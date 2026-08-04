A fülledt nyári éjszakákat sokszor a természet lágy ölén lehet a legkönnyebben elviselni. Erre biztosít lehetőséget a Nissan Interstar-e Relax furgon, amelyet a kempingautó-specialista, az Eifelland alakított át otthonossá. Az újdonság ebben a hónapban fog debütálni a düsseldorfi lakóautó-expón.

Az elnevezése nagyon találó, ugyanis a belső térben egy 1,90 x 1,60 méteres ágy található, amin akár két fő is kényelmesen elférhet. A jármű bal oldalában pedig egy olyan minikonyhát alakítottak ki, amiben 90 literes hűtőszekrény, egy indukciós főzőlap, valamint egy mosogató áll rendelkezésre. Az otthonosság érzetét nemcsak a valódi faburkolatok, hanem a középső traktus kialakítása tovább növeli: a két elülső ülés hátrafordítható, így akár négyen is körülülhetik az étkezőasztalt. Mindez barátságos és családias hangulatot teremt.

Bár zuhanyzó vagy mosdó nincs a fedélzeten, egy hordozható mobil WC-nek azért szorítottak némi helyet. Mivel a minikonyha feletti részen számos tárolórekesz van, így az utasok ízlésesen elpakolhatják a holmijaikat is. Sőt, a franciaágy alatt egy nagyobb raktér is van, ahol elfér egy összecsukható kempingbicikli, 1-2 roller, vagy több nagyobb bőrönd is akár. Ha pedig egy kis friss levegőt szeretne valaki beengedni, akkor nincs más dolga, mint elhúzni a jobb oldali tolóajtót, vagy szimplán megbillenteni a bal oldali kis konyhaablakot.

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Egy elektromos furgonnál mindig kérdés, hogy vajon mennyire messzire juthatunk el vele „egy tankkal”. Nos, ezt a furgont 87 kWh kapacitású akkumulátorcsomaggal látták el, amivel 460 kilométert képes megtenni egy feltöltéssel. Töltését 130 kW-os egyenáramú töltővel vagy 22 kW-os váltakozó áramú töltővel is el lehet végezni. A járművet egy 143 lóerős (105 kW), 300 Nm nyomatékú villanymotor hajtja, amely bőségesen elegendő egy ekkora furgon mozgatásához.

Bár a hőhullám miatt ennek kevésbé érződik a fontossága, de a 89 990 euróba, tehát átszámítva mintegy 32 millió forintba kerülő lakókocsiba Trauma Eezy állófűtést is beépítettek, amely közvetlenül a nagyfeszültségű akkumulátorról nyeri a működéshez szükséges energiát. Nincs tehát szükség külső áramforrásra ahhoz, hogy később a hideg őszi napokon is kiélvezhessük egy kicsit a kempingezés minden örömét és szépségét.

Az Interstar-e kétféle hosszúságban készül (5,7 m és 6,4 m), így mindenki kiválaszthatja magának a legideálisabbat.