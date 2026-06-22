Jó hír, hogy Horvátországban nincs klasszikus autópálya-matrica: ott a megtett szakasz alapján kell fizetni, kapus rendszerben. Rossz hír, hogy emiatt aztán lehet a kapuk előtt hosszan sorba állni, és egy dalmáciai oda-vissza út így is könnyen több tízezer forintos tétel.

Magyar oldalon annak kell külön számolnia autópálya-matricával, akinek nincs éves vagy vármegyei jogosultsága az érintett szakaszokra. Egy sima személyautóra, vagyis D1 kategóriára 2026-ban a napi matrica 5550 forint, a 10 napos 6900 forint, a havi pedig 11 170 forint. Egy horvát nyaralásnál általában a 10 napos matrica a logikus választás, de ha az utazás 10 napnál hosszabb, a havi már olcsóbb lehet, mint két 10 napos.

Horvátországban a legtöbb magyar a Letenye–Goričan határátkelő felől érkezik, majd az A4-esen halad Zágráb felé. Ez a Goričan–Sveta Helena szakasz személyautóval 6,40 euróba kerül (2250 Ft). Ehhez jön a Zágrábtól a tengerpart felé vezető autópálya díja, attól függően, hogy valaki Isztriába, a Kvarner-öbölbe, Zadarba, Splitbe, vagy még délebbre tart (pl. Dubrovnik).

Ebből a szempontból a legolcsóbb nagyobb tengerparti célpont Rijeka környéke. Goričan felől a horvát autópályadíj egy irányba nagyjából 16,50 euró, vagyis körülbelül 5800 forint. Oda-vissza ez már 11 600 forint körüli összeg, magyar 10 napos matricával együtt pedig nagyjából 18 500 forinttal érdemes számolni.

Úti cél Horvát útdíj egy irányba Horvát útdíj oda-vissza Magyar 10 napos matricával együtt Rijeka/Grobnik 16,50 euró, kb. 5800 Ft kb. 11 600 Ft kb. 18 500 Ft Pula/Rovinj, Isztria 26,90 euró, kb. 9500 Ft kb. 18 900 Ft kb. 25 800 Ft Zadar 24,60 euró, kb. 8700 Ft kb. 17 300 Ft kb. 24 200 Ft Šibenik 28,50 euró, kb. 10 000 Ft kb. 20 100 Ft kb. 27 000 Ft Split 32,80 euró, kb. 11 500 Ft kb. 23 100 Ft kb. 30 000 Ft Makarska/Zagvozd 36,10 euró, kb. 12 700 Ft kb. 25 400 Ft kb. 32 300 Ft Ploče környéke 40,20 euró, kb. 14 100 Ft kb. 28 300 Ft kb. 35 200 Ft

Zadar felé már jóval magasabb a tétel. A Goričan–Zágráb szakasz után a Zágráb–Zadar kelet díjával együtt egy irányba 24,60 euró jön ki, ami körülbelül 8700 forint. Oda-vissza ez 17 300 forint, magyar 10 napos matricával együtt pedig nagyjából 24 200 forint.

Splitnél még nagyobb a különbség. A Goričan–Split útvonal horvát autópályadíja egy irányba 32,80 euró, vagyis körülbelül 11 500 forint. Oda-vissza már 23 100 forint, és ha ehhez hozzávesszük a magyar 10 napos matricát, akkor nagyjából 30 ezer forintos útdíjköltséggel lehet számolni.

Makarska környékére, például a Zagvozd lehajtóig, egy irányba körülbelül 36,10 euró a horvát díj. Ez forintban nagyjából 12 700 forint, oda-vissza 25 400 forint, magyar 10 napos matricával együtt pedig mintegy 32 300 forint. Ploče irányába, vagyis a déli dalmát szakasz végéhez közelítve már 40,20 euró az egyirányú horvát díj, ami nagyjából 14 100 forint. Oda-vissza ez 28 300 forint, magyar matricával együtt durván 35 200 forint.

Isztria külön eset, mert a magyarok gyakran Zágráb és Rijeka felől közelítik meg, majd az Učka-alagúton át jutnak be a félszigetre. Pula vagy Rovinj irányába így a horvát díj egy irányba nagyjából 26,90 euró, vagyis körülbelül 9500 forint. Oda-vissza ez 18 900 forint.

Fontos, hogy ezek az összegek csak az útdíjra vonatkoznak, az üzemanyag, az esetleges parkolás, komp, híd, alagút vagy városi behajtási díj nincs beleszámolva. Az is számít, milyen autóval indulunk: a fenti kalkuláció személyautóra vonatkozik.

És hogy mennyiért tankolhatunk kint, az az alábbi cikkükből kiderül: