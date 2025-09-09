Lentebb sok-sok videót nézhetsz meg a Ferrari kedden leleplezett új, vezetőorientált sportautójáról: a vadonatúj 849 Testarossáról. Azzal érdemelte ki a nevet az SF 90 továbbfejlesztésével született autó, hogy a Ferrari legerősebb sorozatgyártású hajtásláncát rejti. A plug-in hibrid rendszer 1050 lóerős, amellyel akár 330 km/órás tempóra is képes, de tisztán elektromos módban is használható.

Ha megismernéd az autót részletesen, a Vezess alábbi cikkét olvasd el.

Azonnal kétféle karosszériával rendelhető meg az új Testarossa, kupé és a tetejét 14 másodperc alatt lenyitni képes Spider variációban. Alább az utóbbit nézheted meg, a kupét bemutató videó a fent linkelt cikk végén látható.

Szinte korlátlan a választható színek tárháza, de vannak speciálisan ehhez a modellhez kevert színek ilyen a Rosso Fiammante, amely fémes hatást ad a klasszikus versenypirosnak.

90 kilogrammal nehezebb a Spider kivitel, mint a kupé, de ez nem minden ügyfelet zavar, többen fognak nyitható tetőst választani, még ha az valamelyest drágább is, és legalább három hónappal többet kell rá várni.

Nagyjából 20 millió forint felárral még inkább pályára alkalmassá varázsolható Ferrari 849 Testarossa. Az Assetto Fiorano egyedi aerodinamikai csomagot, eltérő kerekeket kap, tömege pedig 30 kilóval kisebb, mint a normál modelleké.

Így működik a Ferrrai 849 Testarossa aerodinamikája, amely egyfelől a leszorítóerőért felel, de izgalmasabb, hogyan sikerült a hajtáslánc elemeinek hűtését növelni.

A valaha volt legnagyobb turbók kerültek a 4,0 literes V8-as motor két oldalára. Az elektromos rásegítéssel gyakorlatilag megszűnt a turbólyuk, a reakciójuk azonnali.

Ha még nem volt elég, állított formában is nézhetsz videókat.

