Nyolc és fél centiméter híján ötméteres a Filante, a Renault új zászlóshajója. A múlt század harmincas, negyvenes éveiben épített, alvázas luxusautók óta nem viselte ilyen hatalmas személyautó a márka nevét, beleértve a három üléssoros Espace-t is.

Egy ekkora óriást nem lehet csak úgy, cél nélkül bemutatni, és valóban: a Filante a Renault új nemzetközi terjeszkedési tervének a központi eleme. Ennek keretében 2027-ig bezárólag nyolc új modellt vezetnek be a globális piacokon, ezek harmada részben vagy teljesen villamosított lesz.

Amikor egy alapvetően európai autógyár globális terveket emleget, azokba jellemzően nem fér bele Európa. Ez most is így van: a Filante idén márciustól Koreában, majd jövőre Latin-Amerikában és a Közel-Keleten lép piacra.

Ezzel együtt is érdekes számunkra az autó, mert a formanyelv és a technológiai tartalom minden bizonnyal megjelenik nálunk is.

Mivel a Filante eleve Koreában, a cégcsoport busani üzemében készül majd, nem kell meglepődni azon, hogy a márkától teljesen ismeretlen dizájnnal lép színre. Az orrkialakítás minden eleme új, a motorházfedél lekerekített belépő élétől a kivilágított, színátmenetes, rombuszmintás hűtőmaszkon át a Clio hátsó lámpáit idéző fényszórópárig – erős azonban a gyanú, hogy érdemes lesz megbarátkoznunk ezekkel a részletekkel.

A formatervet a Renault franciaországi és koreai stúdiói együtt alkották meg.

Az utastérben három egymás mellett elrendezett, egyenként 12,3 colos kijelző tölti meg a műszerfalat, fölöttük 25,6 colos, kiterjesztett valóságú megjelenítést alkalmazó head-up display tájékoztatja a vezetőt a fontos dolgokról.

Új a négyküllős kormánykerék is, a háromzónás klímaberendezés dedikált nyomógombokat kapott, a felületeket részben újrahasznosításból származó szövetanyagok borítják.

A hatalmas külső hosszhoz képest viszonylag szerény, 282 cm-es a tengelytáv, ami azonban ennek ellenére kedvező helykínálatot ígér. Hátul 320 mm a lábtér (de a fejtér csak 874 mm), a csomagtartó 654 / 2071 literes, legkisebb belső szélessége kereken 1 méter.

A panoráma napfénytető méretes (1,1 m2), de nem nyitható, helyette finompor-szűrős légtisztító rendszer gondoskodik a friss levegőről.

A Renault saját elmondása szerint a Filante-val „tér vissza a prémium szegmensbe,” ehhez képest sem a nyolc-, de még a tízhangszórós audiorendszer sem mondható kiemelkedőnek, akkor sem, ha az utóbbi aktív zajcsillapítást is kínál.

Az Android alapú infotainment rendszer mesterséges intelligencia alapú tájékoztató funkciót, intelligens hang alapú személyi asszisztenst és értelemszerűen vezeték nélküli szoftverfrissítést kínál.

A Filante autóipariu újdonsága, hogy támogatja az XR videojáték rendszert, amelyben kontroller nélkül, csupán a kéz mozdulataival vezérelhetők a játékok: ezt a funkciót a belteret figyelő, késésmentes kamera szolgálja ki.

A harminc különböző vezetőtámogató funkció java része ismerős, de vannak újdonságok: az egyik a vészhelyzeti ütközéselkerülés, amely kamerák és a jármű szenzorai segítségével széles sebesség-tartományban (30-120 km/óra) képes a kormánykarakterisztikát módosítva segíteni a kikerülő manővert; a másik a digitális belső visszapillantó tükör; a harmadik a gyermek jelenlétét észlelő, arra kiszálláskor figyelmeztető rendszer.

Hajtásláncból egyelőre egyetlen egy rendelhető: az új fejlesztésű fiull hibrid egység egy másfél literes benzinmotort (150 LE, 250 Nm) társít kettő, a váltóba integrált villanymotorral. A rendszerteljesítmény 250 LE, a maximális kombinált nyomaték 565 Nm.