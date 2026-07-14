Az ún. szupelicnc, azaz a Forma-1-es versenyzői engedély megszerzéséhez az egyéb, alsóbb kategóriákban elért eredmények, az F1-es szabályzatot illető elméleti vizsga sikeres teljesítése, valamint a 18. életév betöltésén túl nemrégiben még az érvényes közúti vezetői engedély megléte is feltétel volt.

A 2026-os F1-es mezőny egyetlen újonca, Arvid Lindblad nagy szerencséje, hogy az utóbbi kitételt 2024 végén kivezették, ugyanis a Racing Bull fiatal pilótája még most sem rendelkezik jogsival – a 18 éves versenyző nemrég vette az első közúti leckéket.

„Kicsit szomorú, hogy még nincs jogsim. Egy darabig vicces volt, de most már inkább nyűg. Szóval dolgozom az ügyön. Tegnap volt az első vezetési órám. Igyekszem hamar letudni” – mondta kedden a brit Sky Sports egyik adásában.

A brit állampolgárságú, svéd-indiai hátterű Lindblad az eddigi kilenc F1-es nagydíjának több mint felét pontszerzéssel zárta: már első versenyén, az Ausztrál Nagydíjon a 8. lett, majd egy kis hullámvölgy után Monaco óta mind a négy futamon a top10-bn rangsorolták.

Lindblad előtt a jelenlegi világbajnoki éllovas, Kimi Antonelli is hasonló cipőben járt: a Mercedes fiatal versenyzője a 2025-ös Forma-1-es bemutatkozása előtt nem sokkal szerezte csak meg a jogsiját (az érettségit pedig már a szezon közben tudta le).