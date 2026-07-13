A Goodwood Festival of Speed egyik legjobban várt eseménye minden évben a döntő futam, amelyben a hétvége leggyorsabb autói és versenyzői próbálják meg a lehető legrövidebb idő alatt teljesíteni a Goodwood House melletti híres, dimbes-dombos szakaszt. A 2026-os fináléban az elektromos technika vitte el a show-t: Romain Dumas a Ford Super Mustang Mach-E volánjánál 41,97 másodperces idővel lett a leggyorsabb.

A győztes autó nevében ugyan ott a Mustang Mach-E, de ez nagyjából annyira közeli rokona az utcai elektromos crossovernek, mint egy raliautó egy tescós bevásárlókocsinak. A Ford Super Mustang Mach-E a Pikes Peak hegyi felfutóra készült, vagyis arra a 19,99 kilométeres, 156 kanyarból álló amerikai versenyre, amely 4300 méter fölé kapaszkodik fel. Ugyanezzel az autóval Dumas júniusban megnyerte a 2026-os Pikes Peaket is, 8 perc 18,202 másodperc idővel.

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A Ford gépe három villanymotorral dolgozik, összteljesítménye több mint 1400 lóerő, az energiát pedig egy 50 kWh-s akkumulátor biztosítja. A brutális gyorsulás mellett legalább ilyen fontos az aerodinamika: Pikes Peak-beállítási módban 5443 kilogrammal (!) préseli az aszfaltra az autót.

Goodwoodban ráadásul nem akárkit kellett legyőznie. Daniel Ticktum az új Formula E Gen4 autóval 42,46 másodpercet futott, vagyis kevesebb mint fél másodperccel maradt el a Fordtól. Ez különösen erős eredmény, mert a Gen4 a Formula E eddigi legerősebb autója: Attack Mode-ban akár 600 kW, vagyis 815 lóerő leadására képes, összkerékhajtású, 0–100 km/h-ra körülbelül 1,8 másodperc alatt gyorsul, végsebessége pedig meghaladhatja a 335 km/h-t.

Ki minden idők leggyorsabbja? Az abszolút goodwoodi hegyifelfutó-rekord továbbra is a McMurtry Spéirlingé: Max Chilton 2022-ben 39,08 másodperc alatt ment fel a 1,16 mérföldes, vagyis nagyjából 1,86 kilométeres pályán. Ezzel megdöntötte Romain Dumas 2019-es, Volkswagen ID.R-rel futott 39,9 másodperces idejét is.

A mezőnyben a belső égésű motorral szerelt autók sem tűntek el, de az első két hely alapján világos volt, merre billent a teljesítményverseny. A harmadik helyen Alex Summers végzett egy 1974-es Shadow DN4-gyel 46,30 másodperces idővel, mögötte Johan Kristoffersson jött a Volkswagen Polo WRX-szel 46,31-gyel. Travis Pastrana látványos Subaru Brataroo 9500 Turbója 46,77 másodpercet ment.

Romain Dumas számára Goodwood lassan saját játszótérré válik. A francia versenyző harmadszor nyerte meg zsinórban a végső időfutamot a Forddal, összességében pedig már ötödik goodwoodi győzelménél jár. Dumas egyébként a hegyi felfutók egyik nagy specialistája, és 2026-ban már hatodszor lett „King of the Mountain” a Pikes Peake-n.

A Super Mustang Mach-E inkább guruló laboratórium, amelyen extrém körülmények között próbálják ki az elektromos hajtás, az akkumulátorhűtés, a regeneratív fékezés és az aerodinamika határait.