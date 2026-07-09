A horvát nyaralás sok magyar fejében még mindig úgy él, mint egy hosszabb, de alapvetően egyszerű autózás: fel az M7-esre, Letenye, Zágráb, aztán irány az Adria. A valóságban viszont a nyári horvát utazás nem csak abból áll, hogy pikk-pakk faljuk a kilométereket: időzítésből, hőség, turnusváltás, fizetőkapuk, pihenők, kompozás, dugók és fáradt sofőr. Ezekkel mind-mind számolni kell!

Sokan még mindig úgy indulnak el, mintha csak az számítana, mikortól lehet átvenni a szállást.

Horvátországban a nyári forgalom nem véletlenszerűen torlódik össze. A szezon csúcsa júliusban és augusztusban van ‒ az Eurostat adatai szerint 2025-ben Horvátországban az éves vendégéjszakák 54,5 százaléka éppen ebben a két hónapban koncentrálódott. Vagyis amikor a magyar családok nagy része elindul az Adriára, akkor nemcsak a magyarok indulnak el, hanem fél Európa is.

A hiba tehát nem az, hogy valaki autóval megy Horvátországba, hanem az, hogy ugyanakkor indul útnak, mint mindenki más.

A szombati startot inkább felejtsd el

A legtöbb szállásváltás szombatra esik, ezért sokan úgy gondolkodnak, hogy péntek éjjel vagy szombat hajnalban kell elindulni, hogy dél körül már a tenger közelében legyenek. Papíron ez logikus. A valóságban ez az egyik legrosszabb stratégia, mert ilyenkor találkozik az odaút, a visszaút, a turnusváltás, az autópályás tömeg, a fizetőkapuk forgalma, a pihenőhelyek zsúfoltsága és a kompkikötők terhelése.

Az ADAC aktuális nyári forgalmi előrejelzése szerint a legtöbb torlódás péntek délután, szombat délelőtt és vasárnap délután várható, aki pedig rugalmas, jobban járhat hétfői vagy keddi utazással, a csúcsidőn kívül.

A horvát autóklub, a HAK ugyanerre figyelmeztet a saját útinformációiban. Július 9-i előrejelzésük szerint már most megnövekedett forgalom várható a tengerpart felé vezető utakon, különösen a zágrábi elkerülőn Lučko irányába, az A1-es és A6-os autópályán, a rijekai elkerülőn, az isztriai autópályákon, a Krk hídnál és a főbb turistacélpontokhoz vezető bekötőutakon. A HAK külön kiemeli, hogy torlódások alakulhatnak ki útépítéseknél, alagutaknál, pihenőknél és fizetőkapuknál is.

Vagyis aki szombat délelőtt akar „okosan” leérni, gyakran pont akkor érkezik a horvát rendszer legterheltebb pontjaira, amikor mindenki más is.

A magyar útvonal egyik gócpontja Zágráb környéke

A magyar autósok jelentős része Letenye/Goričan felől érkezik, majd Zágráb érintésével megy tovább az A1-es autópályára Split, Zadar, Šibenik, Makarska vagy Dubrovnik irányába. Itt a kritikus rész nem feltétlenül a határ, hanem a zágrábi csomópontok és az A1-esre való ráfordulás környéke.

A HAK aktuális jelentése szerint az A4-es, vagyis a Zágráb–Goričan autópálya egyes szakaszain is vannak munkák: a Zagreb istok és Popovec csomópontok között augusztus 1-jéig csökkentett sávszámon halad a forgalom, és sorokra kell számítani. Ez különösen fontos a Magyarország felől érkezőknek, mert ez az egyik fő bevezető útvonal Zágráb felé.

Ehhez jön még, hogy az A3-as autópályán, a zágrábi nyugati csomópont térségében is sávkorlátozás szerepel a HAK jelentésében, illetve a Popovača és Kutina közötti szakaszon a sűrű forgalom miatt napi torlódások is kialakulhatnak, különösen péntekenként.

Ezért nem elég annyit mondani, hogy „Zágrábig jó lesz, aztán már lent vagyunk”. Sokszor pont Zágráb környékén dől el, hogy a nyaralás első napja kellemes utazás lesz-e, vagy ideges araszolás.

A másik hiba: éjszakai indulás fáradtan

Sokan azért indulnak el éjszaka, mert így akarják elkerülni a dugót és a hőséget. Ebben van logika, a horvát autóklub is azt javasolja, hogy a sofőrök éjszaka, kora reggel, késő délután vagy este utazzanak, ha el akarják kerülni a hőséget, a dugókat.

Csakhogy az éjszakai indulás csak akkor jó ötlet, ha a sofőr tényleg kipihent. Ha valaki pénteken végigdolgozza a napot, este még bepakol, elintézi az utolsó teendőket, majd éjfélkor nekivág a 6-8-10 órás útnak, akkor lehet, hogy elkerül néhány dugót, de közben belekerülhet a fáradt vezetés egyik legveszélyesebb helyzetébe: elalszik.

