Bár az autó a Torres EVX technikáját örökli, mivel a márka pickupjai Musso néven ismertek, ez is Musso lett, az elektromos hajtást jelző EV utótaggal.

32 fotó

Akárcsak az alapjait adó Torrex EVX, a Musso EV is az elektromos SUV pengevékony fénycsíkjait viseli hat középső fényszegmenssel összekötve. Önálló lökhárítója marconább, jobban illik egy pickuphoz. A lökhárítóbabák piros színe jól áll az autónak, de az ütközők kérhetők feketében is.

Oldalnézetből esetlen a forma, mert klasszikus platós kisteherautók rövid első és hosszú túlnyúlásához szokott szemnek itt nem jönnek ki az arányok.

Sokkal kisebb a megszokottnál a 935 mm-es első és a 1075 mm-es hátsó túlnyúlás közötti különbség, amitől a hosszú tengelytávval együtt orrnehéznek hat az autó.

Mivel a musso a koreai nyelvben a rinocérosz megfelelője, az amúgy is dizájnos C-oszlopon fényes orrszarvúfejet találunk.

Elöl és hátul is van fellépő a lökhárítóban, ami sokkal könnyebbé teszi az autó használatát, nem kell hátul a keréken billegni, ha valamit el kell érni a raktérben és nem nyitnád le a hátfalat. Jópofa a villáskulcsra hasonlító hátsó lámpa.

Méretei alapján a Musso EV hossza a klasszikus pickupokat idézi, bár valamivel kisebb. Mindenesetre nem egy mimóza, hossza 5160 mm, 1920 mm a szélessége és 174 cm a magassága, tetősínnel egy centivel több. A tengelytávolság 3150 mm. 18,1 centiméter a hasmagasság, ennyi marad az akkucsomag alatt.

Csak 17-es felnivel rendelhető az autó, fényes vagy feketére fújt verzióban. Hatféle fényezés közül lehet választani, vannak igazi színek is közöttük, létezik továbbá egy teljesen fekete valamint egy szürke-fekete kombináció is.

1345 mm a plató mélysége, 1515 mm a szélessége és 510 mm a magassága. A rakfelület nincs akkora, hogy az áfa visszaigényelhető legyen az autó árából. A platóajtó nyitását két teleszkóp segíti. Simán elengedhetjük a hátfalat, gyorsan nyílik, de finoman landol a végállásban, ennek harmóniája egészen mesteri. Teljes a plató védőbélése, négy rögzítőszemmel dolgozhatunk és a KGM márkajelzést kulturáltan belepréselték a hátfalajtóba, ahogy illik.