Tavasz óta itthon és a többi európai piacon is KGM néven kaphatók a Ssangyong autói. A KG Csoport egy hatalmas ipari konglomerátum, az egyik dél-koreai chaebol, amely az acél- és vegyipartól az energiatermelésen át nagyon sok gazdasági ágazatban jelen van. A gigaholding 2022 nyarán, a Ssangyong csődje után vált az autógyártó tulajdonosává, amit másutt hamarabb, nálunk később követett a névcsere KGM-re, amiből a Mobility az autógyártó üzletág.
Sajátságos autóval bővül a márka kínálata, mert a Torresből kifejlesztett pickup elektromos hajtással talál utat Magyarországra. Ez tehát platós ugyan, de nem kisteherautó, hanem önhordó kasztnis személyautó, van belőle összkerekes, de nem offroad autó és az árából nincs áfa-visszaigénylés. Fura szerzet, de ettől még lehet jó autó.
Külső
Bár az autó a Torres EVX technikáját örökli, mivel a márka pickupjai Musso néven ismertek, ez is Musso lett, az elektromos hajtást jelző EV utótaggal.
Akárcsak az alapjait adó Torrex EVX, a Musso EV is az elektromos SUV pengevékony fénycsíkjait viseli hat középső fényszegmenssel összekötve. Önálló lökhárítója marconább, jobban illik egy pickuphoz. A lökhárítóbabák piros színe jól áll az autónak, de az ütközők kérhetők feketében is.
Oldalnézetből esetlen a forma, mert klasszikus platós kisteherautók rövid első és hosszú túlnyúlásához szokott szemnek itt nem jönnek ki az arányok.
Sokkal kisebb a megszokottnál a 935 mm-es első és a 1075 mm-es hátsó túlnyúlás közötti különbség, amitől a hosszú tengelytávval együtt orrnehéznek hat az autó.
Mivel a musso a koreai nyelvben a rinocérosz megfelelője, az amúgy is dizájnos C-oszlopon fényes orrszarvúfejet találunk.
Elöl és hátul is van fellépő a lökhárítóban, ami sokkal könnyebbé teszi az autó használatát, nem kell hátul a keréken billegni, ha valamit el kell érni a raktérben és nem nyitnád le a hátfalat. Jópofa a villáskulcsra hasonlító hátsó lámpa.
Méretei alapján a Musso EV hossza a klasszikus pickupokat idézi, bár valamivel kisebb. Mindenesetre nem egy mimóza, hossza 5160 mm, 1920 mm a szélessége és 174 cm a magassága, tetősínnel egy centivel több. A tengelytávolság 3150 mm. 18,1 centiméter a hasmagasság, ennyi marad az akkucsomag alatt.
Csak 17-es felnivel rendelhető az autó, fényes vagy feketére fújt verzióban. Hatféle fényezés közül lehet választani, vannak igazi színek is közöttük, létezik továbbá egy teljesen fekete valamint egy szürke-fekete kombináció is.
1345 mm a plató mélysége, 1515 mm a szélessége és 510 mm a magassága. A rakfelület nincs akkora, hogy az áfa visszaigényelhető legyen az autó árából. A platóajtó nyitását két teleszkóp segíti. Simán elengedhetjük a hátfalat, gyorsan nyílik, de finoman landol a végállásban, ennek harmóniája egészen mesteri. Teljes a plató védőbélése, négy rögzítőszemmel dolgozhatunk és a KGM márkajelzést kulturáltan belepréselték a hátfalajtóba, ahogy illik.
Belső
Kétszer 12,3” képátlójú kijelzővel fogad az autó, a közös házba foglalt egységben előbbi a digitális óracsoport, utóbbi a középső érintőképernyő. Nincs baj a minőségérzettel, jól elérhető a vezeték nélküli töltőtálcában a közel függőleges helyzetű telefon, ha szükség volna rá.
Belül is figyelmeztetni kell magadat, hogy ez pickup ugyan, de nem alvázas és a motorja sem hosszában áll, így a belső tér kellemes meglepetésekkel szolgál. A keresztben álló motorral több hely marad az utasoknak, így a hátsó sorban is kényelmes a lábhely.
Dicsérhető a fejtér is, 190 centimmel jól elücsörögtem hátul, amíg nem én vezettem. USB-C-csatlakozóból elöl és hátul is 2-2 segít a kütyük töltésében, a hátsó utasokhoz is elvezették a levegőt, ráadásul a hátsó ülés variálható.
Sajnálatosan nehezen jár, de ha rendesen megragadod az ülést vagy ha rajta ülsz, akkor a meredekebb háttámlaállású és nagyobb lábteres üléshelyzetet felválthatod kisebb lábtérre, de döntöttebb, lazább háttámlával. Az előbbi sem kényelmetlen és az utóbbiban sem fogy el a térdhely, okosan kitalálták.
