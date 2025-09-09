Egy unalmas szürke, 1980-as évekbeli irodaház előtt álltunk, amelyről csak közelebb lépve az oldalán kialakított Ferrari logós, vörös bejárat árulta el, hogy itt valami különleges esemény zajlik majd. Csak leragasztott telefonnal léphettünk be (ezért sincsenek saját fotóink).

Belül szinte minden részlet vörösben úszott, a padlótól a falakon át. Ami nem vörös azt lámpa fénye tett azzá.

A prezentáció során a Ferrari vezető hosszasan beszéltek úgy az autó fejlesztéséről, annak képességeiről, hogy nem árulták el a nevét. Arra bíztatták a résztvevőket, hogy találgassanak, miközben különböző utalásokat ejtettek el.

Végül azonban kiderült, hogy a Testarossa nevet támasztották fel, de nem úgy ahogy elsőre gondolnánk. Ennek az autónak semmi köze az 1984-ben bemutatott, ikonná érett 12 hengeres modellhez. Ahogy ott is, itt is az eredeti ötletet viszik tovább.

Egy lelkes szerelő, amikor talált még egy kis vörös festéket lefestette a szelepfedeleket egy versenyautó motorján, így született meg 1956-ban a Ferrari 500 TR. Ahogy Enrico Galliera, a Ferrari marketing- és kereskedelmi igazgatója fogalmazott azóta a Ferrari legerősebb motorjai viselhetik ezt a nevet. A 849 Testarossa pedig a Ferrari (sorozatgyártású) modellpalettájának csúcsára érkezik. Nevében a 8-as a hengerek számára, a másik két szám, az egyes hengerek löketérfogatára utal.

Az új Ferrari 849 Testarossa az SF90 utóda egyes műszaki részleteit megtartva, de minden tekintetben továbbfejlesztve. Ez az kínálat leginkább sofőrközpontú modellje, ahol Amalafi a másik véglet a maga túraautós kialakításával, amelyet követ a Purosangue, 12 Cilindri, a 296 GTS, majd eljutunk a 849 Testarossához.

„Ez egy olyan autó, amely a sofőrt helyezi a középpontba. Egy autó, ahol nem kötöttünk kompromisszumot a teljesítményt illetően” – mondta Galliera

Külső

Mint egy versenyautó. Ez jutott először eszembe, amikor a bemutatón begördültek az új modellek a közönség elé. Nem örökölt semmit az 1984-es Testarossától az új modell, ilyen szempontból nincs közük egymáshoz. A 849 a jövő formanyelvét mutatja meg.

Azonnal kétféle külsővel érkezik az új Testarossa, készül kupé és nyithatótetős, Spider kivitelben is. Utóbbi zárt tetővel szinte kupéként azonosítható, egyetlen hátránya, hogy 90 kilóval nehezebb (1570kg vs.1660 kg) mint a hagyományos változat, a plusz súly 80 százaléka a tető mozgató mechanizmustól ered. 45 km/óráig menet közben is nyitható és zárható a tető, az átalakulás mindössze 15 másodpercig tart.

Rendkívül agresszív a formanyelv, amely abból fakad, hogy a teljesítmény maximalizálása volt az elsődleges cél.

Az orr-rész agresszív ék jellege az SF90-es vonalait viszi tovább, de sokkal izgalmasabb az autó hátsó része, amely az először az 1969-es 512 S versenyautón látott ikerfarok-architektúrát értelmezi újra. Ezek az elemek kihasználják a hátsó kerékívek tetejét körülvevő nagy energiájú áramlást, így a hátsó leszorítóerő 10%-át generálják. A szabályoknak megfelelően pont annyival nyúlnak túl a karosszérián, mint az alsó lökhárítók.

„Nagy kihívás volt, hogyan tudjuk ezt a klasszikus megoldást hozzáilleszteni egy mai modellhez, miközben a Ferrari formanyelve megváltozott azóta. Úgy néz ki, mint egy tanulmányautó az előre tolt kompakt utastérrel és hosszú farával” – mondta Flavio Manzoni, a Ferrari vezető formatervezője.

