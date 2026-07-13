Az autópálya-kezelő újabb tanulságos baleset felvételét tette közzé. Az M30-as egyik forgalomfigyelő kamerájának felvételén jól látszik, hogy egy autó a belső sávban haladt, amikor a dombtetőre érve lassan a külső sáv felé kezdett sodródni, végül egy kamion hátuljának ütközött. Szerencsére senki sem sérült meg.

A balesetnek számos oka lehetett: műszaki hiba, telefonozás/figyelmetlenség, rosszullét. Az MKIF Zrt. az eset kapcsán a figyelmetlenség és a telefonhasználat veszélyeire hívta fel a figyelmet.