Miközben a hőség miatt extra nagy lenne az elektromosságra az igény, a Duna alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű a szokásoshoz képest sokkal kevesebb energiát képes szállítani. A kormányzat felszólította a legnagyobb fogyasztókat, hogy fogják vissza az árm-felhasználásukat. A Kárpát-medencét sújtó augusztus eleji hőkupola időszaka részben egybeesik a Magyarországon működő autóipari cégek némelyikénél szokásos nyári termeléscsökkentéssel. Az évnek ebben a részében az időjárástól függetlenül és tervezetten leállnak a gyárak egyes üzemei, korlátozottan működik az összeszerelés, a dolgozók egy része szabadságon pihen.

Mivel a hazai jármű- és akkumulátorgyártók éves energiafogyasztása kiemelkedő, így szerepelnek a kormányzati szereplők által közzétett céges listákon: ha van tervezett leállás, ha nincs, nekik is összébb kell húzni a nadrágszíjat ezen a perzselően forró héten.

Többen közülük gyorsan reagáltak is a központi akaratra, a vízfogyasztása miatt is eleve sokat kritizált akkumulátorgyártók közül a Samsung SDI például 32,8 megawattos, az SK 22 megawattos csökkentést vállalt, utóbbi éppen ugyanannyit, mint a világ legnagyobb motorgyártójának számító Audi Hungaria, de a többiek is próbálják optimalizálni a hálózat terhelését.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Lekapcsolják a klímát és a világítást a csarnokban és egy hétig nem szerelik fel az ajtókat a Mercedesekre a felhevült és sötét kecskeméti csarnokokban?

Kérdéseket küldtünk a legnagyobb járműipari cégeknek, konkrét intézkedések felsorolását kérve tőlük.

Audi – Tervezett elvonulás

„Az Audi Hungaria idén is, mint minden évben – igazodva az európai autóipari működési szokásokhoz – az augusztusi időszakban csökkentett termeléssel működik, ezért a villamosenergia felhasználásunk nagyságrendekkel kisebb, mint az éves átlag” – közölte a cég vállalati kommunikációs osztálya a Vezessel.

Ez az éves tervek alapján a gyakorlatban azt jelenti Győr szomszédságában, hogy augusztus első felében leáll a motorgyár termelése, augusztus második felében pedig leállítják a járműgyár termelését is.

Az Audi Hungaria csarnokaiban a cég közlése szerint „kiegészítő intézkedésként leállítottuk irodaépületeink klimatizálását, az autómosók használatát, a délutáni órákban nem töltjük elektromos autóinkat. Munkatársaink, amennyiben a munka jellege és beosztása engedi, home office-ban dolgoznak”.

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BMW – Hatalmas napelempark

Mivel a betervezett leállás mellett az extrém időjárás, a Paksi Atomerőmű ideiglenes lekapcsolása és valószínűsíthetően leginkább a kormányzati felszólítás kevesebb energia felhasználására kényszeríti a gyártókat, azt is megkérdeztük tőlük, hogy csökkenti-e mindez a termelékenységüket, a tervezett éves darabszámot.

Egyesek üzleti titokra hivatkozva nem válaszoltak erre, a legújabb hazai autógyártóként a BMW azt írta a Vezessnek, hogy „a rendkívül hatékony tervezésnek és az innovatív vezérlőrendszereknek köszönhetően célzott intézkedéseket lehet végrehajtani anélkül, hogy ez hatással lenne a gyártási folyamatokra”.

Debrecen szomszédságában a gyártócsarnokok mellett több mint 50 hektáron működtetnek napelemes rendszert 45 MWh beépített teljesítménnyel, amiről a BMW kommunikációs osztálya most azt állította megkeresésünkre, hogy a nyári napokon akár 250 MWh napenergiából származó villamos energiát is képes termelni.

A cég szerint ez lehetővé teszi, hogy a gyárat nyári napokon a nappali órákban „szinte teljes egészében” a helyszínen termelt megújuló energiával lássák el. Ugyanakkor a többműszakos üzemeltetés miatt a gyár további villamos energiát is igénybe vesz a hálózatból, de hangsúlyozták, hogy „különös figyelmet fordítanak a hálózat jelenlegi kritikus időszakára, délután 17 és este 20 óra között”. Nem részletezték, hogy ez mit jelent.

Samsung – Spórolni kell a szakácsoknak is

A vízfelhasználása miatt is az elmúlt években sokat támadott gödi akkumulátorgyár válaszában találtuk a legmeglepőbb részt, amikor a konkrét energiatakarékossági lépéseiket firtattuk. Mások mellett azt írták, hogy jelenleg 50 százalékkal csökkentik az ivóvíz felhasználását.

„Egyebek között csökkentettük a víznyomást, leállítottuk a locsolást, belső kommunikációval hívjuk fel a figyelmet a tudatos vízhasználatra, mindemellett az üzemi konyha kisebb kapacitással és menüsorral működik. Természetesen a hőség miatt fokozottan figyelünk arra, hogy a dolgozók megfelelő minőségben és mennyiségben tudjanak inni, így az intézkedések ezt nem korlátozzák” – részletezték a kérdésünkre.