A két szárny között aktív spoiler bújik meg, amely a sebesség függvényében jön elő. Olyan, mint amit az SF90 Stradale és a 296 GTB modellekben is használtak, de itt 2 kilóval könnyebb kivitelben. Kevesebb mint egy másodperc alatt képes átváltani alacsony légellenállású és magas leszorítóerő-konfigurációk között. Utóbbi esetben 250 km/h sebességnél akár 100 kg leszorítóerőt is generál a hátsó passzív elemekkel együtt.

Bár a két kis farok látványos, de az izgalmasabbak megoldások az ajtók környékén vannak. A Ferrari történetének legnagyobb turbói kerültek az autóba, emiatt nagyobb intercooler kellett, amelyeknek több levegőre van szüksége, ahogy a teljes motornak is.

Azért, hogy 30%-kal növelni tudják a töltőlevegő-hűtőkhöz, illetve a motorhoz és a fékekhez jutó levegő mennyiségét, csatornát vájtak az ajtókba. Így aztán mondhatni mégiscsak van valami kapcsolat a Testarossa modellel, hiszen ott is az ajtón kialakított hűtőnyílásokra emlékszik mindenki.

A különleges megoldást egy függőleges fekete sáv hangsúlyozza. Apropó fekete, az autó számos eleme, így a splitter elöl, a küszöbök oldalt, a diffúzor hátul fényezett fekete színben kerülnek az autóra, de felárért mind elérhető karbonból is. Az autó orrán feltűnik az űrkutatás korszakát idéző fekete sáv, amely először a 12 Cilindrin láthattunk, de mára ott szerepel az F80-on is.

Az orrészen a splitter követi az SF90 XX Stradale-n látott megoldást, amely önmagában az első leszorítóerő 10%-áért felelős. A teljes leszorítóerő 35 százaléka viszont az autó alatt áll elő, többek között örvénygenerátorok és többszintű diffúzor segítségével. A hátsó rész által generált leszorítóerő megegyezik az SF90 Stradale-ével, de 10%-kal csökkentett légellenállás mellett.

A 849 Testarossa karosszériája 250 km/h sebességnél összesen 415 kg leszorítóerőt generál, ami 25 kg-os növekedést jelent az SF90 Stradale-hez képest, míg a hűtési teljesítmény 15%-kal javult.

Miközben szinte bármilyen szín elérhető a modellhez két új árnyalatot is fejlesztettek hozzá, az egyik a Rosso Fiammante, a történelmi Rosso Corsa továbbfejlesztése, de most napfényben sokkal fényesebb hatást kelt A másik a Giallo Ambra, egy intenzív és meleg árnyalat vöröses tónusokkal, amelyet a természetes borostyán ihletett.

Belső

Az autó mellett állva a legfeltűnőbb, hogy mennyire lapos, az adatok szerint mindössze 1225 mm a magassága. Mellé 2304 milliméteres szélesség és 4718 mm-es hosszúság társul. Erre mondják, hogy könnyebb átugrani, mint megkerülni. Szinte a földre kell leülni, amikor beszállunk.

Elsőre szűknek tűnik, ahogy bebújok az ajtónyíláson át a kormány és az ülés közé. Abszolút versenyautós a hangulat, a szűk ablakokkal, extrém szoros kagylóülésekkel. (A versenyüléseken túl komfortosabb ülések is választhatóak a 849-eshez.)

Egy perccel később már jól érzem magam, a helyemen vagyok. Az utastér kialakítása nem gátolna abban, hogy a maximumot hozzam ki az autóból. Az ülések és a kormány tág határokban állítható, 178 centis magasságommal még legalább 5 centi van a fejem felett, váll részen pedig kifejezetten széles a belső.

Tökéletesen ülök, a kormányfogás parádés. Már indítanék is, amit – a korábbi nem túl sikeres érintő-felületes kitérő után – újra egy szép piros gombbal tehetnék meg. Nemcsak ez váltott vissza, de több más funkció is újra finoman kattanó tekerőkkel, gombokkal érhető le.

