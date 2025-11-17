A második világháború óta nem épült olyan könnyű Bentley, mint a frissen bemutatott Supersports. Ne legyenek illúzióink: az autó még mindig súrolja a két tonnát, de alulról, és erre állítólag 85 éve nem volt példa. A Supersports, amelyből 500 darab készül csupán, fél tonnával könnyebb az új generációs Continental GT-nél – ez elsősorban olyan módosításoknak köszönhető, mint a hibrid komponens eltávolítása, az összkerékhajtás kiváltása hátsókerék-hajtással, illetve a szénszálas idomok széles körű alkalmazása.

22 fotó

Hozzájárul még a fogyókúrához a titán kipufogórendszer, a négy- helyett kétüléses belső tér, a karbon-kerámia fékek, a speciális, kovácsolt alufelnik – hosszasan lehetne folytatni a sort, de felesleges, mert a tömegcsökkentés csak része a sportosítási programnak.

Ugyanilyen fontosak az optimalizált áramlástani jellemzők: a szénszálas aerodinamikai csomag –  amely többek között a márka történetének legnagyobb első splitterjét is tartalmazza – több mint 300 kilogram extra leszorítóerőt ébresztenek az alapkivitelű Continental GT-hez képest.

Nem készült még ilyen sportos Bentley 6

A motor, ahogy említettük, tisztán belső égésű,; a 4,0 literes, V8-as ikerturbós erőforrás legnagyobb teljesítménye 600 helyett 666 LE. A váltó nyolcfokozatú duplakuplungos automata.

A név nem is lehetett más, mint Supersports: az első Bentley, amely ezt a nevet viselte (két szóban írva) a márka történetében először lépte át a 160 km/óra sebességet – ez 1925-ben történt. A következő Suprtsports 2009-ban épült egy Continental GT alapjaira, kétüléses kivitelben, 100 kilóval csökkentett tömeggel. Ezt követte a 2017-es, harmadik Supersports, amelynek 6.0 W12-es motorja a maga 710 lóerejével új csúcsnak számított a márka életében.

Nem készült még ilyen sportos Bentley 7

Míg az első három Supersports a nyers erőre koncentrált, a mostani, negyedik a motorteljesítményt visszavéve a precíz, kezes, élvezetes vezethetőségre – azaz a tényleges sportosságra – helyezte a hangsúlyt.

A megerősített alkatrészekből felépített motorhoz egy gyorsabban kapcsoló váltót kapcsoltak, az autó 3,7 mp körül gyorsul 0-ról 100 km/órára, a végsebesség várhatóan 310 km/óra – a pontos értékek a homologizációt követően áll rendelkezésre.

Nem készült még ilyen sportos Bentley 8

A Continental GT huszonkét éves történetében utcai autó nem készült még hátsókerékhajtással. A hátsó nyomtávot 16 mm-rel megnövelték, a differenciálmű elektronikusan, részlegesen önzáró rendszerű, a szűk ívű kanyarodást fékvezérelt nyomatékvektor-szabályozás támogatja. A hátsó kerekek továbbra is kormányozottak; a kormánymű, a felfüggesztés, a kipörgésgátló és az ESC vadonatúj beállításokat kapott.

Az elektronikus menetdinamika szabályozó rendszer három üzemmódban használható, az ESC akár teljesen kikapcsolható.

Nem készült még ilyen sportos Bentley 9

A futómű légrugós, és a kanyarstabilizátorok aktív, 48V-os rendszerűek. A világ legnagyobbnak mondott fékrendszere dolgozik az autón: elöl 44, hátul 40 cm-es átmérőjű tárcsák, tíz-, illetve négydugattyús nyergekkel.

A 22 colos, könnyített keréktárcsákra alapértelmezésben Pirelli P-Zero abroncsok kerülnek, de rendelhető Trofeo RS gumi is, amivel akár 1,3 g oldalirányú gyorsulás is elérhető (+30% a normál Continental GT-hez képest.)

Nem készült még ilyen sportos Bentley 10

A határozottabb oldalpárnázatú, 11 irányban motorosan állítható, fűthető üléseket mélyebben építették be, a kibontott hátsó ülések helyét szénszálas lemezekkel, azokat bőrrel borították. Az utasteret egyedi hímzés és speciális emblémák díszítik, a középkonzolon sorszámozott plakett virít.

A Supersports 2026 márciusától rendelhető, a gyártás jövő év vége felé kezdődik, az első autók 2027 elején érkeznek meg az ügyfelekhez.

Nem készült még ilyen sportos Bentley 11

Nem készült még ilyen sportos Bentley 12
Amikor férfiasan kezeled a stresszt
Vannak olyan tevékenységek, amelyekkel a férfiak eredményesen kezelhetik a stresszt. Mutatjuk, melyek ezek!