A tervezők gondoltak a hátsó szélső ülések fűthetőségén kívül az első ülések szellőztetésre is, ami a műbőr kárpittal fontos kényelmi tétel, akárcsak a motorosan ki-be állítható deréktámasz az első üléseken.
Némi rakodóhely van a hátsó ülések mögött, az elsősegélycsomagon és a háromszögön kívül itt tárolhatók a töltőkábelek is, akár mindkettő benyomorítható ide, hogy ne legyenek útban.
Ebben a kulturált és gazdagon felszerelt belső térben furcsa a spórolás a hátsó motoros ablakemelőkből kihagyott akadályérzékelő, csak az elsők futnak fel egy húzásra. Nem egyértelmű, de úgy tűnt, hogy az Apple CaPlay és az Android Auto is csak vezetékkel működik, wifin át nem.
Technika
Hardverét tekintve a Korando technikájára épül a Torres és így a Musso EV is. A márka alvázas, felezőváltós, hátul merev tengelyes terepjáróival szemben ez konstrukciósan is személyautó, önhordó felépítéssel, elöl MacPherson, hátul független, négy lengőkaros kerékfelfüggesztéssel.
Elöl hajtó egy villamos gépes és összkerekes, első-hátsó villanymotoros verzióban gyártja az autót a KGM dél-koreai üzeme, egyféle akkumulátorral, amely az elektromos hajtásrendszer legnagyobb részével együtt a kínai BYD-tól származik.
80,6 kWh a lítium vasfoszfát cellakémiájú akku kapacitása. A hazai felszereltséget még nem ismerjük, de Svájcban például alapáron jár mindhárom kivitelben a hőszivattyú, amely a takarékosabb utastéri temperálással mérsékli a klimatizálási veszteségeket.
Egyenáramú (DC) töltőn 120 kW a töltési teljesítmény felső határa, váltakozó áramról három fázison 11 kilowattal tölthetünk.
Hatótávban a 4×2-es 419,6 kilométert hoz a WLTP szerint, a 4×4-es adata 379 km.
a gyártó szerint 36 percig tart az akku feltöltése 10-80 százalékra. A 280-340 km körüli reális hatótávval számolva ez azt jelenti, hogy nagyjából 200-240 km megtételéért esik ki majdnem 40 perc, aminél ma már előrébb tartanak a frissen bemutatott villanyautók.
Egy motorral 152,2 kilowattos, azaz 207 lóerős az első kerekein hajtott villanypickup, 330 Nm-t oszthatunk be. Két villanymotorral 175 kW vagy 237 lóerő a rendszerteljesítmény.
Hiába tudna mindkét motor önmagában 152,2 kilowattot leadni, ezt nem lehet csak úgy megduplázni, mert a csúcsteljesítmény itt is attól függ, hogy mennyi áramot tudok kivenni az akkumulátorból, az akkupakk teljesítménye határozza meg a lóerők számát.
630 Nm a két motoros autó nyomatékmaximuma pici kerekítéssel, legalábbis 629,5 newtonméteres gyári adatot is olvastam. A 0-100-as gyorsulásról nem találtam gyári adatot, más forrásból 9,2 és 7,98 másodperces számra bukkantam, talán ennyi. A végsebessége a 207 lóerőssel 162, a 237 lóerőssel 177 km/óra.
730 kg az összkerekes terhelhetősége, aminek kihasználásában az acél csavarrugókkal kombinált hátsó szintszabályozás segít. Az autó maximális össztömege 3090 kg lehet, az önsúlya két motorral 2360-2417 kg közötti, valószínűleg a vezető és a csomag 75 kilójával együtt, az alapverzió önsúlya üresen 2,1 tonna.
Manapság az alvázas dízel pickupoknál 3,1 tonnás vontatható tömegre is húzzuk a szánkat, hogy miért nem 3,5 tonna.
Az elektromos autóknál viszont az utánfutózás több szempontból is gond. Kézenfekvő probléma a hatótáv csökkenése és a hajtáslánc többletterhelése, de azt sem könnyű megugrania a fejlesztőknek, hogy a sokkal nagyobb tömegű járműszerelvény mozgásienergia-többletét miként kezelje a visszatöltés.
A KGM Musso EV 750 kilós fékezetlen és 1800 kilós fékezett utánfutót vontathat, ami az elektromos személyautók között kimondottan jó eredmény. A Volkswagen MEB-alapú autói közül a 4×4-es ID. Buzz GTX érte el az 1800 kilogrammot.
