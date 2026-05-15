A védett üzemanyagár, a mérsékelt infláció és a hazai GDP enyhe növekedése sem volt elegendő ahhoz, hogy a fuvarozói szektor kilépjen a tartós veszteségből – derül ki a DigiLog Consulting stratégiai tanácsadócég által közzétett, az év első negyedévére vonatkozó iparági elemzéséből.

Bár a korábbi tiltakozások hatására a szektor a kétszámegyű útdíj-emelést elkerülte, ennek ellenére a fuvarozók költségei tovább emelkedtek. A 1,8% százalékos inflációval szemben a nemzetközi árufuvarozásban 6,9 %-os, a belföldi árufuvarozásban 3,5 %-os összköltség növekedés mutatkozott az első negyedévben, az előző esztendő hasonló időszakához viszonyítva.

A drágulás gyakorlatilag minden költségelemet érintett: a gépjárművezetői bérek 7,4–8,7%-kal, az autópályadíjak 2–8%-kal, a járművek finanszírozási költsége 4–6%-kal, a lízingkamatok 8–11%-kal, az egyéb működési költségek pedig 3–5%-kal emelkedtek. A járművek futásteljesítménye, az üresen megtett kilométerek aránya viszont inkább stagnált. A fuvarozók tehát nem tudták a vállalkozások működésének hatékonyabbá tételével ellensúlyozni a költségek növekedését.

Az elemzés szerint a védett üzemanyagár valóban megóvta a hazai fuvarozókat a tömeges csődöktől, ugyanakkor a 615 Ft/literes rögzített dízelár előnyeit a nemzetközi piacon dolgozó vállalkozások csak korlátozottan tudják kihasználni. Külföldön – Szlovénia kivételével – továbbra is piaci áron kénytelenek tankolni, így a kedvezmény hatása gyorsan elolvad. A forint erősödése szintén elsősorban a nemzetközi fuvarozókat sújtotta: a kedvezőtlen árfolyamhatás önmagában mintegy 2 százalékos profitcsökkenést okozott az első negyedévben.

A január-március között jelentkező költségnövekedést a magyar fuvarozók nem tudták áthárítani a megrendelőkre. Ez azt jelenti, hogy már a tizedik egymást követő negyedévben hiányzik a nyereség a szektorból, ami szükségszerűen maga után vonja a beruházások elmaradását, a kapacitások csökkentését és a vállalkozások számának visszaesését. A DigiLog szerint (március 31-ig állapot) Magyarországon 11 663 fuvarozó vállalkozást tartottak nyilván, ami 82-vel (–0,7%) kevesebb az előző negyedévhez képest, és 1 534-gyel (–11,6%) marad el a 2021-es csúcstól.

Az elemzők 1–2%-os GDP‑bővülést várnak erre az évre, ám az ipari termelés érdemi élénkülése továbbra sem látszik, így a fuvarozási szolgáltatások iránti kereslet sem fog számottevően nőni. A költségek az inflációnál gyorsabban emelkedhetnek, amit a védett ár esetleges kivezetése és a forint további erősödése tovább fokozhat. A fuvardíjak a gyenge kereslet ellenére is nőhetnek, mivel a költségnyomás áremelésre kényszeríti a vállalkozásokat.

A közúti szektor profitszintje így idén is alacsony, akár negatív maradhat, ami a járműpark és a vállalkozásszám további, ráadásul gyorsuló csökkenését vetíti előre.