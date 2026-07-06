Újabb tanulságos esetet rögzített az autópálya-kezelő egyik forgalomfigyelő kamerája az M35-ös autópályán június közepén. Egy autós túl hirtelen lépett a gázra a gyorsítósávban: megcsúszott a nedves burkolaton, majd a szalagkorlátnak ütközött.

A biztonságos vezetés nemcsak a KRESZ betartásán múlik, hanem azon is, hogy mennyire tudunk alkalmazkodni az aktuális körülményekhez. Más vezetni száraz, jól belátható úton, és egészen más esőben, ködben, sötétben, vakító napsütésben vagy csúszós burkolaton.

Olyankor beszélünk relatív gyorshajtásról, ha a jármű vezetője nem lépi túl a megengedett legnagyobb sebességet, ám a jármű sebessége mégis túl nagy az adott forgalmi, időjárási, látási vagy útviszonyokhoz képest. Ezért fontos, hogy mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelően vezessünk!