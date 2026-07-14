Az ún. szupelicnc, azaz a Forma-1-es versenyzői engedély megszerzéséhez az egyéb, alsóbb kategóriákban elért eredmények, az F1-es szabályzatot illető elméleti vizsga sikeres teljesítése, valamint a 18. életév betöltésén túl nemrégiben még az érvényes közúti vezetői engedély megléte is feltétel volt.

A 2026-os F1-es mezőny egyetlen újonca, Arvid Lindblad nagy szerencséje, hogy az utóbbi kitételt 2024 végén kivezették, ugyanis a Racing Bull fiatal pilótája még most sem rendelkezik jogsival – a 18 éves versenyző nemrég vette az első közúti leckéket.

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„Kicsit szomorú, hogy még nincs jogsim. Egy darabig vicces volt, de most már inkább nyűg. Szóval dolgozom az ügyön. Tegnap volt az első vezetési órám. Igyekszem hamar letudni” – mondta kedden a brit Sky Sports egyik adásában.

A brit állampolgárságú, svéd-indiai hátterű Lindblad az eddigi kilenc F1-es nagydíjának több mint felét pontszerzéssel zárta: már első versenyén, az Ausztrál Nagydíjon a 8. lett, majd egy kis hullámvölgy után Monaco óta mind a négy futamon a top10-bn rangsorolták.

Lindblad előtt a jelenlegi világbajnoki éllovas, Kimi Antonelli is hasonló cipőben járt: a Mercedes fiatal versenyzője a 2025-ös Forma-1-es bemutatkozása előtt nem sokkal szerezte csak meg a jogsiját (az érettségit pedig már a szezon közben tudta le).

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