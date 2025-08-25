Tavaly hajtotta végre az MAN a 2017 óta készülő furgonjának, a TGE-nek a faceliftes változatát, a Next Level-t. A bajor gyártó a kínálat felfrissítése terén először az áruszállítós változatokra koncentrált, a sort pedig később a személyszállítós kiadással folytatta. Ezúttal pedig a lakóautókat keresők számára okozhat kellemes meglepetést, mivel a pénteken kezdődő és egészen egy héten át tartó düsseldorfi Caravan Salon rendezvényen olyan TGE-ket mutat be, amelyekben aludni is lehet. 

Az újdonságok minden fontos technikai újítással, így például a vadonatúj digitális műszeregységgel, a megújult multimédia rendszerrel, az elektronikus rögzítőfékkel, valamint az új automataváltóval is fel vannak vértezve. Ennél is fontosabb azonban, hogy a legújabb lakóautós TGE-k vadonatúj tengelytávval büszkélkedhetnek, olyannal, ami eddig nem tartozott hozzá a kínálathoz. Az első és a hátsó tengely közötti távolság 4 méter (L 3,5), ami lényegében egy középút az eddigi kínálatban, amelyben sokáig 3,64 m (L3) valamint 4,49 m (L4) tengelytáv közül választhattak a leendő tulajdonosok. 

Kempingezőkre vadásznak ezek az oroszlános furgonok 1

A vadonatúj lakóautó sztenderd, vagy széles nyomtávú tengelyekkel is válaszható lesz. A kempingezés szerelmesei 140, 163 vagy 202 lóerős dízelmotorok közül választhatnak és nemcsak hatfokozatú manuális, hanem akár nyolcgangos automataváltót is kérhetnek. Az új tengelytáv kifejezetten ideális a lakóautók kialakításához, mivel optimális helykiosztást, valamint súlyelosztást tesz lehetővé. Annak bizonyítására, hogy mindez mennyiféle utat nyit az MAN rögtön kétféle változatot is kiállít. 

Az egyik egy  Westfalia Sven Hedin Premium, a másik pedig egy Megamobil MEGA LOUNGE 680 S OPEN. Közös jellemzőjük, hogy felkészítésükben az MAN Individual gyári csapata is részt vett. Üléseik tetszőlegesen variálhatók és nemcsak a tetőn, hanem az utastérben is rendelkezésre áll egy hálóágy, amit nappal háromfős üléspadként lehet használni. Mindemellett elektronikusan kihajtható utaslépcsővel, külső, kihúzható árnyékolóval, illetve minikonyhával is el vannak látva. 

Kempingezőkre vadásznak ezek az oroszlános furgonok 2

A négyméteres tengelytávval szerelt TGE-k gyártása 2025 végén indul Lengyelországban.

Kempingezőkre vadásznak ezek az oroszlános furgonok 3
