Már nem először került a rendőrök látókörébe az a kínai férfi, akit tavaly januárban ittas vezetésen kaptak Hunan tartományban. A hatóságok azért most számoltak be erről a történetről, mert jóval szövevényesebb, mint elsőre látszik. Tulajdonképpen ez az intézkedés volt az, ami elindított egy láncreakciót, melynek egyik fejezete csak nemrég zárult le.

Az ittasan vezető férfiról ugyanis hamar kiderült, hogy korábban már kétszer is piásan ült a volán mögé, ráadásul jogsi nélkül. Tudta, hogy ebből így jó eséllyel börtön lesz, amit viszont nagyon szeretett volna elkerülni. Mérlegelt, majd arra jutott, jobb lesz, ha megrendezi saját halálát.

A projektbe besegített a családja is, akikkel először még tavaly júniusban megvette a koporsót, aztán berendezték a helyszínt, ahol látszólag életét vesztette a férfi. Üres gyógyszeres dobozokkal akarták elhitetni, hogy megmérgezte magát, ő maga pedig gyakorolta a lélegzete visszatartását, de még olyan hűtőberendezéseket is beszerzett, melyekkel testhőmérsékletét csökkentette.

A színjáték csak részben működött. Már az gyanús volt, hogy a holttestet a szomszédok csak letakart arccal látták: a műveletben közreműködő anya és nagymama arra hivatkozott, azért fedik a halott fejét, mert a gyógyszerek eltorzították az arcát. A temetés végül lezajlott, de a férfi ekkor már úton volt Jünnan tartományba.

Végül a csontvázak elég hamar kidőltek a szekrényből. Egyrészt a rendőröknek hamar feltűnt, hogy a koporsót még a halál előtt megvette a család, másrészt semmiféle halotti bizonyítványt nem állíttattak ki. A férfi állítólagos halála sem rengette meg a famíliát, se orvost, se mentőt nem hívtak a tragikus esethez. Kicsit mélyebbre ásva aztán az is kiderült, hogy a halott még mindig költekezik bankszámlájáról, sőt, biztonsági kamerák rögzítették is menekülés közben.

A rendőrség ezek után hajtóvadászatot indított, a férfi nem menekülhetett. Ítélet áprilisban született első, vezetéses ügyében: öt hónap fogság és 20 ezer jüan (936 ezer forint) pénzbírság. Erre jöhet majd még a megrendezett halálért járó szankció, mellyel félre akarta vezetni a hatóságokat, és ami miatt a családtagokra is büntetés várhat.

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