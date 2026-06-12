Könnyű beszállni a D-Max első sorába, mert az ajtók széles szögben nyílnak, ugyanakkor a fejre vigyázni kell beszálláskor a magas termetű sofőröknek. Az A-oszlopon található kapaszkodó segít abban, hogy könnyeben jussunk be a hagyományosnál magasabban ülő fülkébe.

Az utasokat ízléses vezetői környezet fogadja, kialakítása klasszikusnak mondható, vannak képernyők, de azok részei a designnak, nem uralják a látványt. A belsőt tapintásra és látványra is kellemes burkolatok, bevonatok uralják, amelyek nem árasztanak magukból kellemetlen illatokat. A multikormány, az ülések, a fejtámlák, az ajtókra szerelt könyöklők, valamint a két elülső ülés között található könyöktámasz is műbőr borítású. Ebből a még a műszerfal tetejére is jutott, ami előnyös hatással van a zajszigetelésre is. Az ajtónyitó kilincsek krómhatású bevonatai, valamint az infotainment rendszert körülvevő krómszerű bevonattal ellátott keret is feldobja az összképet. A hátsó üléssor is legalább ennyire igényes.

A műszerfal legkarakteresebb eleme, hogy az infotainment rendszer érintőképernyőjét két légbeömlő fogja közre. Alatta csak egy fizikai kapcsolósor található a kétzónás klíma kezelésére. A gombsor alatt bújik meg a forgókapcsoló, amellyel a vezető a felezőt (alacsony áttételű fokozat) illetve az összkerékhajtást aktiválhatja.

A multikormány mögött egy részben digitális műszeregység kapott helyet. A középen látható képernyő mellett a bal oldalon a fordulatszám kijelző látható, jobb oldalon pedig egy-két piktogram ad visszajelzést.

Az elől ülők szerény fejtérrel gazdálkodhatnak, a lábtér viszont elfogadható. Nem kell nyomorogniuk a második üléssorban helyet foglalóknak. Az ilyen pick-upok sajátja, hogy relatíve magasan ül a sofőr, nincs ez másképpen a D-Max esetében sem. Értelemszerűen azért mégis csak elől a legjobb utazni, mert nemcsak a sofőrt, hanem annak kísérőjét is vastag oldal- és combtámasszal ellátott ülések fogadják. Praktikus megoldás a kardánalagút és a műszerfal találkozásánál elhelyezett kis fakkocska, ahová gyorsan letehetjük a kezünk ügyében lévő apróságokat

Jellegéből adódóan ebben a járműben nem érdemes poharas italokat vinni, mert könnyen kilöttyenhet egy gyökéren való áthajtásnál az ital, de közúton viszont jól jön, így nem hiányzik két kisebb pohártartót a kardánalagútról. A kisebb-nagyobb személyes tárgyak elhelyezésére számos lehetőség van: a könyöklőbe, a kesztyűtartóba, de a műszerfal tetején található zárható fakkba is pakolhatunk. Az oldalzsebek viszont csak jelzésértékűek, az elülső ajtókon található kartámaszokért viszont dicséret illeti a tervezőket.

A praktikus megoldások listáját gazdagítja az is, hogy a 360 fokos kameraképet a kormánykerék bal oldalán kapcsolhatjuk be szükség esetén. Mondjuk például akkor, amikor egy jókora gyökeret kell kikerülni a földúton. A hátsó üléssornál viszont nincsenek már tárolórekeszek, csak és kizárólag az oldalajtók nem túl mély zsebeivel kalkulálhatnak az itt ülők, no meg az ülések hátsó burkolatában lévő zsebekkel.

A raktér csúszásgátló anyaggal van ellátva, ami nagyon hasznos akkor, ha kevés rakományt visz magával az ember. Ugyancsak csúszásgátló anyaggal vonták be az oldalsó küszöböket is. Nehéz kivetni valót találni a belsőtérben, mivel igényes és alapos munkát végeztek a tervezők. Határozottan kellemes és lakályos utastere van a D-Maxnak. Az egyedüli negatívum, hogy az oldalajtók burkolatai műanyagokból vannak, ráadásul valamiféle kezdetleges textúrát is nyomtattak rájuk. Nagy kár, mert ez kicsit rontja az összképet!

Az utasok biztonságára maximális esetben akár nyolc légzsák is vigyázhat az autóban. Fontos adalék továbbá, hogy a modell ötcsillagos értékelést ért el az Euro NCAP töréstesztjén.