Az utastér intimitását fokozza a középkonzol, amely viszonylag magasan választja el a sofőrt és utasát, ezzel együléses autó érzetét adva a vezetőnek.

Központi képernyőt itt nem találunk, a vezető előtti műszerfalon kaphatunk visszajelzést, ha menüben barangolunk a kormányon található gombokkal. A rendszer képes kezelni az Apple CarPlay és az Android Auto rendszereket és középkonzolon vezeték nélküli okostelefon-töltőt is találunk. Az utas is kaphat egy kis képernyőt, ahol nyomon követheti többek között a motor fordulatszámát és az autó sebességét.

Ahogy a külső az utastér is egyedi lehet az öt kiállított modell között volt vörös, kék belsővel, mégpedig azért, mert a múltban számos versenyautó született, Rosso Corsa külsővel és Electric blue belsővel. De nem kevésbé vad a szürke autó, sárga kárpitokkal.

Meg kell gondolnod, hogy mit viszel magaddal, hiszen az autó orrában lévő csomagtartó mindössze 78 literes. Mint Enrico Galliera elárulta azért ilyen kicsi a csomagtartó, mert ez az autó a vezetési élményt helyezi előtérbe és ezzel kapcsolatosan nem köt kompromisszumot, az előre beépített elektromos rendszerek miatt pedig nem maradt több hely. Az utastérbe, az ülések mögé rakhatunk nagyobb dolgokat, míg az apróságoknak juthat hely a kesztyűtartóban.

Enzo Ferrari egy klasszikus mondata volt, hogy csak az foglalkozik az aerodinamikával, aki nem tud elég erős motort gyártani. Npjainkban persze nem hagyható figyelmen kívül az aerodinamika, de a 849 Testarossa nem szenved hiányt motorerőben sem.

Az SF90-ben alkalmazott konnektorról is tölthető hibrid hajtáslánc jelentősen továbbfejlesztett változata lapul a karosszéria alatt. Alapját 3999 köbcentis V8-as biturbó benzinmotor adja, amely mellé három villanymotorból és nagyfeszültségű lítium-ion akkumulátorból álló elektromos rendszer csatlakozik.

Önmagában a benzinmotor 830 lóerő maximális teljesítményű, amelyet 7500-as fordulatszám mellett ad le. Maximális nyomatéka 842 Nm, amelyet pedig 6500-nál produkál. Ebből már látszik azért, hogy ez egy vérbő sportmotor, amely bírja, ha forgatják. Ehhez kapcsolódik az elektromos hajtás, amely 220 lóerős teljesítményt nyújt.

Összességében így 1050 lóerő a hibrid hajtás rendszerteljesítménye, ami abszolút rekord a sorozatgyártású Ferrarik között, hiszen 50 lóerővel több, mint az SF90 esetében. Mivel a tömegük azonos, így a 849 Testarossa a valaha épült legjobb (1,5 kg/ LE) súly lóerő arányú sorozatgyártású Ferrari.

Miközben az elektromos rendszer ugyanaz, mint az SF90-ben, a belsőégésű motor (kód: F154FC) jelentős megújult, csak nagy vonalakban hasonlít elődjéhez. Új turbófeltöltőket, hengerfejeket, motorblokkot, vezérműtengelyeket kipufogócsatornákat, szívócsatornákat, szelepvezérlő rendszert is kapott.

Ginamaria Fulgenzi, a Ferrari hajtásláncaiért felelős vezető többször hangsúlyozta, hogy a fix lapátozású turbók a legnagyobbak, amelyeket a Ferrari valaha használt és nulla a késedelmük.

Az elektromos rendszerben, két villanymotor szerepel az első kerekeknél és egy hátul. Utóbbi a Ferrari Forma-1-es csapata által használt hasonló MGU-K tapasztalata alapján született. A hátsó kerekre nyolcfokozatú duplakuplungos automata sebességváltó vezeti a nyomatékot.

Módosították a fékezés során alkalmazott regenerációt is, ennek nyomán a fokozatosabb és természetesebb az elektromos és hidraulikus lassítás közötti összhang. Ugyanakkor újra kalibráltak az elektromos menetmódokat (eDrive, Hybrid, Performance és Qualify), a jobb teljesítmény érdekében.

