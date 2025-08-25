Tavaly hajtotta végre az MAN a 2017 óta készülő furgonjának, a TGE-nek a faceliftes változatát, a Next Level-t. A bajor gyártó a kínálat felfrissítése terén először az áruszállítós változatokra koncentrált, a sort pedig később a személyszállítós kiadással folytatta. Ezúttal pedig a lakóautókat keresők számára okozhat kellemes meglepetést, mivel a pénteken kezdődő és egészen egy héten át tartó düsseldorfi Caravan Salon rendezvényen olyan TGE-ket mutat be, amelyekben aludni is lehet.

Az újdonságok minden fontos technikai újítással, így például a vadonatúj digitális műszeregységgel, a megújult multimédia rendszerrel, az elektronikus rögzítőfékkel, valamint az új automataváltóval is fel vannak vértezve. Ennél is fontosabb azonban, hogy a legújabb lakóautós TGE-k vadonatúj tengelytávval büszkélkedhetnek, olyannal, ami eddig nem tartozott hozzá a kínálathoz. Az első és a hátsó tengely közötti távolság 4 méter (L 3,5), ami lényegében egy középút az eddigi kínálatban, amelyben sokáig 3,64 m (L3) valamint 4,49 m (L4) tengelytáv közül választhattak a leendő tulajdonosok.

A vadonatúj lakóautó sztenderd, vagy széles nyomtávú tengelyekkel is válaszható lesz. A kempingezés szerelmesei 140, 163 vagy 202 lóerős dízelmotorok közül választhatnak és nemcsak hatfokozatú manuális, hanem akár nyolcgangos automataváltót is kérhetnek. Az új tengelytáv kifejezetten ideális a lakóautók kialakításához, mivel optimális helykiosztást, valamint súlyelosztást tesz lehetővé. Annak bizonyítására, hogy mindez mennyiféle utat nyit az MAN rögtön kétféle változatot is kiállít.

Az egyik egy Westfalia Sven Hedin Premium, a másik pedig egy Megamobil MEGA LOUNGE 680 S OPEN. Közös jellemzőjük, hogy felkészítésükben az MAN Individual gyári csapata is részt vett. Üléseik tetszőlegesen variálhatók és nemcsak a tetőn, hanem az utastérben is rendelkezésre áll egy hálóágy, amit nappal háromfős üléspadként lehet használni. Mindemellett elektronikusan kihajtható utaslépcsővel, külső, kihúzható árnyékolóval, illetve minikonyhával is el vannak látva.

A négyméteres tengelytávval szerelt TGE-k gyártása 2025 végén indul Lengyelországban.