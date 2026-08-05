A 680 lóerős sportszedán 7 perc 32,070 másodperc alatt teljesítette a Nordschleife teljes, 20,832 kilométeres körét.

A rekordot 2026. július 28-án, Kevin Berger vezetésével állították fel. A köridőt hitelesített mérőberendezéssel rögzítették, az autó megfelelőségét a TÜV Rheinland ellenőrizte, a próbát pedig közjegyző felügyelte. A Mercedes és a Nürburgring közlése szerint ezzel a CLA 45 lett szegmensének leggyorsabb autója a Zöld Pokolban.

A 7:32,070-es idő valóban erős eredmény. Gyorsabb a normál BMW M2 által 2023-ban futott 7:38,7 percnél, a csúcsváltozatot azonban nem tudta elkapni: a könnyebb és pályára hangolt BMW M2 CS 2025-ben 7:25,5 alatt ért körbe.

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A rekordautó nem külön erre a feladatra épített prototípus volt. A Mercedes szerint lényegében sorozatgyártású kivitelben állt rajthoz, de az utcán is használható, kifejezetten pályázásra fejlesztett Pirelli P Zero Trofeo RS abroncsokat kapott. Berger a RACE menetprogramot használta, amely az opcionális AMG Dynamic Plus csomag része.

A csomag nem pusztán egy új menüpontot jelent. Versenypályára hangolja a hajtást, a futóművet és a gázreakciót, valamint tartósan elérhetővé teszi a villanymotorok maximális teljesítményét. Ezzel együtt a végsebesség is 250-ről 270 km/órára emelkedik.

Három motor, 1759 Nm

Az elektromos CLA 45 hajtáslánca három, folyadékhűtéses axiális fluxusú villanymotorból áll. Egy motor az első tengelyt hajtja, hátul pedig kerekenként jut egy-egy különálló egység. A rendszer csúcsteljesítménye 500 kW, azaz 680 lóerő, maximális forgatónyomatéka pedig 1759 Nm.

Az első motor elsősorban rásegítő szerepet tölt be, és akkor kapcsolódik be, amikor szükség van a teljesítményre. Nyugodtabb haladásnál az autó hátsókerék-hajtásúként is közlekedhet. A két hátsó motor egymástól függetlenül szabályozható, így a rendszer nemcsak a két tengely, hanem a jobb és bal hátsó kerék között is képes elosztani a nyomatékot.

A teljesítmény kordában tartásában a három irányban adaptív csillapítású, acélrugós AMG Ride Control futómű, a nagyteljesítményű fékrendszer és az aktív aerodinamika segít. Az elektromosan mozgatható hátsó légterelő a sebességhez és a kiválasztott menetprogramhoz igazítja az állását: szükség szerint növeli a stabilitást vagy csökkenti a légellenállást.

Töltése is villámgyors

A villanymotorokat egy 94 kWh kapacitású akkumulátor látja el energiával. A Mercedes előzetes adatai szerint a szedán WLTP-hatótávolsága meghaladhatja a 670 kilométert, bár a Nürburgringen természetesen ennél jóval sűrűbben kellene töltőre állni.

A 800 voltos elektromos rendszer legfeljebb 330 kW-os egyenáramú töltést tesz lehetővé. Ideális körülmények között 22 perc alatt tölthető 10-ről 80 százalékra az akkumulátor, tíz perc alatt pedig több mint 270 kilométerre elegendő energia vehető fel.

Az elektromos CLA 45 érkezésével búcsúzik a világ egyik legerősebb sorozatgyártású kétliteres turbómotorja, így több lóerőt, és kevesebb zajt tartogat a típus jövője.