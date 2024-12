Bent is modernizálták a Sorento-t, de aki látta már a korábbit, az ebben sem fogja magát idegeül érezni. Főként a műszerfal és a körülötte lévő terület újult meg, ahol két, egyaránt 12,3 colos képernyő terpeszkedik egymás mellett, de közös borítás mögött. Változott a légbeömlők kialakítása, illetve a Sorento is megkapta a Kia furcsa, funkcióváltó gombsorát, amit lehet szeretni és utálni is.

Klassz, hogy a klíma beállításához maradtak gombok – még ha csak virtuális, érinteni való felületek is – és igazi tekerőgombot is forgathat a vezető és utasa.

Jó minőségű, kellemes tapintású anyagokból építették a belsőt, az ergonómia rendben van, rengeteg dolgot lehet kapcsolni, állítani, és az ezekhez szükséges kezelőszervek általában ott vannak, ahol keresnéd és a működésük is egyértelmű. Van saját gombja az ülésfűtésnek, szellőztetésnek, és a klassz fogású, szintén fűthető kormány gombjai is a jól kezelhetők közé tartoznak.

Nem annyira váratlan dolog – bár sajnos nem magától értetődő – hogy egy nagy testű autóban helyből sem lesz hiány. A Sorento belseje tényleg óriási, az első és második üléssora is komfortosan szellős minden irányban. Hatalmasra, közel 90 fokban nyílik a hátsó oldalajtó, ahol előre-hátra tologatható ülések várják az utasokat. Az óriási nyílás segít abban is, hogy az opciós harmadik üléssort is könnyedén lehessen megközelíteni.

A tologatható második sor pedig a második és harmadik sorban ülőknek ad lehetőséget arra, hogy valós igényeik szerint állítsák be helyzetét, attól függően, hol van szükség több élettérre. Az utolsó sor határeset, sok múlik az ottani komforton a második sorban ülők kompromisszumkészségén.

Csomagtartójába 604-809 liternyi holmit lehet berámolni, itt az értékek a második üléssor pozíciójától függenek. Ha a második sor üléseinek háttámláit ledöntik, 1988 liternyi tér áll rendelkezésre. Ez nem sokkal kevesebb, mint az extra akkumulátor nélküli kivitelek 608-813, illetve 1996 literje. A raktér ugyanolyan jól összerakott, praktikus, mint az autó többi része, van itt csomagrögzítő pont, padló alatti rekesz.

Ezen felül 12 voltos töltőpont, USB-C aljzat, világítás, pohártartó, – mivel a harmadik üléssorban utazók is a csomagtartóban ülnek – és még saját légbeömlő, valamint klímavezérlő panel is jutott leghátra. A kalaptartónak hétszemélyes üzemmódban is van helye a csomagtartóban, és az emelő is elfért a padlószint alatt. A pótkereket az autó alja alatt kell keresni.

Fedélzeti rendszere képes vezeték nélkül telefontükrözésre, a csatlakozás gyorsan, egyszerűen megoldható. A gyári menü dizájnja kifejezetten fantáziátlan, de a funkciók többé kevésbé követhető logika szerint lettek csoportosítva, elrendezve. Mint minden modern autóban, ebben is érdemes indulás után kikapcsolni a legtöbb vezetőtámogató – igazából bosszantó – rendszert.

De a táblafelismerőt biztosan. Bár magamon azt figyeltem meg, hogy egyre kevésbé veszem fel ezeket a folytonos sípolásokat, jelzéseket. Olyannyira, hogy sokszor már csak az utasom kérdezi meg, hogy miért csipog az autó, nekem már meg sem üti az ingerküszöbömet a sok indokolatlan farkaskiáltás.