Noha már úgy nézett ki, hogy küszöbön van a Bahreini Nagydíj visszaemelése a 2026-os Forma-1-es versenynaptárba, a kiújuló iráni konfliktus ismét a törlés szélére lökte a versenyt, amelyet eredetileg áprilisban rendeztek volna meg (a Szaúd-arábiai Nagydíjjal együtt). A hírek szerint az F1 már az esetleges beugró helyszínek előkészítésén dolgozik.

A minap már írt a Vezess arról, hogy az egyik ilyen helyszín Malajzia lehet, ám amennyiben ez meg is valósul, az is csak sebtapasz lenne a súlyos sérülésre, melyet a további közel-keleti futamok, a Katari és az Abu-dzabi Nagydíjak kiesése jelentene. Ezeknek a sorsa – figyelve a világban zajló eseményeket – még a levegőben lóg, egyelőre nincs szó arról, hogy ne rendeznék meg őket.

A háttérben azonban megy a B-terv előkészítése, írja a The Race. A lap szerint a szezonzáróra visszatérhet Európába a Forma-1. Amennyiben ez megtörténik, akkor 1997 után érhetne véget egy szezon az öreg kontinensen – akkor a spanyolországi Jerezben búcsúzott a mezőny.

A kérdés már csak az, hol lehet a finálé. A már említett korábbi cikkünkben mi is megírtuk, hogy potenciálisan Portugália lehet a befutó – adná is magát a dolog, decemberben is F1-szempontból élhető idő lenne Portimaóban. A pálya azonban ezt nem biztos, hogy száz százalékosan szeretné, ennek pedig az az oka, hogy a versenynaptárba 2027-ben és 2028-ban amúgy is visszatérő helyszínt kicsit kipofoznák az F1 rendes, tervezett érkezése előtt.

Így lépett elő az egyik fő esélyessé Imola. Az olaszországi versenyhelyszínen 2026-ban nem rendeztek versenyt, 2020 és 2025 között Emilia-romagnai Nagydíj néven futottak az idei megmérettetések. Imola nem az egyetlen esélyese a B-terves szezonzáró rendezésének: az F1 arra is hajlana, hogy Las Vegasban egy második futamot tartson, az Abu-dzabi Nagydíj eredeti időpontjában, december 6-án, két héttel az eredeti vegasi futamot követően.