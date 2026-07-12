Ahogy arról korábban a Vezess beszámolt, július 11-én késő este Székesfehérváron a járőrök egy nagy sebességgel közlekedő Hondát akartak megállítani. A jármű vezetője azonban a rendőri jelzést figyelmen kívül hagyta, és továbbhajtott.

Az esetről a rendőrség nemrég fotókat is közölt:

3 fotó

Az ámokfutás a Szeder utcában ért véget, ahol a Honda a rendőrautó oldalának hajtott. Az ütközés erejétől a szolgálati jármű egy parkoló autónak csapódott, a Honda bal első kereke pedig kiszakadt és szó szerint lefordult a felniről.

A balesetben a szolgálati gépkocsiban tartózkodó két rendőr megsérült, őket a mentők kórházba szállították. A balesetet okozó 17 éves fiú, valamint 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték.

Néhány napja az M1-esen is történt egy rendőrbaleset: az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Tatabánya közelében rendőrautó borult fel, mert egy 56 éves sofőr későn vette észre a bal pályatest átterelt sávjából Y-fordulóval elinduló, megkülönböztető jelzést használó rendőrautót.

Nézd meg a székesfehérvári üldözésről készült videót is: