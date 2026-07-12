A legfrissebb hazai adatok szerint a 95-ös benzin átlagára 587 forint, a gázolajé 608 forint literenként. A KSH heti elemzése szerint a 95-ös benzin magyarországi átlagára 14 forinttal, a dízelé 12 forinttal volt magasabb a régiós átlagnál. Nem Magyarország a legdrágább ugyan, de nem is tartozunk az olcsóbb tankolási célpontok közé.

Hol mennyibe kerül most tankolni?

Ország 95-ös benzin Dízel Ukrajna 521 Ft 532 Ft Bulgária 521 Ft 528 Ft Szlovénia 553 Ft 578 Ft Lengyelország 564 Ft 571 Ft Horvátország 567 Ft 588 Ft Csehország 578 Ft 524 Ft Magyarország 587 Ft 608 Ft Románia 589 Ft 646 Ft Szerbia 589 Ft 660 Ft Szlovákia 596 Ft 542 Ft Ausztria 603 Ft 617 Ft

*A táblázat a július 6-i európai átlagárakat mutatja, eurós árakból átszámolva forintra. Az árak kerekített, literenkénti értékek, a kutakon eltérő árak lehetnek.

A táblázatból jól látszik, hogy Horvátország és Szlovénia valóban olcsóbb Magyarországnál, vagyis aki nyaralni indul az Adriára, annak nem feltétlenül éri meg már itthon tele tankolni. Horvátországban a benzin nagyjából húsz forinttal, Szlovéniában több mint harminc forinttal lehet olcsóbb literenként a magyar napi átlaghoz képest.

A teljes régiós kép viszont nem ennyire egyszerű. Ausztria például benzinben és dízelben is drágább, Romániában és Szerbiában a dízel ára magasabb, mint nálunk. Szlovákiában viszont érdekes a helyzet: a benzin nagyjából magyar szinten van, a dízel viszont jóval olcsóbb.

A nyaralóknak ez most konkrét pénz

Egy 50 literes tanknál már látszik a különbség. Magyarországon a július 10-i átlagárral számolva egy tank 95-ös benzin körülbelül 29 350 forint, egy tank gázolaj pedig 30 400 forint.

Horvátországban ugyanez a fenti régiós árak alapján körülbelül 28 350 forint benzinből és 29 400 forint dízelből. Szlovéniában még nagyobb lehet a különbség: 50 liter benzin nagyjából 27 650 forint, 50 liter dízel körülbelül 28 900 forint.

Ez nem óriási összeg egy teljes nyaralás költségvetésében, de oda-vissza útnál, nagyobb tanknál vagy több autós családnál már számíthat.