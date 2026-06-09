Takaicsi Szanae 2025 októbere óta Japán miniszterelnöke, ezzel az ország történetének első női kormányfője. Keményvonalas és hagyományőrző politikát képvisel, és neki úgy tűnik, az autók terén is Japán az első, ugyanis élete nagy részében egy legendás, sportos Toyotával járt, amit csak kényszerből tett le.

Takaicsi Szanae a közép-japán Nara prefektúrában született és nőtt fel, a szigetország képviselőházába pedig először 1993-ban választották be. A hírek szerint mindig is ízig-vérig autórajongó – ahogy mi mondjuk, igazi benzinvérű – volt, és akkoriban arról volt hírhedt a politikai elitben, hogy Nara és Tokió között egy vadonatúj turbós Toyota Suprával ingázott.

A The Daily Shincho című lapnak adott tavalyi interjújában Takaicsi elárulta, hogy a Supra előtt egy használt Celica XX-et – ami az A70-es széria közvetlen elődje – hajtott. Azt is bevallotta, hogy már azelőtt kiszemelte magának az új Suprát, hogy az egyáltalán a szalonokba került volna, és türelmesen várt a megfelelő színre. „Dolgoztam, spóroltam, és életemben először vettem egy vadonatúj autót” – mesélte. „Sokáig tartott, mire sikerült megvennem a Super White Pearl Mica (gyöngyházfehér) fényezésű példányt.”

A Toyota iránti megalkuvást nem tűrő hűsége alighanem az édesapjától ered, aki a The New York Times beszámolója szerint a japán óriásvállalat egyik leányvállalatánál dolgozott.

Takaicsi egy 280 lóerős, ikonikus 1JZ-GTE kódjelű, soros hathengeres, ikerturbós motorral, négyfokozatú, automata váltóval és Japánban ritkaságnak számító, bordó bőrbelsővel rendelte meg a Supráját.

Lenyűgöző hűséggel, 22 éven át vezette a sportkupét, amelyen ráadásul fellelhetők a gondos autórajongó gazda klasszikus stigmái.

A romló látása, valamint azon erősödő politikai nyomás miatt, miszerint egy képviselőhöz nem illik egy „nem környezetbarát” sportautó, Takaicsi számára egy idő után már nem volt észszerű a Supra napi szintű használata. Ugyanakkor saját bevallása szerint túlságosan imádta az autót ahhoz, hogy túladjon rajta, így 77 000 kilométerrel az órájában egy helyi, narai műhelyben raktározta el. Közel egy évtizedig pihent ott az autó, és Takaicsi elmondása szerint, amikor csak tehette, meglátogatta.

Végül a Nara Toyota – a régió Toyota-kereskedéseit felügyelő vállalat – emberei vették kezelésbe a gépet azzal a nem titkolt céllal, hogy visszaadják régi dicsőségét. A Nara Toyota egy külön erre a célra dedikált restaurátorműhellyel és múzeummal is büszkélkedhet.

A Supra a makulátlanra sikerült restaurálás után a Nara Mahoroba Autómúzeum részét képező kisebb Nara Toyota kiállítótérbe költözött. Ma már a reflektorok fényében fürdik, büszkén kiállítva Japán legelső női miniszterelnökének életnagyságú sziluettje mellett.