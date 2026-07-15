Az elmúlt hetekben egészen megnyugtatónak tűnt a helyzet, a napokban azonban újra támadni kezdték egymást a háborúzó felek a Közel-Keleten. Az iráni háború miatt áprilisban nem volt Forma-1-es futam, ekkor meg nem tartott Bahreini és Szaúd-arábiai Nagydíjakat azonban hivatalosan csak elhalasztották, nyitva hagyva a kaput arra az esetre, hogyha lehetne őket pótolni.

Ennek esélye most erősen csökkent. Stefano Domenicali F1-vezér szavaiból úgy tűnt, hogy a Magyar Nagydíj hétvégéjéig eldőlhet, hogy legalább a Bahreini Nagydíjat vissza tudják-e tuszkolni a versenynaptárba, ám most már úgy tűnik, erről lemondtak. Sokkal inkább azon megy a töprengés, hogy vajon a másik két közel-keleti futamot meg tudják-e tartani, az év végén Katarban, illetve Abu-Dzabiban.

Nem jó jel a versenyek szempontjából, hogy a szintén FIA-világbajnoki sorozat, a WEC már lemondta a katari és bahreini futamokat, helyükre pedig végérvényesen új versenyeket tett naptárába. Ha az F1-re is ez a sors vár, az eredeti 24 futamos kalendárium 20 versenyesre csökkenne.

Ennek elkerülésén azért dolgozik az F1, sőt, egyes versenypályák is. A tervek között szerepel, hogy a mezőny egy-egy helyszínen ott maradna, és futna még egy versenyt – ebből a szempontból felmerült már Baku és Szingapúr is. Jelentkeztek beugró pályák is a törökországi Isztambul vagy éppen az idei katalán verseny helyszíne, Barcelona képében. Előbbi opció kérdőjelesebb, mert kell még az aszfaltcsíkon dolgozni ahhoz, hogy képes legyen idén fogadni az F1-et a naptárba amúgy jövőre visszatérő pálya. Barcelona azonban reális opció lehet: csináltak már beugrós pályaként MotoGP-szezonzárót 11 nap alatt, de a WEC is őket választotta az egyik közel-keleti helyszínük helyett.

A lehetséges pótpályák között szerepel még Portimao és Imola is. Előbbire szintén 2027-ben megy vissza a Forma-1, utóbbit pedig néhány év után idén hagyta ki a mezőny.