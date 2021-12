Nem kell sok embernek bemutatni Petter Solberget: Norvégia talán leghíresebb autóversenyzőjéről van szó, aki 2003-ban rali-vb-t, 2014-ben és 2015-ben pedig ralikrossz-vb-t nyert, így ő lett a történelem első versenyzője, aki két FIA-bajnokságban is a csúcsra jutott.

Solberg manapság már csak ritkán, szórakozásból ül versenyeken a volán mögé, éli gondtalan életét és fia pályafutásának egyengetésében vesz részt. Ebből az életképből kissé kilóg az a karácsonyi ajándék, melyet idén kapott a norvég egyik barátjától.

A meglepetés azonban nem is lehetett volna kedvesebb szívének, ugyanis éppen azt a Kispolszkit kapta ajándékba, mely 18 éves korában az első autója volt. Ahogy Solberg írja eredeti bejegyzésében, a sárga Fiat 126p “rettenetes” 24 lóereje nagyszerű emlékeket idézett fel benne.

Posztjához egy másik híres ralis, a vb-résztvevő Kajetan Kajetanowicz is hozzászólt saját fotójával. A lengyel leírta, hogy annak idején ő is egy ilyen autóval kezdte karrierjét, melyet első raliján rögtön fel is borított.