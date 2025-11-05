A gymkhana egészen addig csak egy kevesek által ismert, rendkívüli felkészültséget igénylő motorsportműfaj volt, amíg Ken Block és versenyistállója, a Hoonigan Racing Division el nem kezdett látványos gymkhanavideókat gyártani, felrobbantva az internetet.

Ken Block halálával egykori csapattársa, Travis Pastrana vette át a projekt irányítását, és miután két évvel ezelőtt már alkotott egy nagyot egy öreg Subaru kombival (ld. a fenti videót), most ismét beröffenti a Hoonigan-videókat, méghozzá egy frissen épített Subaruval.

5 fotó

Az építés valóban új, de a versenyautó alapját adó modell nem az: egy 1978-as Subaru BRAT pick-upot alakítottak át célszerszámmá. A korai BRAT klasszikus vonalait jelentős karosszériaszélesítések jellemzik, komoly aerodinamikai csomag, valamint – csak hogy hitelessé tegyék az összképet – kiegészítő fényszórókkal szerelt bukókeret és gallytörő rács.

A lényeg persze a motor, amely nyilván bokszer, mi más, de nem átlagos: egy ralikrossz-technológiákkal felvértezett, kétliteres turbós egység, amely 680 lóerőt és 922 Nm-t ad le, miközben félelmetes 9500-at forog percenként – innen egyébként az autó neve, a Subaru Brataroo 9500 Turbo. A váltó hatfokozatú, szekvenciális Sadev egység, az összkerékhajtás a Subaru szokásos rendszere, a differenciálművek a motorsportból származnak.

Így mondják japánul, hogy El Camino A Subaru Brat 1978 és 1994 között két generációban készült. A Subaru Leone (műszakilag az Impreza, presztízsben a Legacy elődje) személyautó alapjain nyugvó, egy üléssoros, platós jármű kifejezetten a márka észak-amerikai importőrének kérésére született meg, és mivel eleve összkerékhajtású modellből készült, komoly helyzeti előnnyel bírt a hasonló formátumú konkurensekkel szemben. Hamar világszerte népszerűvé vált, végül jóformán csak Japánban nem forgalmazták, még Európába is eljutott. 5 fotó Eleinte a platóra hegesztett szükségülésekkel forgalmazták, hogy elkerüljék az USA kisteherautó-piacát oltalmazó védővámok megfizetését (így ugyanis személyautónak minősült, és tizedannyi vámot kellett fizetni utána), később kiemelhető tetőpanelekkel tették még izgalmasabbá a furcsa félszerzetet. A Subaru később megpróbálkozott a koncepció feltámasztásával, ám az Outback-alapú Subaru Baja mindössze három évig készült (2003 és 2006 között).

Az említett aerocsomag különlegessége, hogy aktív elemei nemcsak a szilárd talajon való stabilizálásra, hanem a levegőben töltött másodpercek során mutatott viselkedés optimalizálására is szolgálnak: az első kerékdob tetejébe beépített lamellák előre vagy hátra dönthetők. A hátsó szárny az aktuális bevetés jellegétől függően cserélhető, mindkét konfigurációban módosítható egyébként a szárnyprofil szöge, illetve felülete, ami megint csak a repülés során jut szerephez.

A tömegcsökkentés érdekében a karosszériaelemeket szénszálas panelekre cserélték, alattuk a WRC-ben alkalmazott előírások szerint megépített bukókeret vigyáz a pilótára.

A fülkét szénszálas műszerfallal szerelték fel, amelybe lenkompozitból illesztettek díszítőbetéteket. Megőrizték az eredeti rádiót, sőt, a klímaberendezés kezelőszerveit is, bár az utóbbiak nem a szellőzést, hanem az aktív aerodinamikai csomag elemeit vezérlik.

A Subaru Brataroo 9500 Turbo októberben mutatkozott be a nagyközönségnek, az interneten pedig elvileg már decemberben látható lesz az a film, ahol élesben is megcsillogtatja képességeit.

A fejlemények különösen azért örömteliek, mert egy évvel ezelőtt még úgy tűnt, végleg bezár a Hoonigan-bazár: