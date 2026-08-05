Évekkel ezelőtt a Vezess is beszámolt arról, hogyan járt Nathan Owen. A brit férfi igencsak riasztó történeteket adott elő az északnyugat-angliai autópályákon fékezhetetlenné váló elektromos SUV-járól, egy Jaguar I-Pace-ről. Egy alkalommal még rendőri segítséget is kapott, akik közrefogták és együttesen állították meg a járművet, koccanásokkal tarkítva. Volt, hogy az autó 138 km/órával is száguldott a 61 kilométeres kaland során, melynek végül az akkumulátor lemerülése vetett véget.

Akkor azt ígérte a gyártó, hogy a lehető legnagyobb alapossággal vizsgálják ki az esetet. Ezt utólag talán bánja már Owen, ugyanis az ügybe a rendőrség is beszállt, a vége pedig az lett az ügynek augusztus 3-án, hogy

4 év 3 hónap börtönbüntetésre ítélték és öt évre eltiltották a vezetéstől.

Az egész természetesen a kocsi tüzetes átvizsgálásával kezdődött, és nagyon hamar kiderült, hogy az I-Pace-nek kutya baja. A fékhiba, amiről a sofőr beszélt a rendőrségi akciót megelőző segélyhívás során, nem létezett, sőt, konkrétan a telefonálás előtt megállt egy körforgalom előtt, naná, hogy a féket használva. Az sem segített a helyzetén, hogy a rendőrautók fedélzeti kamerás képén látszott, hogy a fékezhetetlen autó végső megállítása fékezéssel történt.

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Owen előéletét vizsgálva aztán kiderültek érdekesebb dolgok is. A férfi csak bérelte a Jaguart, ám anyagi nehézségei voltak, és a fizetéssel is gondjai akadtak. Konkrétan a segélyhívás előtt még kölcsönhöz szeretett volna jutni, ám próbálkozása sikertelen volt. Telefonjában olyan üzenetváltásokat is találtak, melyek arról szóltak, hogy szabadulhatna meg az SUV-től.

Ebből jött aztán a zseniálisnak vélt ötlet: meg kell rendezni, hogy rossz az autó, így elkerülhető a bérleti díj fizetése, és az autó is lepasszolható. Az autópályás incidens után Owen ráadásul körbehaknizta a brit bulvárlapokat, melyekből még 800 fontnyi (338 ezer forintnyi) bevételre is szert tett. Közben azonban a Jaguar Land Rovernek kb. 50 millió fontnyi (21,1 milliárd forintnyi) kárt okozott, a cégcsoport ennyit költött marketingre, hogy ellensúlyozza az eset miatt a médiában kialakult rossz képet a márkáról, illetve az érintett modellről.

Ezek fényében nem csoda, hogy elmarasztaló ítélet született. A minap egy kínai esetről is beszámoltunk, ahol szintén átveréssel próbált menekülni egy sofőr a számára negatív következmények elől: