Nem spórolós darab a KGM Actyon, ha nekiállunk konfigurálni látható, hogy nincs mezítlábas belépő modell. A beltér lehet fekete bőr, vagy bézs árnyalatú, leginkább világosbarna 149 ezres felárért, vagy fekete-vörös velúr 199 ezerért. Mindegyik tetszetős a szemnek, a tesztautó a világosbarna színvilágot kapta, ami katapultként lőtt vissza az 1970-es évek végére. Színpalettája a kordbársony zakók, krémszínű linóleum padlók, és fáradt barna, lakkozott dohányzóasztalok világába repít, ahogy az anyagok is.

28 fotó

A műszerfal java tényleg linóleumra emlékeztető borítást kapott, amit igazán vonzóvá tesznek a rézszínű dekorációs elemek, valamint a diszkrét hangulatvilágítás. Igazán bátor összeállítás, csak az ajtókon négy különféle színű anyagot számolhatunk, és akkor még az érdekes textúrákról nem is beszéltünk. Finom recézést kapott a könyöklő, az ülések varrása is szép, tehát a kialakításban van fantázia, de azért maga az anyagminőség inkább az olcsóbb autók világát idézi.

A horizontális egyszerűséggel jellemzett beltér is ezt a kort idézi, ez a végletekig szögletes, alapvetően egyszerű műszerfal a padszerű peremmel tényleg ötven évet ugrik vissza az időben. Viszont itt a technika modern, analóg műszerek helyett a dél-koreai nagyobb testvérpár a Kia-Hyundai esetén is alkalmazott dupla kijelzőt találjuk 2×12,3 colos méretben.

Maga a rendszer talán tisztességes közepest érdemel, kis gyártó kis piacra szánt típusánál valahol érthető, hogy vannak hibák a magyar fordításban, a klíma funkcióját például az „éghajlat” menüponttal érhetjük el. A működés hozza az elvárt sebességet, a mobilos kapcsolat vezeték nélkül is flottul létrejön, a felülről legördülő menü pedig szintén testre szabható, ide pakolhatjuk az indulás után gyors kikapcsolást érdemlő extrákat, mint például a táblafigyelő. A verőfényes napsütésben még jól jött volna némi fényerő, maximális beállításnál sem volt túl jól látható a kijelző képe.

A gombírtás radikális szárnyát képviseli a KGM, a műszerfalról mindent eltüntettek, csak a kormányon vannak klasszikus nyomógombok, a nagy méretű, (a műszeregység jó olvashatósága okán) alul-felül lapított volánra bőven jutott belőlük. Van személyre szabható gomb, amire bármilyen hasznos funkciót „telepíthetünk”.

Ülései szélesek, jól formázottak, és fűtés mellett szellőzés funkciót is tudnak az elektromos mozgatás mellett, ülésfűtés pedig hátra is jutott. A KGM tényleg nem fukarkodik az extrákkal, gyakorlatilag ez az egy konfiguráció rendelhető, olyan csemegékkel, mint a jobb első ülés külön háttámlára szerelt mozgató gombjai, amivel a hátul ülő kedvére növelheti a lábterét.

Erre ugyan ritkán lehet szükség, mert 2,68 méteres tengelytávval a második sorban is kellemesen el lehet férni, ráadásul a háttámla is dönthető. Itt is kitart a világosbarna hangulat, van könyöklő pohártartóval, külön szellőző, és természetesen USB-C csatlakozó, valamint hasznosak a külön rekeszekkel kialakított ülés zsebek, erre egyre kevesebb autógyártó gondol.

A csomagtartó még komoly érv a KGM Actyon mellett: alapból 668 literes, amit a padlószint variálásával 769 literre, a hátsó ülések támlájának ledöntése után pedig 1568 literre lehet bővíteni. Jól pakolható, nagy az ajtónyílás, alacsony a rakodási magasság, vannak kisebb tárolói, és a kategóriában a nagyobbak közé sorolható (Honda CR-V – 589 liter, Nissan X-trail – 585 liter).