Az Európai Bizottság közlekedésbiztonsági anyaga szerint a fáradtság a közúti balesetek jelentős részében szerepet játszik, 10-20 százalékos tartományt említenek. Ugyanott az is szerepel, hogy aki 17 órája ébren van, annak baleseti kockázata nagyjából ahhoz hasonlítható, mintha ittasan vezetne.

Fontos különbség: nem az éjszakai út veszélyes, hanem az éjszakai út kialvatlanul!

A jó megoldás nem az, hogy „majd kávéval megoldom”, hanem az, hogy a sofőr előtte alszik, a család eleve pihenőkkel tervez, és nem az a cél, hogy bármi áron egyben le kell nyomni az egészet.

A pihenő nem időveszteség, hanem az út része

A horvát út egyik legnagyobb önbecsapása, amikor a navigáció által mutatott menetidőt valaki valós érkezési időnek tekinti. Ha a térkép azt írja, hogy 6 óra 40 perc, abból nyáron könnyen lehet 8-9 óra, főleg gyerekkel, tankolással, mosdóval, dugóval, határ közeli lassulással, fizetőkapuval vagy komppal.

A HAK is azt tanácsolja, hogy indulás előtt ellenőrizzük az útviszonyokat, használjunk valós idejű közlekedési információkat, számítsunk erősebb forgalomra és késésekre, tartsunk nagyobb követési távolságot, valamint iktassunk be ideges araszolást.

Nem csak az autópálya telik meg

Sokan azt hiszik, a horvát dugó addig tart, amíg leérnek az autópályáról. A valóságban a cél előtti utolsó 30-50 kilométer is tud kellemetlen lenni. A tengerparti városok, szigetekhez vezető utak, hidak, kompkikötők és strandok környéke ugyanúgy bedugulhat. Az autóklub külön említi a Krk hidat, a főbb turistacélpontokhoz vezető bekötőutakat és a kompkikötőket is a forgalmi előrejelzésében.

Ez különösen azoknak fontos, akik szigetre mennek. Ilyenkor nem az autópálya vége a cél, hanem a komp. És ha a komp előtt áll a sor, akkor hiába sikerült jól az első 600 kilométer, az utazás vége még mindig el tud nyúlni.

A navigáció nem mindenható

A Google Maps, a Waze vagy bármelyik navigációs app hasznos, de nem helyettesíti az útvonaltervezést. A gond általában nem azzal van, hogy rossz utat mutatnak, hanem azzal, hogy a sofőr vakon követi őket. A horvát tengerparton és a hegyesebb részeken egy kerülőút lehet keskeny, kanyargós, lakott területeken átvezető, lassabb vagy egyszerűen fárasztóbb, mint a főútvonal.

Ezért érdemes megnézni indulás előtt, hol vannak a szűk keresztmetszetek. A HAK oldalán nemcsak útjelentés, hanem forgalmi kamerák, kompinformációk, határátkelői adatok és valós idejű közlekedési hírek is elérhetők, a szervezet pedig külön ajánlja a saját appját és információs csatornáit az indulás előtti ellenőrzéshez.

A határ már nem ugyanaz, mint régen

Horvátország schengeni tagsága óta a klasszikus határátkelős várakozás sok magyar útvonalon már nem olyan tényező, mint régebben. Fontos friss fejlemény viszont, hogy Szlovénia 2026. június 11-én megszüntette a korábban ideiglenesen visszaállított ellenőrzéseket a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső határain. A szlovén kormány közlése szerint ezzel a cél a személy- és teherforgalom könnyítése is volt a túlterhelt utakon.

Ez jó hír azoknak, akik Szlovénián keresztül vagy érintésével mennek az Adriára, de ettől még nem szabad úgy tervezni, mintha Európában minden útvonal mindig akadálymentes lenne.

Mit érdemes máshogy csinálni?

A legjobb horvát út nem feltétlenül a legkorábbi indulással kezdődik, hanem a legokosabb időzítéssel. Aki teheti, kerülje a péntek délutánt, a szombat délelőttöt és a vasárnap délutánt. Ha a szállás csak szombaton vehető át, akkor is lehet jobb megoldás nagyon korán, kipihenten indulni, vagy akár pénteken egy köztes alvással megtörni az utat.

Ha valaki gyerekkel megy, nem az a cél, hogy rekordidő alatt leérjen, hanem az, hogy ne érkezzen meg mindenki szétesve, full idegállapotban. Ha valaki szigetre megy, ne az autópálya végéig tervezzen, hanem a kompig. Ha valaki Dalmáciába tart, készüljön fel arra, hogy a cél előtti utolsó szakasz lassabb lehet, mint amit a térkép nyugodt forgalomnál mutat.

A legfontosabb pedig: nem kell hősként végigvezetni az utat. A horvát autózásban nem az nyer, aki a legkevesebbszer áll meg, hanem az, aki úgy érkezik meg, hogy még van türelme becsekkolni, parkolót keresni, kipakolni, és nem a nyaralás első estéjén durran egy hatalmas veszekedés.