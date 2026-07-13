Egy német autós úgy döntött, próbára teszi a svájci rendőrség éberségét. Az egyenruhások pedig nem okoztak csalódást, az ország hatóságaira jellemző híres szigor most is lecsapott. A Gotthárd-hágón átvezető út önmagában is élmény lehet, feltéve, hogy valaki a híres hegyi út kanyarjait választja. Aki azonban az alagút felé veszi az irányt, annak egészen másfajta kaland jut: jelzőlámpák, kilométeres torlódások, betonfalak közti monoton haladás.

A Gotthárd-alagút nemcsak Európa egyik legfontosabb észak–déli közlekedési útvonala, hanem a nyári szabadságolások idején kialakuló dugók egyik legismertebb helyszíne is.

Gotthárd-alagút Építését 1970-ben kezdték el, s 1980. szeptember 5-én adták át a forgalomnak. Az alagút hossza 16,92 km lett, az építkezés költsége 450 millió euróra rúgott, fajlagosan kb. 26 000 euróba került egy méter megépítése. A munkálatokban 700 fő vett részt, akik közül 17-en itt lelték halálukat. Ez az építmény, melyet csodás alpesi tájak, kanyargós szerpentinek szegélyeznek, tette lehetővé a közúti kapcsolatot Nyugat-Európa északi és déli része között. Az áttörést, amely az alagútépítők fontos dátuma, 6 évvel az építkezés megkezdése után, 1976. szeptember 16-án érték el. 2001. október 24-én alagúttűz miatt 11-en vesztették életüket. A balesetek megelőzése érdekében 80 km/h-s sebességkorlátozást és 150 m-es követési távolságot írtak elő.

Egy német autós ezért az éjszakai utazást választotta. Hajnali öt óra körül haladt dél felé az alagúton is átvezető svájci A2-es autópályán. A forgalmi torlódásokat valóban sikerült elkerülnie, az üres út azonban láthatóan túlságosan felbátorította. Mélyebbre nyomta a gázpedált, ami már önmagában sem különösebben jó ötlet Svájcban, ahol a kirívó gyorshajtásért akár elzárás is járhat.

A sofőr már az alagút előtt felkeltette a rendőrök figyelmét, amikor a leállósávot használva előzött. Az alagútban sem vett vissza a lendületből: a kétsávos, irányonként egy-egy forgalmi sávval működő úton, ahol az előzés tilos, legalább 21 alkalommal került más járművek elé.

Mindezt aligha a megengedett 80 km/órás sebességgel hajtotta végre. A hatóságok a leggyorsabb szakaszon 171,8 km/órás tempót mértek nála, vagyis több mint kétszer olyan gyorsan haladt, mint amennyivel szabad lett volna. – írta a Polizei News.

Amikor a sofőr végül megpillantotta a fényt az alagút végén, az történetesen kék volt. És villogott.

A csaknem 16,9 kilométer hosszú Gotthárd-alagutat nehéz feltűnés nélkül elhagyni, így a rendőrök egyszerűen megvárták a sofőrt.

őrizetbe vették, vezetési jogosultságát azonnal felfüggesztették, és csak óvadék ellenében távozhatott.

A vizsgálat szerint ráadásul valamilyen szer hatása alatt vezetett, így a gyorshajtás, a tiltott előzések és a leállósáv szabálytalan használata mellett ezért is felelnie kell. Az ügy bíróság elé kerülhet, a történet vége pedig akár letöltendő szabadságvesztés is lehet.