Köszönhetően a 7,45 kWh-s akkumulátornak az autó 25 kilométert képes tisztán elektromosan is megtenni. Ilyenkor a maximális sebessége 130 km/óra lehet. A Ferrari vezetői elárulták, hogy a visszajelzések eszerint az ügyfelek városban örömmel használják ezt a csendes módot, majd a lakott övezeten kívül jöhet a V8. Mi magunk nem kapcsolhatjuk ki az elektromos hajtást, de 210 felett a rendszer megteszi, onnan már csak belsőégésű dolgozik.

Ha mindent bevet az autó képes hozni a Forma-1-es autók dinamikáját 0-100 km/órás gyorsulásban, amihez elég neki 2,25 mp (Spider: <2,3), 200-ra 6,35 mp alatt ér el (Spider: 6,5 mp.). A végsebesség mindkét változat esetében 330 km/óra.

Ám nemcsak jobban gyorsul, de jobban is lassul az SF90 utódja, amely annak köszönhető, nagyobb féktárcsákat és fékbetéteket kapott, elől nagyobbak a hűtőcsatornák is, míg hátul a féknyergeket dolgozták át. Elől 410 x 38 mm, hátul 372 x 34 mm méretű kompozit féktárcsák zabolázzák meg a száguldást. 100-ról mindössze 28 méter alatt képes megállni, ami egy méterrel rövidebb, mint az SF90 hasonló értéke. 200-ról 108 méterre van szüksége ehhez.

Összesen négyféle abroncs közül választhatnak a vevők (egyesek felárasak), attól függően, hogy miként is akarják használni autójukat, mennyire lesz a hétköznapok autója, illetve mennyit mennének vele pályára. Ennek megfelelően Pirelli PZero R vagy Bridgestone Potenza Sport kerülhet rá alapesetben, de extraként kérhető Michelin Pilot Sport Cup2, illetve az Assetto Fiorano csomagban Michelin Pilot Sport Cup2R. A méretük viszont állandó, elöl 265/35 R20, hátul 325/30 R20.

(Alapvetően ez a szekció arra született, hogy elmeséljük, milyen vezetni egy autót. Ám erre még várnunk kell, így azt mondjuk el mit mondtak erről a Ferrari vezetői)

Kérdésemre, hogy hétköznapokon használható-e az autó azt mondták, hogy abszolút. Nyilvánvalóan egy sportautó, de nagyon sokat dolgoztak, hogy normál használat mellett kellően komfortos legyen.

Ugyanakkor azt is megtudtuk, hogy az elektronikai fejlesztéseknek köszönhetően a hétköznapi vezetőknek is komoly vezetési élményt nyújt, míg azok, akik jó vezetők (nem versenyzők) ők még könnyebben hozhatják ki belőle a maximumot. „Sokkal könnyebb a határon vezetni.”

Ennek középpontjában a Ferrari Integrated Vehicle Estimator (FIVE) vezérlő áll. Ez egy becslési rendszer, amely 16 szenzortól kapott információk (gyorsulás, perdület stb.) alapján létrehozza az autó digitális ikertestvérét és valós időben replikálja az autó viselkedését. Így a rendszer előre tudja, hogy mit szeretne a vezető és mi fog történni. Például a tapadás becslése javítja az autó fékezési és kanyarodási képességeit.

Fulgenzi szerint nagyon természetes az érzete, nem venni észre, hogy működik.

A fejlesztésekkel sikerült elérniük, hogy az autó gyorsabban reagáljon a kormánymozdulatokra javuljon a hátsó kerekek tapadása. Javítottak a gázreakción és a fékpedál érzeten, sőt még a hangot is ahhoz igazították, hogy pontosabban visszaadja, a gázpedál reakcióit.

Ezen felül a függetlenül működő villanymotorokkal elérték, hogy még gyorsabb legyen a kanyarokban, úgy szabályozzák a nyomatékukat, hogy jobban forduljon a 849. Mint Fulgenzi Úr elárulta emiatt 300-350 kilóval könnyebbnek érződik az autó, mint a valóságban.

