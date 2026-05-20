A Renault soha nem volt pickup-nagyhatalom, de azért kijutott neki néhány emlékezetes modell.

Először is a Colorale még az 1950-es években, aztán az Oroch, amelyet 2015 és 2022 között építettek Latin-Amerikában a Dacia (ott Renault) Duster alapjaira, és persze az Alaskan, egy átcímkézett Nissan Navara, amely 2017-ben Európában is kapható volt, de alapvetően szintén a latin-amerikai piacokra készült Kolumbiában, majd Argentínában, egészen tavaly őszig.

Ezt a foghíjas sort készül folytatni a Renault, elvileg még az idei évben: habár a leendő modellről még nem árultak el részleteket, a nevét leleplezték.

A Niagara irokéz eredetű szó, vagy az Onguiaahra (szoros), vagy az Oniaagarah (dübörgő víz) anglicizált átirata, amit aztán az egész világ átvett.

A Niagara is része annak a globális stratégiának, amellyel a Renault szeretné megerősíteni jelenlétét a harmadik világbeli piacokon: ezek mindig is fontos szerepet játszottak a márka életében, ám eddig technológiai és formatervezési szempontból csak másodvonalbeli tartalmakhoz férhettek hozzá.

Az új platós haszonjármű ellenben olyan látványos és nagy tudású személyautókkal kerül majd közös bemutatótermekbe, mint a Filante vagy a Bridger.