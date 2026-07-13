Bár végén, a Racing Pointnál az utolsó előtti fordulón szerzett győzelme ellenére úgy tűnt, hogy egy évtized után Sergio Perez F1-es karrierje véget ér, a Red Bull végül szerződtette a mexikóit a küszködő elődök – Pierre Gasly és Alex Albon – helyére, Mx Verstappen mellé.

A már akkor veteránná érő Perez az addigra végképp domináns korszakába lép Max Versrtappen mellett három szezon alatt 5 futamgyőzelmet hozott a csapatnak, 2023-ban hozzásegítette a Red Bullt története első totális győzelméhez, azaz a konstruktőri és az egyéni bajnoki cím mellett egyéniben a 2. helyet is behúzták, ám miután már 2023 második felében küszködni kezdett – az azóta beismerten rossz fejlesztési irány miatt –, majd a következő évben sem talált magára, 2024 végén menesztették.

Az egy év kihagyás után, 36 évesen a vadonatúj Cadillac pilótájaként visszatért Perez a High Performance podcast vendégeként nyers őszinteséggel Red Bull-os éveiről.

„Max ellenfelének lenni a Red Bullnál az F1 egyik legkeményebb kihívása. Már másik csapat versenyzőjeként is igen nehéz megküzdeni vele, de a Red Bullnál, az ő csapatánál, a az ő emberei között, az ő környezetében végképp nehéz, minden téren a maximumot kell hozni, arra pedig senki sem képes, és ennek tudatában is van” – kezdte.

„Számára minden elérhető a műszaki lehetőségek, a tapasztalt mérnökök terén, mindent ő kap. Perzse tudtam ezt, amikor aláírtam, úgy voltam vele, hogy rendben, vagy nekiállok panaszkodni, vagy igyekszem abból kihozni a maximumot, ami nekem jut, és az utóbbit is tettem. A négy ott töltött évem alatt egyszer sem változott a mérnöki stábom, amire nagyon büszke is vagyok.”

„Eleve tudtam, hogy az évek során Max köré épített projekthez érkezem majd. Már akkor világos volt ez, amikor aláírtam. Első alkalommal, amikor Christiannel [Horner, korábbi Red Bull-csapatfőnök] találkoztam, azt mondta: két autóval álluk rajthoz, mert ez a kötelező, de amúgy örömmel nekivágnánk egy autóval is – nálunk minden Max körül forog, a kedvéért van, azért, mert vele akarunk bajnoki címet nyerni” – idézte fel Perez.

„Szóval ezzel tisztában voltam, úgy álltam hozzá, hogy ebből igyekszem kihozni a legtöbbet, és úgy gondolom, még túl is teljesítettem. Persze voltak húzós időszakok, főleg a vége felé, a belső nyomás pedig… A Red Bull túl eredményes lett, az emberek beleuntak, és szerintem belharcok is voltak, ahogy az már közismert. Ezzel együtt fantasztikus négy évem volt ez, túl is teljesítettem az elvárásokat, aztán amikor távoztam, az utódaim [Liam Lawson, Cunoda Juki, Isack Hadjar] ]alapján ki is derült, hogy én milyen munkát végeztem.”

Perez kérdésre hozzátette, hogy érzése szerint „magára hagyták” a Red Bullnál, szerinte a korábban megerősödött jelleme miatt volt képes annyi ideig „túlélni” a csapatnál:

„Bizonyos mértékig volt támogatás, de igazából senki nem is erőlködött ezen. Ott volt mögöttem a csapat, Christian és Helmut [Marko, volt motorsportfőnök] is örült, ha futamot nyertem, de végső soron csakis a saját pilótájukról szólt a projekt, Maxról. Ezt én el is fogadtam, ebből próbáltam kihozni a legtöbbet. Voltak évek, amikor pariban kezdtünk, de amint jöttek a fejlesztések, rögtön megnőtt a különbség.”