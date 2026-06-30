A rossz hír az, hogy Európában nincs egységes „autós túlélőcsomag”. A jó hír az, hogy néhány ezer forintos felszereléssel a legtöbb kellemetlen meglepetés elkerülhető.

Magyarországon elsősegélydoboznak, az elakadásjelző háromszögnek és a láthatósági mellénynek kötelezően benne kell lenni az autóban. A mellény különösen akkor fontos, ha lakott területen kívül, éjszaka vagy rossz látási viszonyok között kell kiszállni az autóból. A rendőrség szerint a mellényt érdemes az utastérben tartani, és annyit kell elhelyezni az autóban, ahányan utaznak benne. Ezt a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szabályozza.

A magyar autósoknak tehát nem a háromszög vagy az elsősegélydoboz miatt kell izgulniuk amikor külföldre mennek, hanem azok miatt az apróságok miatt, amelyek nálunk sokszor nincsenek az autóban: izzókészlet, vontatókötél, defektjavító vagy pótkerék, illetve tűzoltókészülék.

Horvátország

Horvátországban az EU hivatalos közlekedésbiztonsági összesítője szerint az autóban kell lennie elsősegélydoboznak, elakadásjelző háromszögnek, láthatósági mellénynek és izzókészletnek. A pótizzóra vonatkozó előírás alól kivételt jelentenek azok az autók, amelyek xenon-, neon- vagy LED-világítást használnak.

Ez utóbbi az a pont, amin könnyű elcsúszni. Egy régebbi halogénlámpás autóval érdemes bedobni egy izzókészletet, még akkor is, ha itthon már rég nem kötelező.

Szlovénia

Szlovéniában a kötelező biztonsági csomag bővebb: ellenőrizheti a rendőr a háromszög, elsősegélycsomag, izzókészlet, láthatósági mellény, valamint pótkerék, kerékkulcs, emelő, vagy olyan eszköz meglétét, amellyel defekt után tovább lehet haladni (defektjavító).

Ausztria

Ausztriában az alapcsomag: elsősegélydoboz, elakadásjelző háromszög és láthatósági mellény. Az osztrák kormányzati tájékoztató külön kiemeli, hogy a láthatósági ruházatot az autóban kell tartani, és baleset vagy műszaki hiba esetén még kiszállás előtt fel kell venni.

Ország Ami biztosan legyen az autóban Horvátország Elsősegélydoboz, háromszög, láthatósági mellény, pótizzó Szlovénia Háromszög, elsősegélydoboz, pótizzó, láthatósági mellény, pótkerék vagy defektjavító Ausztria Elsősegélydoboz, háromszög, láthatósági mellény Olaszország Láthatósági mellény, háromszög Észak-Macedónia Pótkerék, háromszög, elsősegélydoboz, vontatókötél/vontatórúd, téli felszerelés, láthatósági mellény Görögország Háromszög, elsősegélydoboz, tűzoltókészülék

Olaszország

Olaszországban az EU adatai szerint személyautóban láthatósági mellény és elakadásjelző háromszög szükséges. Nyári utazásnál ez nem jelent nagy extrát egy magyar autósnak.

Észak-Macedónia: itt már hosszabb a lista

A görög tengerpart felé sok magyar autós Észak-Macedónián át megy. Az Auto-Moto Sojuz na Makedonija, vagyis az AMSM országos autóklub tájékoztatója szerint személyautóhoz kötelező biztonsági felszerelés a pótkerék és/vagy defektjavító, az elakadásjelző háromszög, az elsősegélydoboz, a vontatókötél, a fényvisszaverő mellény, valamint az ülésfejtámlák megléte.

Az AMSM külön jelzi, hogy tűzoltókészülék kell többek között LPG- vagy CNG-üzemű személyautókba.

Görögország

Görögországban a kötelező autós felszerelés három fő eleme az elakadásjelző háromszög, az elsősegélydoboz és a tűzoltókészülék. Ezt az EU hivatalos közlekedésbiztonsági oldala is így sorolja fel.

Ez a magyar autósoknak a legfontosabb különbség: nálunk a személyautók többségében nincs tűzoltókészülék, Görögországban viszont szükség van rá. Egy kisebb, autóba való porral oltó nem foglal sok helyet, de egy ellenőrzésnél vagy valódi baj esetén aranyat érhet.

Mit érdemes bedobni indulás előtt?

A legbiztosabb megoldás egy „balkáni-adriás” alapcsomag: elsősegélydoboz, háromszög, minden utasnak láthatósági mellény, izzókészlet a régebbi autókhoz, defektjavító vagy pótkerék, vontatókötél és egy autós tűzoltókészülék. Ez nem foglal többet, mint egy közepes strandtáska, de sokkal kellemetlenebb, ha pont egy külföldi rendőri ellenőrzésnél derül ki, hogy valami hiányzik. Nem biztos, hogy ezek hiánya miatt azonnal büntet egy helyi rendőr, de mivel kötelező tartozékok, ez is benne van a pakliban.