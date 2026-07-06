Úgy tűnik, mégsem Németországban fogja gyártani új hard core terepjáró modelljét a Mercedes-Benz. A kompakt G-osztály ehelyett Magyarországon készülhet, már 2027-től.

A kérdéses modell igazi sikervárományos: a CLA hajtásláncait kombinálja egy, a teljes méretű G-osztályra (képeinken) emlékeztető, de kis méretű karosszériával.

Korábban úgy sejtettük, kizárólag villanymotoros kivitelben fog készülni az autó, most úgy tűnik, belső égésű (hibrid?) hajtásláncok is kerülhetnek bele.

Ennek vélhetően az az oka, hogy a G-osztály vásárlóit a vártnál nehezebb az elektromos hajtás irányába terelni – ugyanakkor egy olcsóbb, kisebb típusnál egészen más piaci esélyekkel indulhat az akkumulátoros elektromos hajtáslánc.

Továbbra is nagy egyébként a bizonytalanság: egyes források szerint az autó a CLA alapját is adó moduláris padlólemezre épül majd, mások teljesen egyedi architektúrát említenek.

Jelenleg az A-osztály és a GLB készül Kecskeméten, miután az új generációs CLA elköltözött Magyarországról. Itt fogják gyártani a hamarosan piacra lépő, új elektromos C-osztályt, és ha Kecskemét valóban megkapja a Baby-G modellt, azzal a Mercedes legnagyobb európai üzemévé nőhet.