A legfrissebb hazai adatok szerint a 95-ös benzin átlagára 587 forint, a gázolajé 608 forint literenként. A KSH heti elemzése szerint a 95-ös benzin magyarországi átlagára 14 forinttal, a dízelé 12 forinttal volt magasabb a régiós átlagnál. Nem Magyarország a legdrágább ugyan, de nem is tartozunk az olcsóbb tankolási célpontok közé.
Hol mennyibe kerül most tankolni?
|Ország
|95-ös benzin
|Dízel
|Ukrajna
|521 Ft
|532 Ft
|Bulgária
|521 Ft
|528 Ft
|Szlovénia
|553 Ft
|578 Ft
|Lengyelország
|564 Ft
|571 Ft
|Horvátország
|567 Ft
|588 Ft
|Csehország
|578 Ft
|524 Ft
|Magyarország
|587 Ft
|608 Ft
|Románia
|589 Ft
|646 Ft
|Szerbia
|589 Ft
|660 Ft
|Szlovákia
|596 Ft
|542 Ft
|Ausztria
|603 Ft
|617 Ft
*A táblázat a július 6-i európai átlagárakat mutatja, eurós árakból átszámolva forintra. Az árak kerekített, literenkénti értékek, a kutakon eltérő árak lehetnek.
A táblázatból jól látszik, hogy Horvátország és Szlovénia valóban olcsóbb Magyarországnál, vagyis aki nyaralni indul az Adriára, annak nem feltétlenül éri meg már itthon tele tankolni. Horvátországban a benzin nagyjából húsz forinttal, Szlovéniában több mint harminc forinttal lehet olcsóbb literenként a magyar napi átlaghoz képest.
A teljes régiós kép viszont nem ennyire egyszerű. Ausztria például benzinben és dízelben is drágább, Romániában és Szerbiában a dízel ára magasabb, mint nálunk. Szlovákiában viszont érdekes a helyzet: a benzin nagyjából magyar szinten van, a dízel viszont jóval olcsóbb.
A nyaralóknak ez most konkrét pénz
Egy 50 literes tanknál már látszik a különbség. Magyarországon a július 10-i átlagárral számolva egy tank 95-ös benzin körülbelül 29 350 forint, egy tank gázolaj pedig 30 400 forint.
Horvátországban ugyanez a fenti régiós árak alapján körülbelül 28 350 forint benzinből és 29 400 forint dízelből. Szlovéniában még nagyobb lehet a különbség: 50 liter benzin nagyjából 27 650 forint, 50 liter dízel körülbelül 28 900 forint.
Ez nem óriási összeg egy teljes nyaralás költségvetésében, de oda-vissza útnál, nagyobb tanknál vagy több autós családnál már számíthat.