lehetne folytatni a sort, de felesleges, mert a tömegcsökkentés csak része a sportosítási programnak.

Ugyanilyen fontosak az optimalizált áramlástani jellemzők: a szénszálas aerodinamikai csomag – amely többek között a márka történetének legnagyobb első splitterjét is tartalmazza – több mint 300 kilogram extra leszorítóerőt ébresztenek az alapkivitelű Continental GT-hez képest.

A motor, ahogy említettük, tisztán belső égésű,; a 4,0 literes, V8-as ikerturbós erőforrás legnagyobb teljesítménye 600 helyett 666 LE. A váltó nyolcfokozatú duplakuplungos automata.

A név nem is lehetett más, mint Supersports: az első Bentley, amely ezt a nevet viselte (két szóban írva) a márka történetében először lépte át a 160 km/óra sebességet – ez 1925-ben történt. A következő Suprtsports 2009-ban épült egy Continental GT alapjaira, kétüléses kivitelben, 100 kilóval csökkentett tömeggel. Ezt követte a 2017-es, harmadik Supersports, amelynek 6.0 W12-es motorja a maga 710 lóerejével új csúcsnak számított a márka életében.

Míg az első három Supersports a nyers erőre koncentrált, a mostani, negyedik a motorteljesítményt visszavéve a precíz, kezes, élvezetes vezethetőségre – azaz a tényleges sportosságra – helyezte a hangsúlyt.

A megerősített alkatrészekből felépített motorhoz egy gyorsabban kapcsoló váltót kapcsoltak, az autó 3,7 mp körül gyorsul 0-ról 100 km/órára, a végsebesség várhatóan 310 km/óra – a pontos értékek a homologizációt követően áll rendelkezésre.

A Continental GT huszonkét éves történetében utcai autó nem készült még hátsókerékhajtással. A hátsó nyomtávot 16 mm-rel megnövelték, a differenciálmű elektronikusan, részlegesen önzáró rendszerű, a szűk ívű kanyarodást fékvezérelt nyomatékvektor-szabályozás támogatja. A hátsó kerekek továbbra is kormányozottak; a kormánymű, a felfüggesztés, a kipörgésgátló és az ESC vadonatúj beállításokat kapott.

Az elektronikus menetdinamika szabályozó rendszer három üzemmódban használható, az ESC akár teljesen kikapcsolható.

A futómű légrugós, és a kanyarstabilizátorok aktív, 48V-os rendszerűek. A világ legnagyobbnak mondott fékrendszere dolgozik az autón: elöl 44, hátul 40 cm-es átmérőjű tárcsák, tíz-, illetve négydugattyús nyergekkel.

A 22 colos, könnyített keréktárcsákra alapértelmezésben Pirelli P-Zero abroncsok kerülnek, de rendelhető Trofeo RS gumi is, amivel akár 1,3 g oldalirányú gyorsulás is elérhető (+30% a normál Continental GT-hez képest.)

A határozottabb oldalpárnázatú, 11 irányban motorosan állítható, fűthető üléseket mélyebben építették be, a kibontott hátsó ülések helyét szénszálas lemezekkel, azokat bőrrel borították. Az utasteret egyedi hímzés és speciális emblémák díszítik, a középkonzolon sorszámozott plakett virít.

A Supersports 2026 márciusától rendelhető, a gyártás jövő év vége felé kezdődik, az első autók 2027 elején érkeznek meg az ügyfelekhez.