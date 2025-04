Röviden – Ford E-Transit Courier Mi ez? A Ford Transit Courier 2,1 tonnás össztömegű, kis méretű haszonjármű elektromos hajtással. Mit tud? Egy feltöltéssel 300 kilométert lehet vele megtenni ideális körülmények között. Mibe kerül? A legolcsóbb, Trend-változatban nettó 11 927 000 forintért vihető haza, a tesztelt Limitedért nettó 12 342 000 forintot kell letenni az asztalra. Kinek jó? Csomagfutároknak, egyéni vállalkozóknak (pl. szobafestőknek vagy telekommunikációs szervizelést végző szakembereknek) és mindenkinek, aki szeretne átállni elektromobilitásra.

Több mint egy évvel ezelőtt mutatta be a Ford a nemzetközi szaksajtónak a Transit Courier második generációját. A romániai Krajovában készülő modell akkor még csak dízelmotorokkal volt elérhető, tavasszal azonban megérkezett az elektromos változat is belőle.

Külső

Az új Couriert már a kezdetek-kezdetén úgy tervezték meg, hogy személyszállítóként (Tourneo Courier) és áruszállítóként is vonzó legyen (Transit Courier) a felhasználók számára. Megjelenése szándékosan SUV-jellegű: kissé olyan hatást kelt, mint egy nagyra nőtt belső égésű motorral szerelt Ford Explorer. Az E-Transit Courier dizájnja és műszaki tervezése a Ford Otosan törökországi Sancaktepe Kutatási és Fejlesztési Központjának munkája volt, amiben az Egyesült Királyságbeli Duntonban és a németországi Kölnben dolgozó haszonjármű-specialisták is részt vettek.

19 fotó

Külsőre az elektromos annyiban különbözik dízel, illetve benzinmotoros társaitól, hogy rácsszerkezetes, krómhatású hűtőmaszkkal, valamint a két fényszórót összekötő LED-csíkkal készül. Nemcsak zárt áruszállítóként, hanem duplakabinos furgonként is rendelhető. Kasztniját a küszöb magasságában körkörösen műanyag lécekkel burkolták, ami védetté teszi a sérülésekkel szemben.

A személyautó méretű haszongépjárművekkel jó dolgozni, mert ugyanott elférnek, ahol a kocsik és mert szinte ugyanazt a kényelmet nyújtják. Az E-Transit Courier a belső égésű motorral szerelt változattal megegyező paraméterekkel van gyártásban, egyelőre egyféle méretben. Kasztnija 4337 mm hosszú, 2076 mm széles (a tükrökkel együtt) és 1827 mm magas 15 colos kerekekkel. 18 colos felnikkel 1850 mm a magassága.

Belső

Jellemző trend, hogy az elektromos furgonok alapváltozatait egy kicsit gazdagabban extrázzák, mint a kőolajszármazékkal hajtottakat. Nincs ez másképpen az E-Transit Couriernél sem, mivel szériában érkezik a lapított bőrborítású kormánykerék, amely növeli a lábteret és kevesebbet takar ki a vezető látómezejéből.

Komfortnövelő tényező a konzolra helyezett irányváltó kar, a nyomógombos indítás és az elektromosan működtethető kézifék. E helytakarékos ötleteknek köszönhetően a tervezők nagyobb (és jól konfigurálható) tárolóhelyet tudtak kialakítani az autóban.

A kesztyűtartón és az ajtókban lévő tárolókon kívül például van egy kis fakk a műszerfal tetején, ahová a kisebb-nagyobb tárgyakat lehet bepakolni. A két ülés között egy-egy pohártartóval és kisebb rekeszekkel ellátott, rugalmasan alakítható konzol található. A vezeték nélküli telefontöltő a műszerfal közepére került egy olyan polcra, ahonnan nem tud leesni menet közben a telefon.

A „Digiboard” műszerfal egy 12 colos digitális műszeregységből és egy 12 colos központi érintőkijelzőből áll.

Ez utóbbiról kezelhető a Ford legújabb SNYC 4 infotainmentrendszere is. A szükséges előfizetés meglétével mindig friss információink lehetnek a forgalmi helyzettel kapcsolatban, de az elérhető töltőkről is időben tájékozódhat. Az Apple CarPlay és az AndroidAuto okostelefonos csatlakoztathatóság az alapfelszereltség része.