Sajnos arról egyelőre nincs adatunk, hogy ez az 1,8 tonna csak 8 százalékos emelkedőig érvényes-e vagy rendes 12 százalékos kaptatón és lejtőn is tudja az autó. Két évtizede létezik és természetesen itt is adott az utánfutó-stabilizálás. Az ESP-be ágyazott alrendszer a lengésbe jövő szerelvényt észlelve magától lassít.
Vezetőtámogató rendszerekkel alaposan ellátták fejlesztői az elektromos pickupot. Van önműködő vészfékrendszer, kormányzási beavatkozásokkal működő sávban tartó, hátsó keresztirányú forgalom-figyelés és holttérfigyelő a sávváltásokhoz.
Az adaptív tempomat nem csupán a sebességet képes a többi közlekedőhöz igazítani, de kormánymozdulatokkal igyekszik az autót a sáv középvonalában tartani. A vezető fáradására ügyelő rendszerről is éberen vigyáz a fedélzeten.
Vezetés
A Rajna és a Majna összefolyásánál autóztunk, a Rajna völgyében, ahol ameddig a szem ellát, rajnai rizlingek alapanyaga terem. A kiváló érlelési potenciállal megáldott fehérborban idővel kialakul a petrol, az a finoman gázolajos illatjegy, ami annyira jellegzetes ebben a borban.
Ha már gázolaj és KGM: Dél-Korea legrégebbi, 1954-ben alapított autógyártója józan stratégiával dolgozik és a különféle hajtásmódokat párhuzamos fejleszti. Ennek részeként 2,2 literes dízelmotorjuk emisszióját beszorítják az Euro 7-es szint alá, tehát a márka nagy terepjáróiban és alvázas pickupjában megmarad a dízelmotor.
12,4 méter a fordulókör átmérője, ami a 3,15 méteres tengelytávval és az öt méter feletti hosszúsággal egyáltalán nem túlzás. A Torres EV kényelmesen, egyszerűen használható autó. Jól működik az áram-visszatermelés és ezzel a motorfékhatás állítása a kormánykerék mögötti flepnikkel.
Nincs sok erő az autó villanymotorjában, a 330 Nm és a 207 lóerő ellenében ott a két bent ülővel 2,3 tonnás önsúly, de az autó kellően fürge a polgári közlekedéshez.
A legjobb benne, hogy a platóra meg a tetőre feltehetünk több biciklit, kajakot, pallót, bármit, mégsem konfrontálódunk az alvázas pickupok teher nélkül éktelenül dobáló hátsófutóművével. A zajszint is csekély az elektromos hajtásnak köszönhetően.
Gondot az ülések okoznak, magas embereknek kellemetlenül rövid az első ülések ülőlapja. Kár ezért a malőrért, mert a tervezők még arra is gondoltak, hogy az elöl ülőket középső légzsákkal válasszák el, ami egy pickupban szokatlan.
Külön menülátogatás nélkül idegtépő a vezetőtámogató rendszerek működése. A vezető éber odafigyelését vizslató szisztéma azonnal ricsajozni kezd, ha bármilyen okból nem mereven előrefelé nézel és éles hangjelzésekkel kikényszeríti, hogy legközelebb indulás előtt kapcsold ki. A logikus felépítésű menüben viszonylag kevés lépéssel kikapcsolhatók a legidegesítőbb vezetőtámogató segédrendszerek, köztük a sebességhatár félreértelmezésére szolgáló asszisztens.
Költségek
Még van pár hét a hazai értékesítés kezdetéig, addig az importőr sajnos nem hozza nyilvánosságra az árakat. Nagyjából a Torres EVX listaárából érdemes kiindulni, ami áfával minimum 16 899 000 és maximum 18 299 000 Ft. Ha az importőr új karosszériavariánsként pozicionálja a Musso EV-t, akkor logikus a Torres EVX-hez hasonló ár
Mivel az autó karaktere, felépítése, értékei és hátrányai sem esnek egybe a klasszikus alvázas, hátul merev tengelyes platós kisteherautókéval, a Musso EV nem azoknak szól, akik 3,5 tonnával a kampón viszik az üzemet és terepfokozatban járják a birtokot.
100 kilométeren a 25,5 kilowattórás gyári átlagfogyasztás szinte megegyezik a kipróbált autóban 1360 kilométeres távra a fedélzeti számítógép által kalkulált 26,1 kW/100 km áramigénnyel. A próbaúton a maradék hatótáv a megtett kilométerekkel helyes arányban csökkent.
Értékelés
Másra és másképp használható kocsi egy elektromos hajtású platós személyautó, mint robusztusabb felépítésű egy dízel pickup. Túrázni sportolni szerető családoknak, outdoor tevékenységben utazó cégeknek hiánypótló alternatíva a villanypickup itthon, ehhez hasonlót egyedül a kínai Maxus forgalmaz majd, de az ő modelljük egyelőre még nincs fent az árlistán.
