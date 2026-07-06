Úgy tűnik, mégsem Németországban fogja gyártani új hard core terepjáró modelljét a Mercedes-Benz. A kompakt G-osztály ehelyett Magyarországon készülhet, már 2027-től.

A kérdéses modell igazi sikervárományos: a CLA hajtásláncait kombinálja egy, a teljes méretű G-osztályra (képeinken) emlékeztető, de kis méretű karosszériával.

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Korábban úgy sejtettük, kizárólag villanymotoros kivitelben fog készülni az autó, most úgy tűnik, belső égésű (hibrid?) hajtásláncok is kerülhetnek bele.

Ennek vélhetően az az oka, hogy a G-osztály vásárlóit a vártnál nehezebb az elektromos hajtás irányába terelni – ugyanakkor egy olcsóbb, kisebb típusnál egészen más piaci esélyekkel indulhat az akkumulátoros elektromos hajtáslánc.

Továbbra is nagy egyébként a bizonytalanság: egyes források szerint az autó a CLA alapját is adó moduláris padlólemezre épül majd, mások teljesen egyedi architektúrát említenek.

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Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology

Jelenleg az A-osztály és a GLB készül Kecskeméten, miután az új generációs CLA elköltözött Magyarországról. Itt fogják gyártani a hamarosan piacra lépő, új elektromos C-osztályt, és ha Kecskemét valóban megkapja a Baby-G modellt, azzal a Mercedes legnagyobb európai üzemévé nőhet.

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