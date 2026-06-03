Talán az 1980-as években, a lengyel piacok és az Ausztriából behozott árucikkek korszakában volt megszokott az a látvány, amivel a napokban találkozott egy magyar autós. Az esti órákban készült felvétel főszereplője egy Fiat 126p (vagy Polski Fiat vagy Kispolszki, kinek hogy tetszik), melynek

tetejére két egyszemélyes ágyat is erősítettek.

A lent látható rövid felvétel helyszíne nem egyértelmű, de az látszik, hogy egy többsávos városi úton készült, a járművek pedig viszonylag gyors tempóval haladtak. A szállítás esti időpontjának kiválasztása nem lehetett véletlen, valószínűleg a Kispolszki sofőrje is tudta, hogy nem nevezhető szabályosnak a fekhelyek ilyen módon történő szállítása.

a videó a hirdetés után indul

A KRESZ részletesen szabályozza, hogyan lehet bármit is vinni autóval. Az előírások szerint a rakományt a járművön – annak belsejében, illetőleg rakfelületén – úgy kell elhelyezni, hogy

a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse

a jármű vezetőjét a szabad kilátásban és a vezetésben, a forgalom többi résztvevőjét pedig a jármű fényjelző berendezéseinek észlelésében ne akadályozza

a jármű ajtajainak, illetőleg a rakfelület oldalfalainak lezárását ne gátolja, egyenletesen és úgy legyen elhelyezve, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa

úgy legyen rögzítve, hogy el ne csússzék, le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan módon legyen lefedve (letakarva), hogy le ne szóródjék, az elkerülhetetlennél nagyobb zajt, szennyeződést ne okozzon.

Tetőn szállításnál az első betartandó szabály, hogy a tető hivatalos terhelhetőségét nem szabad átlépni, a másik pedig, hogy zárt kocsiszekrényű jármű tetején rakományt elhelyezni csak abban az esetben szabad, ha a járműre tetőcsomagtartó van felszerelve.

Látva a videót és olvasva a szabályokat, a hatóságok simán beleköthettek volna abba, hogy az ágyak lábai a szabad kilátásban akadályozták a sofőrt. Kérdéses lehet az is, hogy a két nehéz ágy meghaladja-e az 50 kilót – hivatalosan ennyivel terhelhető meg a Fiat 126p teteje.