Megér egy patent, teljesen gyári Kispolszki 1,5 milliót?

Amikor egy klasszikus KGST-autót látunk meg az ország, tágabban nézve pedig a kontinens útjain, szívünk – kinek ezért, kinek azért – egy kicsit mindig hevesebben ver. Itt van például a Fiat 126p/Polski Fiat/Kispolszki esete, melynek még egy ralivilágbajnok is tud örülni.

Egy ilyen történet akkor válhat még különlegesebbé, ha egy jól megőrzött, szinte makulátlan példány bukkan fel valamelyik internetes piactéren. Így járt a képeken látható lengyelországi példány is, melynek majdnem összejött az amerikai álom is.

Gazdája az Egyesült Államokban él, de nem utaztatta át a tengerentúlra négykerekűjét még 2013 októberében, amikor megvette az autót. Épp ezzel indokolja, hogy most megválna a 2000-ben, azaz a gyártás utolsó évében készült Kispolszkiból, melybe 22 év alatt szűk 22 ezer kilométert tettek, de az utóbbi 8,5 évben csak 850-et a már említett ok miatt. Az autón minden alkatrész megegyezik azzal, mely még a gyártósoron a kocsiba került, köztük a Safari 5-ös rádió is.

Akit a képek nem győztek meg eléggé, videón is megszemlélhetik, hogy a piros Kispolszkin minden rendeltetésszerűen működik és nem rozsdás. Tulajdonosa mindezt figyelembe véve gondos gyűjtőnek adná legszívesebben tovább autóját, aki állandóan gondját viselhetné a kivételes állapotban megőrzött autónak. Ezt jelzi az 5000 dolláros (1,6 millió forintos) árcédula is.

Fiat 126p A Fiat 500-as utódjaként 1972-ben bemutatott 126-os licencelt lengyelországi gyártása 1973-ban indult. A Polski Fiat 126, vagy közismert becenevén a Kispolszki, 1985-re nyerte el legismertebb formáját a jellegzetes széles, fekete műanyag dekorcsíkokkal, műanyag rostélyokkal az oldalsó és hátsó szellőzőnyílásokon, modernebb műszerfalával. A farmotoros kisautóból 3 318 674 készült Lengyelországban, plusz még 1,3 millió az olaszoknál.