Az utastér váll- és lábtérkínálata megfelel a kategória átlagának, de a vezetőülés jóval kényelmesebb a maga teljes értékű comb- és oldaltámaszaival, mint az átmeneti jelleget sugalló utasülés. Az anyaghasználat elfogadható, nincsenek kellemetlen illatú burkolatok és az ülések kárpitozása is kellemes. Strapabíró, ámde puha szövetborítást kaptak.

A raktér 1802 mm hosszú és 1535 mm méter széles. Állva nem lehet benne közlekedni, mert 1262 mm a belmagassága. A hátsó ajtók 180 fokban nyithatók, alapáron egy oldalsó tolóajtó jár hozzá. Ha valaki szeretne, akkor bal oldalra is kérhet egyet, amely 528 mm hosszú és 1069 mm magas. Be lehet egy pattintatni egy EUR-raklapot hátulról? Széltében biztosan nem, de oldalával igen, mivel a leggyakrabban használt szabványpaletta szélessége 1200 mm. Az ajtókeret 1250 mm széles, a kerékdobok közötti rész pedig 1235 mm széles.

A raktér befogadó-képessége 25 százalékkal, 2,9 köbméterre nőtt az előző generációhoz képest. A teherbírás maximum 700 kilogramm.

Ha valaki a szokásosnál hosszabb tárgyakat szeretne benne vinni, akkor van egy jó hírünk: a jobb oldali ülés teljesen síkba hajtható. Így az 1802 mm maximális hosszúság helyett akár 2667 mm hosszú tárgyakat, például szegőléceket, létrákat is szállíthatunk. Ennek ellenére tágasságában az utastér nem tud ráverni a hasonló megoldást használó Citroën Berlingo-ra, vagy Peugeot Partnerre.

Technika

A Ford E-Transit Courier a Pumával közös padlólemezre épül. Hajtásáról 100 kW (136 LE) teljesítményű, 290 Nm-res nyomatékú villanymotor gondoskodik.

A modell nettó 43 kWh kapacitású lítiumion akkumulátor-csomaggal készül, amely a padló alá került beépítése. Egy feltöltéssel papíron 300 kilométer tehető meg vele. A Ford szerint elsősorban azon ügyfelek veszik majd az áruszállítót, akik a telephelyen tudnak tölteni. 11 kW teljesítményű váltóáramú töltőjével 5,7 óra alatt tölthető fel az akkupakkja 10-ről 100 százalékos töltöttségi szintre. Egyenáramú töltőn maximum 100 kW-os töltési teljesítménnyel lehet számolni, ami azt jelenti, hogy nagyjából 23 perc alatt lehet feltölteni energiatároló csomagját 10-ről 80 százalékosra.

A modell vásárlói egy évre szóló ingyenes hozzáférést kapnak a Blue Oval-töltőhálózathoz, amely már több mint 800 ezer nyilvános töltőpontot számlál Európában.

Az E-Transit Courier az Euro NCAP töréstesztjén az elérhető legmagasabb, Platina-besorolást kapta. A munkavégzést fejlett vezetőtámogató rendszerek segítik. Opcionálisan olyan megoldások közül választhatnak a tulajdonosok, mint a sávközéptartó, a Stop&Go rendszerekkel összekapcsolt adaptív sebességtartó automatika, a keresztirányú forgalom figyelővel ellátott holttérfigyelő, a kereszteződés asszisztens, valamint a tolatási fékasszisztens. Fordulóköre mindössze 10,7 méter, vagyis kis helyen is meg lehet vele fordulni.

A Fordnál emellett az ajtók védelmére is gondoltak. A modellnél gyárilag beszerelt zárcsomagok állnak rendelkezésre, amelyekben úgynevezett horgos reteszek is vannak. Ezek csökkentik az ajtó felfeszítésének esélyét, és a csomag része az oldalsó tolóajtó automatikus reteszelése is.

Vezetés

Indulás előtt a furgon előkondicionálható, ami elsősorban az utastér optimális hőmérsékletre való felfűtését, vagy lehűtését jelenti. Szerencsére a barcelonai teszten nem volt ilyesmire szükség, ugyanis ideális tavaszi időben volt részünk kellemes napsütéssel és 22 Celsius fokos levegővel. A Ford E-Transit Courierben elindulás előtt szinte csak az üléseket és a tükröket kell álltani. Előbbi remekül megoldható, hiszen még egy 187 cm magas ember számára is elegendő lábtér áll rendelkezésre a vezetőülés hátrébb tolásával.

