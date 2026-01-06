Az év második negyedétől kizárólag Kecskeméten készül a Mercedes-Benz A-osztály, jelentette be egy gyári szóvivő a mai napon.

A jelenlegi, negyedik generációs A-osztályt számos helyszínen építette a Mercedes; Európában Kecskemét, a németországi Rastatt és a finnországi Uusikaupunki adott otthont a gyártásának.

7 fotó

Úgy volt, hogy 2026-ban végleg elköszön az immár nyolcéves modell, de időközben megváltozott a piac, és erős maradt a kereslet a Mercedes belépő típusa iránt. Igen ám, de Rastattban kell a hely a CLA és további villamosított modellek gyártására, ezért született meg a döntés, hogy Magyarországon fogják tovább gyártani az A-osztályt, akár egészen 2028-ig.

A döntést a rastatti kapacitás felszabadítása mellett az alacsonyabb magyarországi termelési költségek indokolták, emlékeztet a Reuters.

Az eredetileg 1997-ben bevezetett A-osztály alapos átalakuláson ment át a generációváltások során. Első kiadása kompakt buszlimuzin volt kétféle tengelytávval; a második (2004) megőrizte az eredeti sziluettet, de nyújtott tengelytáv helyett három- és ötajtós kivitelben volt elérhető. A modell 2012-ben kapott hagyományos ötajtós karosszériát, és ehhez kapcsolódóan AMG sportverziót (bár az első szériából is létezett AMG variáns, amely azonban kis szériában készült.)