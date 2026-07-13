Az autópálya-kezelő újabb tanulságos baleset felvételét tette közzé. Az M30-as egyik forgalomfigyelő kamerájának felvételén jól látszik, hogy egy autó a belső sávban haladt, amikor a dombtetőre érve lassan a külső sáv felé kezdett sodródni, végül egy kamion hátuljának ütközött. Szerencsére senki sem sérült meg.
A balesetnek számos oka lehetett: műszaki hiba, telefonozás/figyelmetlenség, rosszullét. Az MKIF Zrt. az eset kapcsán a figyelmetlenség és a telefonhasználat veszélyeire hívta fel a figyelmet.
- 10 sofőrből átlagosan 8 a vezetés mellett valami mást is csinál menet közben. Cigarettázás, evés, ivás, pakolás, de akár a táj is elvonhatja a vezető figyelmét.
- A vezetés közbeni figyelmetlenség nagy részét a telefonozás okozza.
- A WHO kutatása szerint azok a sofőrök, akik vezetés közben telefont használnak, négyszer nagyobb valószínűséggel szenvednek balesetet.
- Egy rövid üzenet elolvasása alatt akár 500 métert is megtehetünk. Ez olyan, mintha fél kilométert letakart szemmel vezetnénk.
- Vezetés közben soha ne nézz videót, ne írj és ne olvass üzenetet, ne legyen a kezedben a telefon! Ha sürgős, akkor állj meg az első pihenőhelyen, és biztonságos körülmények között intézd el a hívást!