Noha már úgy nézett ki, hogy küszöbön van a Bahreini Nagydíj visszaemelése a 2026-os Forma-1-es versenynaptárba, a kiújuló iráni konfliktus ismét a törlés szélére lökte a versenyt, melyet eredetileg áprilisban rendeztek volna meg (a Szaúd-arábiai Nagydíjjal együtt). A hírek szerint az F1 már az esetleges beugró helyszínek előkészítésén dolgozik, elsőre inkább Európa-közeli pályák kerültek szóba.

Az időpont szinte már kőbe véshető, az Azerbajdzsáni és a Szingapúri Nagydíjak közti, jelenleg üres hétvégét (október 2-4.) töltheti fel az F1 futammal. Felmerült azonban egy új helyszín, melyet eddig nem emlegettek, most viszont fő esélyessé lépett elő:

Malajzia.

A sepangi Forma-1-es pályán 1999-től 2017-ig rendeztek futamokat, és mindig is a pilóták által kedvelt nyomvonal volt. Ez volt az első aszfaltcsík, melyet Hermann Tilke, az F1-es versenypályák „házi építészévé” előlépő dizájner tervezett.

Malajzia ideális lehetne logisztikai szempontból, hiszen Szingapúr szomszédságában található. A helyszín nem kihasználatlan F1 nélkül sem, a MotoGP rendszeresen ellátogat oda, így a pályával sem lehetnek komoly gondok.

A közel-keleti helyzet az év végi katari és abu-dzabi futamokat is boríthatja. A The Race szerint amennyiben ezeknek is repülniük kell, a szezonzáró verseny a Portugál Nagydíj lehet Portimaóban.