Ahogy a korábbi Ferrari bemutatókon Fulgenzi Úr, ezúttal is hangsúlyozta, hogy kiemelten kezelték a modell hangját. Összevetve elődjével minden sebességnél hangosabb, ugyanakkor gazdagabb és tisztább hangokat hallat. Átdolgozták az SF90 XX Stradale-től örökölt sebességváltási stratégiát, hogy még izgalmasabb hangot generáljon a hajtáslánc felváltáskor.

A pillanatnyi gázelvételkor közepes terhelésen versenyautókat idéz, míg a 8300-as maximális fordulatszámhoz közelítve a rezgés és a hangorkán robbanásszerű. Mindez pedig még intenzívebb, ha a Manettino Race módba kerül.

Alig várjuk, hogy meghallgassuk!

Költségek

A 12 Cilindrinél már így jártak el, de múltban nem volt általános, hogy egyszerre érkezik a zárt és nyitott modell. Ám Enrico Galliera, a Ferrari marketing- és kereskedelmi igazgatója megindokolta, hogy azért mutatják be egyszerre két változatot, mert vannak olyan ügyfelek, akik egyértelműen kupét akarnak, míg mások csakis nyitható tetőst.

Ráadásul utóbbiak vannak többen, azóta, mióta nem vászon, hanem fém a nyitható tető. A vevők 55 százaléka választ majd várhatóan Spidert. A kupét azok veszik inkább, akik olyan országban laknak, ahol rosszabb az időjárás, illetve azok, akik többet mennek versenypályára az autójukkal. A kupé változatokat 2026 második negyedévétől szállítják ki az ügyfeleknek, míg a Spidereket a harmadik negyedévtől.

A kupé kivitel alapára Olaszországban 460.000 euró, ami nagyjából 181 millió forint. Ehhez képest a Spider kereken félmillió euró, ami 196 millió forintnak felel meg. Az Assetto Fiorano csomag felára 52500 euró (20,6 millió Ft).

Nincs korlátozás a 849 Testarossára, a Ferrari régi és új ügyfelei is megvehetik, feltéve, ha elég gyorsak, ugyanis később hosszú várólista alakulhat ki.

Assetto Fiorano Lehet még fokozni egy több mint ezer lóerős sportautó vadságát? A Ferrari szerint igen. Ezért született az Assetto Fiorano feleszereltség, amely maximalizálja az autó dinamikai és aerodinamikai teljesítményét. Az Assetto Fiorano specifikáció 30 kg-os tömeg-csökkentést biztosít, amelyet a kompozit anyagok és a titán használatával értek el. A legnagyobb részét az Alcantara borítású, kagylóülések adják, amelyek 18 kg-mal könnyebbek a standard változatoknál. Mellé érkeznek a 20 colos szénszálas felnik, amelyek csökkentik a rugózatlan tömeget és javítják a gyorsulás és fékezés során a reagálóképességet. 14 fotó Aerodinamikai szempontból az Assetto Fiorano-t nagyobb légterelők jellemzik elöl és hátul, illetve alul további örvénygenerátorokkal gazdagodik. A farokrészt felváltó valódi szárnyak anélkül növelik háromszorosára leszorítóerőt, hogy jelentősen rontanák az aerodinamikai ellenállást.

A járműdinamikát merevebb, egyfokozatú Multimatic lengéscsillapítók, 35%-kal könnyebb rugók javítják. A Michelin gumiabroncsok kifejezetten ehhez a verzióhoz készültek, nagyobb tapadást, konzisztenciát és teljesítményt biztosítanak sportos vezetési körülmények között. A járműdinamikát merevebb, egyfokozatú Multimatic lengéscsillapítók, 35%-kal könnyebb rugók javítják. A Michelin gumiabroncsok kifejezetten ehhez a verzióhoz készültek, nagyobb tapadást, konzisztenciát és teljesítményt biztosítanak sportos vezetési körülmények között. Az Assetto Fiorano specifikáció exkluzív festéssel is kiegészíthető, amely két színváltozatban – Bianco Cervino és Rosso Corsa – színekben kapható,