A Samsung már az idei első hőhullám idején hozott az ivóvíz fogyasztását csökkentő intézkedéseket, csak a mostaninál kisebb mértékben. Akkor a gödi önkormányzat és a DMRV kérése 10 százalékos csökkentés volt, végül elértek 30 százalékot, ezt növelték most fel 50-re.

Azt ugyanakkor nem tudjuk, hogy ez pontosan mennyi litert jelent és ez miként viszonyul a gyártás vízfelhasználáshoz. A Samsung szerint „fontos kiemelni, hogy a gyártási folyamatban egyáltalán nem használ ivóvizet a vállalat. A gyártáshoz használt ipari víz teljesen független a lakossági vízellátástól, és hálózattól. Ettől függetlenül ennek felhasználását is csökkentette a vállalat.”

Az elektromos áram felhasználását 30 százalékkal mérsékelte a Göd melletti vállalat az akkumulátorgyártás átszervezésével úgy, hogy „főleg a fogyasztási csúcsidőszakban ne üzemeljenek a legjelentősebb fogyasztó berendezések”. Emellett a nap többi részén is csökkentik állításuk szerint az áramhasználatot.

A gyártási volumenre vonatkozó információkat nem adtak ki kérésünkre.

Bosch – Még a tévét is lekapcsolják

Megkeresésünkre a legnagyobb hazai autóipari beszállítónak számító Bosch (amely nem járműveket és nem akkumulátort gyárt) közölte, hogy magyarországi vállalatai augusztus első felében a kritikus időszakban számos intézkedéssel, többek között a világítás és a nem kritikus energiafogyasztók központi lekapcsolásával, a hűtési rendszerek teljesítményének mérséklésével, a telephelyi elektromosautó-töltők és az irodai monitorok, kommunikációs kijelzők, tévék és egyéb nem üzletkritikus digitális megjelenítők kikapcsolásával optimalizálják a vállalatcsoport energiafogyasztását.

Mindezek mellett a Bosch telephelyein működő napelemparkok is hozzájárulnak a villamosenergia-hálózat terhelésének csökkentéséhez.

Suzuki – Napi kétórás szünet

„Vállalatunk átszervezte termelési folyamatait, és a rendkívüli helyzet fennállásának időtartama alatt naponta, a napi fogyasztási csúcsidőszakokban kétórás gyártási szünetet tartunk esztergomi üzemünkben” – közölte a Magyar Suzuki Zrt. a Vezessel, amely ettől a döntéstől napi 10 MWh villamosenergia-megtakarítást vár.

A debreceni BMW gyárhoz hasonlóan az esztergomi Suzuki is hangsúlyozta a saját napelempark energiatermelésének használatát, amely a nyári időszakban naponta átlagosan mintegy 15-20 MWh villamos energiát termel.

Náluk augusztus 8-án kezdődik a tervezett nyári leállás, amely augusztus 24-ig tart, ebben az időszakban a hálózatról vételezett napi fogyasztásuk 80-85 százalékkal lesz kevesebb a termelés nélküli napokon, mint normál működési rendben. Mindez az éves termelési tervek teljesítésében nem hoz változást a várakozásaik szerint.

Így trükközött az idős Suzuki a magyar miniszterelnök-helyettes irodájában A politikus beszélt a Vezessnek a személyes tapasztalatairól. Emlékezetes találkozásuk sokat változtatott Magyarország és a globális autóipar kapcsolatán.

Mercedes-Benz – Szünet és villanyoltás

A kecskeméti gyár többieknél kevesebb konkrétumot tartalmazó válasza szerint a Déli Gyár nevű részük „egyes üzemeiben” az előre tervezett, háromhetes nyári termelési szünetet tartják, „amely kedvező hatással van a gyár aktuális energiaigényére”.

Emellett azt írták, hogy „ahol ez lehetséges” csökkentik az energia-felhasználásukat és további lehetőségeket vizsgálnak a fogyasztás mérséklése érdekében. „Optimalizálják a berendezéseik működését, a világítás és a klímatechnikai rendszerek használatát.”

CATL – 26 fokos szobák

Hétfői közleménye szerint CATL debreceni üzeme már augusztus 1-jén, pénteken megkezdte a minimálisan használt helyiségek hőmérséklet-szabályozásának szüneteltetését, a logisztikai épületek hőmérsékletének felső határra emelését és a nagy energiaigényű berendezések teljesítményének optimalizálását.

A modulgyár összes ellátóberendezését energiatakarékos üzemmódra állították, csökkentették a sűrített levegős hálózat nyomását, valamint minden szociális helység hőmérsékletét 26 fokra emelték.

Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően a CATL szerint hétfőre már 20 százalékkal csökkent a gyár energiafelhasználása, de dolgoznak további intézkedések bevezetésén annak érdekében, hogy az energiafelhasználás napi szinten 30 százalékkal legyen kevesebb a korábbinál.

SK – Önkéntesen, szombattól

Múlt pénteken küldött közleménye szerint az SK On Hungary úgy döntött, hogy szombattól önkéntesen, azonnali hatállyal 30 százalékkal csökkenti villamosenergia-felhasználását a napi csúcsidőszakban a komáromi és az iváncsai üzemeiben, 17 és 22 óra között.

Magyarország második legnagyobb akkumulátorgyára közölte, hogy „az intézkedés egyelőre 10 napig marad érvényben”.