A Ford szakemberei 90 kilométeres tesztútvonalat programoztak be a GPS-be, ami 100 km fölé szaladt az ideális fotóhelyek keresése miatt. Legalább kiderült, hogy a kis elektromos furgonnal meredek, szűk utakon felfelé is úgy lehet vele menni, mintha nem is létezne gravitáció. A jármű nulla erőlködéssel küzdi le az emelkedőket és szűk ívben is nagyon könnyen lehet vele fordulni. Kifejezetten fürge és agilis furgon és ezt a tulajdonságát két fővel a fedélzetén, 240 kilogrammos ballasztsúly mellett sem veszti el.

A sofőr alapvetően négyféle vezetési mód közül választhat. Az Eco a hosszabb utazásokhoz ideális, a Slippery-t a csúszós utakra tervezték, a Sport üzemmódot pedig a jobb kormányreakciókhoz és reakcióidőhöz igazítja. A Normál pedig a mindennapi vezetési körülményekhez igazított üzemmód. A modell egypedálosan is vezethető, ami nagyban megkönnyíti a gépjárművezető munkáját. Ha leveszi a lábát a gázpedálról, akkor lelassul és fokozatosan leáll.

Rugózása kellemes, kissé sportosan feszes, kifejezetten személyautós. Menetzaja alig van, a szélvédő szélzaja is csak körülbelül autópályás tempónál jön meg. A 90 km/óránál nagyobb sebességgel azonban nem igazán kellett vele menni, mivel a tesztút nagy része különféle városrészeken át vezetett.

Az egyedüli kellemetlenség, hogy a GPS nem írta ki, hogy körülbelül hány százalékos töltöttséggel fogunk megérkezni a célállomásra. Ez azért bosszantó, mert egy vállalkozónak nem árt kalkulálni a napi útjaival és jó, ha látja, hogy szükséges-e napi közbenső töltést beiktatnia. Induláskor 232 km-es hatótávot és 94 százalékos akkumulátor-töltöttséget jelzett ki a fedélzeti komputer. Ez az út végére 133 km-es hatótáv és 58 százalékos akkutöltöttség maradt. A kijelző szerint fogyasztása 14 kWh/100 km-es értéket ért el barcelonai tavaszban.

Költségek

A Ford E-Transit Courier háromféle – Trend, Limited és Active – felszereltségi szinten érhető el. Az alapverzió is elég gazdagon fel van szerelve, de a másik két felszereltségi szinttel többek között még elektromosan behajtható és állítható külső visszapillantó tükröket, prémium Sensico kormánykereket, illetve esőérzékelős ablaktörlőket kaphatunk pluszban. A Trend 15, a Limited 16, az Active pedig 17 colos felnikkel készül.

Az újdonság már idehaza is megvásárolható. A legolcsóbb, Trend-csomagban a modell nettó 11 927 000 forintért vihető haza, míg a tesztünkben szereplő Limited változatért nettó 12 342 000 forintot kell letenni az asztalra.

A Ford E-Transit Courier és vetélytársai – Nettó listaár, forint Ford E-Transit Courier Trend L1H1 (136LE, 43 kWh) 12 342 000 Peugeot Partner L1 (136LE, 47 kWh) 13 350 000 Opel Combo-e Cargo (136LE, 47 kWh) 12 750 000 BYD ETP3 (136 LE, 44,9 kWh) 13 979 212

Értékelés

A Ford E-Transit E-Courier egy közel sem unalmas kis elektromos furgon, amely praktikusan variálható a rakományok méretét illetően. Komfortszintje megfelel az iparági átlagnak, minden benne van, amire egy gépjárművezetőnek szüksége lehet. A lehajtható utasülés kissé kényelmetlen, így azt biztosan nem fogják a szívükbe zárni azok, akik a vezető mellett utaznak.

Mellette – Ellene Kényelmes vezetőülés

Agilisan és fürgén vezethető

Bővíthető raktér

Gyors töltési lehetőség Nem alap a kétoldali tolóajtó

Kényelmetlen utasülés

