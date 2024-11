A legtöbben használati tárgyként tekintenek az autóikra: az ő szemükben a funkciójuk kimerül annyiban, hogy eljutnak velük A-ból B-be, és ha arra kerül sor, mélyebb érzelmi kötelékek hiányában gond nélkül válnak meg tőlük. Velük kontrasztban ott állnak azok, akiknek az autóik ennél sokkal, de sokkal többet jelentenek – pláne ahogy múlik az idő –, szinte családtagként kezelik.

Az utóbbi szemléletet képviseli egy indiai család is, ugyanis 18 év után nem a roncstelepre vitték a Suzuki Wagon R+-t, hanem úgy döntöttek, megadják a módját annak, hogy lezárják az életükben ezt a hosszú periódust, és ünnepélyes keretek között váljanak meg autójuktól: az öreg Suzuki temetésén körülbelül 1500-an voltak jelen – írja az Oddity Central.

Gujarat: In Amreli, farmer Sanjay Polra gave his 15-year-old car a symbolic "final resting place" in gratitude for the prosperity it brought his family. The family held a ceremony with the village, planting trees at the site to commemorate their fortune-changing vehicle pic.twitter.com/vtoEkVQLIP

